https://ria.ru/20230620/rets-1879317083.html
Число участниц в "женской" номинации в конкурсе "Экспортер года" удвоилось
Число участниц в "женской" номинации в конкурсе "Экспортер года" удвоилось - РИА Новости, 20.06.2023
Число участниц в "женской" номинации в конкурсе "Экспортер года" удвоилось
Заявку на участие в номинации "Лучшая женщина-экспортер" на конкурс "Экспортер года" в текущем году подали вдвое больше предпринимательниц, чем в 2022 году,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:20
2023-06-20T12:20
2023-06-20T12:20
российский экспортный центр (рэц)
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявку на участие в номинации "Лучшая женщина-экспортер" на конкурс "Экспортер года" в текущем году подали вдвое больше предпринимательниц, чем в 2022 году, самыми активными стали женщины-экспортеры из Санкт-Петербурга, Московской области и Бурятии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Самой популярной основной номинацией стала "Экспортер года в сфере промышленности", а в число самых востребованных дополнительных номинаций вошли "Прорыв года", "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", а также новая номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", - говорится в сообщении.Там уточняется, что РЭЦ объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в апреле. Участие в нем бесплатное. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели до 30 июня 2023 года на сайте центра.В этом году в конкурсе появилась новая дополнительная номинация для МСП - "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Таким образом, премия "Экспортер года" будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего восемь).Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – РЭЦ будет объявлять с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний будет сообщено дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.
https://ria.ru/20230617/znak-1878860370.html
https://ria.ru/20230616/rets-1878748994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявку на участие в номинации "Лучшая женщина-экспортер" на конкурс "Экспортер года" в текущем году подали вдвое больше предпринимательниц, чем в 2022 году, самыми активными стали женщины-экспортеры из Санкт-Петербурга, Московской области и Бурятии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Самой популярной основной номинацией стала "Экспортер года в сфере промышленности", а в число самых востребованных дополнительных номинаций вошли "Прорыв года", "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", а также новая номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", - говорится в сообщении.
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Там уточняется, что РЭЦ объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в апреле. Участие в нем бесплатное. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели до 30 июня 2023 года на сайте центра.
В этом году в конкурсе появилась новая дополнительная номинация для МСП - "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".
Таким образом, премия "Экспортер года" будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего восемь).
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Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – РЭЦ будет объявлять с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний будет сообщено дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.
Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.
Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга
России, Минэкономразвития
России, Минсельхоза
России.