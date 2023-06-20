https://ria.ru/20230620/pogoda-1879339705.html

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 - РИА Новости, 20.06.2023

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1

На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?

2023-06-20T14:00

2023-06-20T14:00

2023-06-20T15:07

истории.doc

погода

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879339503_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_fe43b8ebd5593fe5bec10f8418258a15.jpg

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей? audio/mpeg

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей? audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

погода, аудио, подкаст