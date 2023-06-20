https://ria.ru/20230620/priamure-1879267329.html

Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора

Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора - РИА Новости, 20.06.2023

Глава Приамурья первым подал документы как кандидат на выборах губернатора

Амурская избирательная комиссия зарегистрировала документы первого кандидата в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах, им стал действующий глава... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:01

2023-06-20T06:01

2023-06-20T06:01

политика

амурская область

василий орлов (губернатор)

кпрф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Амурская избирательная комиссия зарегистрировала документы первого кандидата в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах, им стал действующий глава Приамурья Василий Орлов, кандидат от партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости. Пакет документов кандидата на пост губернатора во вторник проверила и приняла областная избирательная комиссия. "У нас сегодня первый кандидат сдал документы, сейчас начинается этап сбора подписей. Сегодня на заседании комиссии мы зарегистрировали финансового уполномоченного, они смогут открыть счет и заняться сбором подписей", - сказал председатель избирательной комиссии Амурской области Руслан Головин. До 14 июля продлится выдвижение кандидатов. Затем претенденты на пост губернатора смогут вести агитацию и собирать подписи. Срок подачи подписных листов - до 24 июля. "Все, кто выдвинулись, должны собрать подписи среди депутатов и глав (муниципалитетов) области. Им нужно собрать на регистрацию 100 подписей. Дополнительно они могут сдать сверх - плюс пять подписей, такая процедура. Дальше будем проверять все документы и регистрировать", - уточнил Головин. Амурское областное отделение КПРФ 10 мая объявило кандидата от партии на выборах губернатора Приамурья – общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова. Впервые в этом году выборы губернатора будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. С 2018 года губернатором Приамурья является Василий Орлов.

https://ria.ru/20230619/chukotka-1879184020.html

https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html

амурская область

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политика, амурская область, василий орлов (губернатор), кпрф