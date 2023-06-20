https://ria.ru/20230620/yuar-1879324618.html

Глава МИД ЮАР рассказала о переговорах с Путиным и Зеленским

Глава МИД ЮАР рассказала о переговорах с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 20.06.2023

Глава МИД ЮАР рассказала о переговорах с Путиным и Зеленским

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским во время поездки лидеров африканских стран в... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:51

2023-06-20T12:51

2023-06-20T13:36

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украина

юар

владимир путин

наледи пандор

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским во время поездки лидеров африканских стран в РФ и на Украину были открытыми, по ее словам, они оба были честными. "Мы провели очень открытые переговоры, в некоторые моменты очень обстоятельные, и это было хорошо. Оба лидера были честными с нашей делегацией. Но мы были <...> в равной степени открытыми и честными", — сказала Пандор в разговоре с журналистами, отрывки которого публикуют в Twitter местные СМИ. Пандор добавила, что сейчас рано говорить об успехе миссии африканских лидеров, до того, пока не будет переговоров между двумя сторонами конфликта. Но, по ее мнению, успехом можно назвать то, что была зафиксирована открытость и намерение России и Украины продолжать взаимодействие с африканскими лидерами. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник заявил, что Путин и Зеленский во время визитов африканских лидеров в РФ и на Украину согласились на дальнейшее взаимодействие с ними. Он отметил важность теплого приема делегации африканских лидеров в России и на Украине и выразил надежду, что это дает повод полагать, что их предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будут рассмотрены. Ранее в воскресенье на встречу с президентом России в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров — президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230619/yuar-1879058189.html

https://ria.ru/20230619/yuar-1879055742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, юар, владимир путин, наледи пандор, владимир зеленский