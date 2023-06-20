Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ
Маск поддержал материал Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ и роли США на Украине
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.
Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Он напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.
Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх. Сакс с сожалением резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине, и задался вопросом, как долго президент Джо Байден сможет поддерживать свою "прокси-войну", которой легко можно было бы избежать.
"Хорошо сказано", — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.
Как заявил ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Владимир Путин, Западу стоило пойти по другому пути в ситуации с Украиной и искать мирные средства решения конфликта. "Но пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки. Посмотрим, как у них это получится. Пока не получается. И вряд ли получится", — подчеркнул президент.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.