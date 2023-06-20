https://ria.ru/20230620/spetsoperatsiya-1879451522.html

Спецоперация, 20 июня: Шойгу заявил о подготовке Киевом ударов по России

Спецоперация, 20 июня: Шойгу заявил о подготовке Киевом ударов по России - РИА Новости, 20.06.2023

Спецоперация, 20 июня: Шойгу заявил о подготовке Киевом ударов по России

Украинская армия планирует нанести удары по российской территории, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, ответом России будут удары по РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:13

2023-06-20T22:13

2023-06-20T22:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей шойгу

сергей нарышкин

сергей вершинин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украинская армия планирует нанести удары по российской территории, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, ответом России будут удары по центрам принятия решений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. РФ ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Ход операцииУкраинские войска с 4 июня предприняли 263 атаки позиций ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все они были отбиты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Также он заявил, что ВС Украины планируют нанести удары по территории России крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, в том числе по Крыму. Ответом России будут незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли почти 500 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Один из штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе выполнения задач специальной военной операции совершил уже более 230 боевых вылетов на поражение противника, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне специальной военной операции защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника, в том числе защиту от комплексов РЭБ иностранного производства, сообщил РИА Новости информированный источник. Танковые экипажи Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" нанес огневое поражение по скоплению украинских войск в районе населенного пункта Белогоровки в Луганской Народной Республике, удар корректировался с беспилотника, сообщил корреспондент РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку в Херсонской области, ранены четыре сотрудника коммунального предприятия, сообщает пресс-служба горадминистрации. Ситуация ан УкраинеВ Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь, переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова" (запрещенная в России террористическая организация), а также пленных офицеров и солдат с дефицитными для ВСУ военно-учетными специальностями, последние в списке - находящиеся в плену простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу. В Службе внешней разведки знают о значительном числе украинских загранработников, решивших не возвращаться в Киев после долгосрочных командировок, говорится в заявлении пресс-бюро СВР со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. В заявлении также содержится призыв к работникам украинских дипломатических миссий приезжать в Москву, где им будет гарантирована безопасность. Международная обстановкаЕвросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с планом. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с мнением предпринимателя Дэвида Сакса о том, что США на Украине движутся к исходу, подобному тому, какой ждал их в Афганистане, а контрнаступление Украины не достигнет целей. РФ ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Также он заявил, что РФ не снимает свое требование разблокировать работу аммиакопровода Тольятти-Одесса, но понимает, что после подрыва его участка уже нет физической возможности быстро запустить трубопровод. Если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Украинские силы в ходе контрнаступления сталкиваются со сложными задачами по преодолению "хорошо подготовленных российских оборонительных линий", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, посетивший во вторник в Германии одно из предприятий оборонной промышленности. "Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь", - заявил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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