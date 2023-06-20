https://ria.ru/20230620/rets-1879317083.html

Число участниц в "женской" номинации в конкурсе "Экспортер года" удвоилось

Число участниц в "женской" номинации в конкурсе "Экспортер года" удвоилось - РИА Новости, 20.06.2023

Число участниц в "женской" номинации в конкурсе "Экспортер года" удвоилось

Заявку на участие в номинации "Лучшая женщина-экспортер" на конкурс "Экспортер года" в текущем году подали вдвое больше предпринимательниц, чем в 2022 году,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:20

2023-06-20T12:20

2023-06-20T12:20

российский экспортный центр (рэц)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заявку на участие в номинации "Лучшая женщина-экспортер" на конкурс "Экспортер года" в текущем году подали вдвое больше предпринимательниц, чем в 2022 году, самыми активными стали женщины-экспортеры из Санкт-Петербурга, Московской области и Бурятии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Самой популярной основной номинацией стала "Экспортер года в сфере промышленности", а в число самых востребованных дополнительных номинаций вошли "Прорыв года", "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", а также новая номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", - говорится в сообщении.Там уточняется, что РЭЦ объявил о старте Всероссийского конкурса "Экспортер года" в апреле. Участие в нем бесплатное. Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели до 30 июня 2023 года на сайте центра.В этом году в конкурсе появилась новая дополнительная номинация для МСП - "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Таким образом, премия "Экспортер года" будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего восемь).Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победителей первого этапа – на уровне каждого федерального округа – РЭЦ будет объявлять с августа по сентябрь (о датах торжественных церемоний будет сообщено дополнительно). Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны победители конкурса на федеральном уровне.Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России" при участии первых лиц государства.Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20230617/znak-1878860370.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)