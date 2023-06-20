https://ria.ru/20230620/puteshestviya-1878473812.html
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье - РИА Новости, 20.06.2023
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье
Определены самые популярные у россиян зарубежные города, где в июле можно забронировать недорогое жилье, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:59
2023-06-20T01:59
2023-06-20T01:59
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Определены самые популярные у россиян зарубежные города, где в июле можно забронировать недорогое жилье, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали цены на номера в отелях категории четыре звезды и составили рейтинг из 20 направлений, где подобные гостиницы можно заказать по самой доступной цене.Оказалось, что наиболее бюджетно обойдется отдых в Нячанге, где есть шанс найти комнату в гостинице за тысячу рублей. В Ханое минимальная цена выше на 100 рублей. Номер в отеле в Баку стоит от 1700 рублей в сутки, в Бухаре – от 1800 рублей, а в Бангкоке и Хургаде – от 1900 рублей.В десятку самых недорогих для туристов вошли также места размещения в Куала-Лумпуре, Шымкенте, Алма-Ате, Ереване.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, нячанг, ханой, баку, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Нячанг, Ханой, Баку, Отели, Гостиницы
Названы города, где в июле можно забронировать самое недорогое жилье
OneTwoTrip: Нячанг признан городом, где в июле туристы могут снять самое недорогое жилье