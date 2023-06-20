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Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора - РИА Новости, 20.06.2023
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06:01 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/priamure-1879267329.html
Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора
Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора - РИА Новости, 20.06.2023
Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора
Амурская избирательная комиссия зарегистрировала документы первого кандидата в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах, им стал действующий глава... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:01
2023-06-20T06:01
политика
амурская область
василий орлов (губернатор)
кпрф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Амурская избирательная комиссия зарегистрировала документы первого кандидата в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах, им стал действующий глава Приамурья Василий Орлов, кандидат от партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости. Пакет документов кандидата на пост губернатора во вторник проверила и приняла областная избирательная комиссия. "У нас сегодня первый кандидат сдал документы, сейчас начинается этап сбора подписей. Сегодня на заседании комиссии мы зарегистрировали финансового уполномоченного, они смогут открыть счет и заняться сбором подписей", - сказал председатель избирательной комиссии Амурской области Руслан Головин. До 14 июля продлится выдвижение кандидатов. Затем претенденты на пост губернатора смогут вести агитацию и собирать подписи. Срок подачи подписных листов - до 24 июля. "Все, кто выдвинулись, должны собрать подписи среди депутатов и глав (муниципалитетов) области. Им нужно собрать на регистрацию 100 подписей. Дополнительно они могут сдать сверх - плюс пять подписей, такая процедура. Дальше будем проверять все документы и регистрировать", - уточнил Головин. Амурское областное отделение КПРФ 10 мая объявило кандидата от партии на выборах губернатора Приамурья – общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова. Впервые в этом году выборы губернатора будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. С 2018 года губернатором Приамурья является Василий Орлов.
https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html
https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html
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политика, амурская область, василий орлов (губернатор), кпрф
Политика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), КПРФ
Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора

Глава Приамурья Орлов первым подал документы как кандидат на будущих выборах губернатора

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Амурская избирательная комиссия зарегистрировала документы первого кандидата в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах, им стал действующий глава Приамурья Василий Орлов, кандидат от партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Пакет документов кандидата на пост губернатора во вторник проверила и приняла областная избирательная комиссия.
Владислав Кузнецов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Врио губернатора Чукотки подал документы для участия в выборах
19 июня, 15:52
"У нас сегодня первый кандидат сдал документы, сейчас начинается этап сбора подписей. Сегодня на заседании комиссии мы зарегистрировали финансового уполномоченного, они смогут открыть счет и заняться сбором подписей", - сказал председатель избирательной комиссии Амурской области Руслан Головин.
До 14 июля продлится выдвижение кандидатов. Затем претенденты на пост губернатора смогут вести агитацию и собирать подписи. Срок подачи подписных листов - до 24 июля.
"Все, кто выдвинулись, должны собрать подписи среди депутатов и глав (муниципалитетов) области. Им нужно собрать на регистрацию 100 подписей. Дополнительно они могут сдать сверх - плюс пять подписей, такая процедура. Дальше будем проверять все документы и регистрировать", - уточнил Головин.
Амурское областное отделение КПРФ 10 мая объявило кандидата от партии на выборах губернатора Приамурья – общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова.
Впервые в этом году выборы губернатора будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. С 2018 года губернатором Приамурья является Василий Орлов.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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19 июня, 13:42
 
ПолитикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)КПРФ
 
 
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