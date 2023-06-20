Рейтинг@Mail.ru
Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 20.06.2023 (обновлено: 14:39 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/mask-1879261188.html
Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ
Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023
Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T02:41
2023-06-20T14:39
в мире
россия
украина
сша
илон маск
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f3c92b0bf6e75d4e77e2d3d15934d678.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Он напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх. Сакс с сожалением резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине, и задался вопросом, как долго президент Джо Байден сможет поддерживать свою "прокси-войну", которой легко можно было бы избежать."Хорошо сказано", — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.Как заявил ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Владимир Путин, Западу стоило пойти по другому пути в ситуации с Украиной и искать мирные средства решения конфликта. "Но пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки. Посмотрим, как у них это получится. Пока не получается. И вряд ли получится", — подчеркнул президент.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878916544.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, илон маск, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Илон Маск, Джо Байден, Владимир Путин
Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

Маск поддержал материал Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ и роли США на Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.
Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Он напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
19 июня, 18:44
Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх. Сакс с сожалением резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине, и задался вопросом, как долго президент Джо Байден сможет поддерживать свою "прокси-войну", которой легко можно было бы избежать.
"Хорошо сказано", — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.
Как заявил ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Владимир Путин, Западу стоило пойти по другому пути в ситуации с Украиной и искать мирные средства решения конфликта. "Но пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки. Посмотрим, как у них это получится. Пока не получается. И вряд ли получится", — подчеркнул президент.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Путин: Россия не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины
17 июня, 19:17
 
В миреРоссияУкраинаСШАИлон МаскДжо БайденВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала