Рейтинг@Mail.ru
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 20.06.2023 (обновлено: 15:07 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pogoda-1879339705.html
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 - РИА Новости, 20.06.2023
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
2023-06-20T14:00
2023-06-20T15:07
истории.doc
погода
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879339503_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_fe43b8ebd5593fe5bec10f8418258a15.jpg
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
audio/mpeg
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879339503_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7d02ddb32c2a5f1a9c37e98ae065fd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, аудио, подкаст
Истории.doc, Погода, Подкаст
Истории.doc

От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1

Истории.doc
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян
 
Истории.docПогодаПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала