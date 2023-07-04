https://ria.ru/20230704/pogoda-1882142445.html

Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2

Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2 - РИА Новости, 04.07.2023

Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2

Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?

2023-07-04T14:00

2023-07-04T14:00

2023-07-04T14:01

истории.doc

подкаст

погода

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Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2 Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики? audio/mpeg

Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2 Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики? audio/mpeg

Первую часть эпизода - "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1" - можно послушать здесь. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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