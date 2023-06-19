Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
Глава МИД Украины Кулеба: сколько бы ни дали оружия, будет мало, пока не закончен конфликт
© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему всегда будет не хватать оружия, пока не закончится конфликт.
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"Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно", — сказал он в эфире местного телевидения.
По словам Кулебы, сейчас ВСУ больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления. При этом он заявил, что помощь поступает на Украину ежедневно.
Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны блока при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в качестве члена. Также он сообщил, что запасы оружия и боеприпасов многих стран альянса истощены и нуждаются в восполнении.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".