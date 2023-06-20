https://ria.ru/20230620/pogoda-1879339705.html
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1 - РИА Новости, 20.06.2023
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
2023-06-20T14:00
2023-06-20T14:00
2023-06-20T15:07
истории.doc
погода
подкаст
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От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
audio/mpeg
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?
audio/mpeg
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погода, аудио, подкаст
Истории.doc, Погода, Подкаст
От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1
На протяжение всего развития человечества, люди пытались предсказывать погоду. Сначала ее изменения приписывали воле богов, потом объясняли положением небесных тел. Объяснять и предсказывать изменения погоды пытались Аристотель и Птолемей, Кеплер и Галилей - почему это оказалось настолько сложной задачей?