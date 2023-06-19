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Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 19.06.2023 (обновлено: 23:47 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879252366.html
Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали - РИА Новости, 19.06.2023
Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему всегда будет не хватать оружия, пока не закончится конфликт. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T23:04
2023-06-19T23:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему всегда будет не хватать оружия, пока не закончится конфликт. &quot;Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно&quot;, — сказал он в эфире местного телевидения.По словам Кулебы, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления. При этом он заявил, что помощь поступает на Украину ежедневно. Говоря об ожиданиях от саммита НАТО, министр отметил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в альянсе. Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в качестве члена. Также он сообщил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран альянса истощены и нуждаются в восполнении. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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россия, украина, киев, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали

Глава МИД Украины Кулеба: сколько бы ни дали оружия, будет мало, пока не закончен конфликт

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему всегда будет не хватать оружия, пока не закончится конфликт.
«

"Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно", — сказал он в эфире местного телевидения.

По словам Кулебы, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления. При этом он заявил, что помощь поступает на Украину ежедневно.
Говоря об ожиданиях от саммита НАТО, министр отметил, что Киеву нужен реальный шаг к членству в альянсе.
Подбитый танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
Вчера, 08:00
Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в качестве члена. Также он сообщил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран альянса истощены и нуждаются в восполнении.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за Украины
Вчера, 17:12
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Украине
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий КулебаЙенс СтолтенбергСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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