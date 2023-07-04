Рейтинг@Mail.ru
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2 - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 04.07.2023 (обновлено: 14:01 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/pogoda-1882142445.html
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2 - РИА Новости, 04.07.2023
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
2023-07-04T14:00
2023-07-04T14:01
истории.doc
подкаст
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882141783_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c3ccd577d842396c6b5c9b8afe776f05.jpg
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
audio/mpeg
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
audio/mpeg
Первую часть эпизода - "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1" - можно послушать здесь. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882141783_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_a75158bb0da87f7c36e76f1b9012c693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, погода, аудио
Истории.doc, Подкаст, Погода
Истории.doc

Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2

Истории.doc
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
Первую часть эпизода - "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1" - можно послушать здесь.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян
 
Истории.docПодкастПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала