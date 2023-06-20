https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

Запад исполнил главную украинскую мечту — и попался в западню Путина

Запад исполнил главную украинскую мечту — и попался в западню Путина - РИА Новости, 20.06.2023

Запад исполнил главную украинскую мечту — и попался в западню Путина

И вот только теперь до Запада начинает доходить глубина ямы, которую он себе вырыл. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:40

украина

сша

киев

дмитрий кулеба

джо байден

вооруженные силы украины

евросоюз

аналитика

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И вот только теперь до Запада начинает доходить глубина ямы, которую он себе вырыл.Украинское контрнаступление, на которое им было поставлено все, провалилось. В первые дни обострения на фронте непосвященным было трудно судить о сути происходящего, однако теперь стало понятно, что ВСУ по-прежнему действуют в предполье, в "серой" ничейной зоне, то есть все эти огромные потери в людях и технике Киев несет, еще даже не дойдя до первой линии российских оборонительных сооружений. Не говоря уже о том, чтобы ее прорвать, эту самую первую линию.Украинцев, понятное дело, Запад в расчет не принимает, но там считают собственные потери в виде денег и поставленного вооружения. По сведениям Bloomberg, сегодня ЕС огласит очередной пакет финансовой помощи Украине — в размере 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов). Издание подчеркнуло, что европейцы хотят избежать обременительных для себя обязательств и помощь будет предложена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.У американцев — при всех их намерениях утопить экономику европейских союзников — ситуация немногим легче. Известный американский миллиардер Дэвид Сакс несколько часов назад опубликовал статью, в которой констатировал не только провал украинского контрнаступления, но и тупик, в котором оказалась администрация Джо Байдена.За прошедшее время США уже выделили Украине более 100 миллиардов долларов. Понятно, что большая часть этой суммы была распилена в Вашингтоне, но все равно средства оказались бессмысленно растрачены на украинском направлении, вместо того, чтобы быть направленными на более актуальные цели в нынешние тяжелые для американцев времена.Но даже все эти расходы были бы не критичны (в конце концов, Штаты продолжают контролировать главный печатный станок планеты), если бы от них была отдача в виде достижения поставленных целей. Вместо этого отсутствие успехов на фронте максимально доходчиво доносит, что Украина превратилась для Запада в черную дыру, просто высасывающую ресурсы и не приносящую никакого положительного выхлопа.При этом у самого Киева все хорошо. Там осознали, что Россия вовсе не намерена идти до польской границы, а значит, в текущем режиме воевать с Москвой можно очень долго. Главное — оставаться на содержании Запада большей частью страны. И бесконечно требовать усиления поддержки. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ему всегда будет не хватать поставок оружия, пока продолжается конфликт. При этом все эти безумные, растущие как снежный ком долги на Украине никого не беспокоят — там прямо говорят, что намерены их возвращать из российских репараций после победы над Москвой. А то, что победить никак не получается, так это Запад виноват, потому что мало и плохо помогает. Чрезвычайно удобная позиция.Ну а то, что прямо сейчас страна расплачивается жизнями сотен и тысяч своих граждан, в Киеве уж точно никого не волнует. Фактически в настоящий момент Украина исполнила свою главную мечту и сделает все возможное для сохранения статус-кво.Разумеется, весь этот праздник сидения на шее, да еще в максимально хамском исполнении, Запад мог бы прекратить по щелчку пальцев. Вот только он не может — Белый дом и либеральные атлантические элиты очень многое поставили на Украину, чтобы дать задний ход. А уж в свете стремительно приближающихся президентских выборов в США это и вовсе выглядит немыслимым — слишком уж позорный, громкий и дорогостоящий провал для Демпартии.Дэвид Сакс, как и многие другие до него, провел параллель с Афганистаном, уход из которого обернулся для американцев скандальным унижением на весь мир. Однако на самом деле все еще хуже. За 20 лет афганская кампания превратилась для мира в скучный информационный фон. То, что она зашла в тупик и союзникам надо оттуда уходить, было очевидно всем. Главные репутационные потери США были связаны даже не с самим фактом вывода войск из забытой богом страны на краю географии, а с тем, насколько ужасно это было исполнено чисто логистически. Провал был в большей степени технический, нежели политический.С Украиной дело обстоит кардинально иначе. За полтора года Запад политически и информационно накачал тему противостояния России там в глобально-экзистенциальный кризис. Чтобы она сдулась, утратила свою остроту, нужно пусть не 20 лет, но достаточно длительное время. Резкая же смена прямо сейчас украинской политики будет означать не просто чувствительный удар по имиджу США и Европы, а признание перед лицом всего мира тяжелейшего стратегического поражения.В нынешней ситуации стремительной утраты влияния в самых разных регионах планеты Штаты просто не могут себе этого позволить, поскольку это еще сильнее подтолкнет крушение их глобальной гегемонии, то есть дело для них не только и не столько во внутриполитических проблемах.Остается продолжать грызть кактус, все глубже закапывая себя в украинском кризисе, который в любом случае кончится для Запада геополитическим разгромом, но не сейчас, а несколько позже — классический цугцванг, из которого просто нет хорошего выхода.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878726903.html

https://ria.ru/20230615/rakety-1878382811.html

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украина, сша, киев, дмитрий кулеба, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, аналитика