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Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Маск двумя словами отреагировал на статью о провале ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T02:41

2023-06-20T02:41

2023-06-20T14:39

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илон маск

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Он напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх. Сакс с сожалением резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине, и задался вопросом, как долго президент Джо Байден сможет поддерживать свою "прокси-войну", которой легко можно было бы избежать."Хорошо сказано", — написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.Как заявил ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Владимир Путин, Западу стоило пойти по другому пути в ситуации с Украиной и искать мирные средства решения конфликта. "Но пока до этого не дошло. Мы видим, что они пытаются одержать победу на поле боя. Флаг им в руки. Посмотрим, как у них это получится. Пока не получается. И вряд ли получится", — подчеркнул президент.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878916544.html

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в мире, россия, украина, сша, илон маск, джо байден, владимир путин