Рейтинг@Mail.ru
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:59 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/puteshestviya-1878473812.html
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье - РИА Новости, 20.06.2023
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье
Определены самые популярные у россиян зарубежные города, где в июле можно забронировать недорогое жилье, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:59
2023-06-20T01:59
туризм
туризм
новости - туризм
нячанг
ханой
баку
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258246_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_eb955e2175090d3aa84bedb43b6e4cdd.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Определены самые популярные у россиян зарубежные города, где в июле можно забронировать недорогое жилье, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на номера в отелях категории четыре звезды и составили рейтинг из 20 направлений, где подобные гостиницы можно заказать по самой доступной цене.Оказалось, что наиболее бюджетно обойдется отдых в Нячанге, где есть шанс найти комнату в гостинице за тысячу рублей. В Ханое минимальная цена выше на 100 рублей. Номер в отеле в Баку стоит от 1700 рублей в сутки, в Бухаре – от 1800 рублей, а в Бангкоке и Хургаде – от 1900 рублей.В десятку самых недорогих для туристов вошли также места размещения в Куала-Лумпуре, Шымкенте, Алма-Ате, Ереване.
https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html
нячанг
ханой
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258246_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_9732a4ba5d80fff85ee17281980da559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, нячанг, ханой, баку, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Нячанг, Ханой, Баку, Отели, Гостиницы
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье

OneTwoTrip: Нячанг признан городом, где в июле туристы могут снять самое недорогое жилье

© iStock.com / MastervideosharВид на город Нячанг, Вьетнам
Вид на город Нячанг, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© iStock.com / Mastervideoshar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Определены самые популярные у россиян зарубежные города, где в июле можно забронировать недорогое жилье, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на номера в отелях категории четыре звезды и составили рейтинг из 20 направлений, где подобные гостиницы можно заказать по самой доступной цене.
Оказалось, что наиболее бюджетно обойдется отдых в Нячанге, где есть шанс найти комнату в гостинице за тысячу рублей. В Ханое минимальная цена выше на 100 рублей. Номер в отеле в Баку стоит от 1700 рублей в сутки, в Бухаре – от 1800 рублей, а в Бангкоке и Хургаде – от 1900 рублей.
В десятку самых недорогих для туристов вошли также места размещения в Куала-Лумпуре, Шымкенте, Алма-Ате, Ереване.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж
15 июня, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНячангХанойБакуОтелиГостиницы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала