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Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2 - РИА Новости, 04.07.2023
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
2023-07-04T14:00
2023-07-04T14:00
2023-07-04T14:01
истории.doc
подкаст
погода
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Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
audio/mpeg
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?
audio/mpeg
Первую часть эпизода - "От астрологии и примет к изучению атмосферы. Прогнозы погоды. Часть 1" - можно послушать здесь. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Татьяна Клочкова, Артур Арушанян
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подкаст, погода, аудио
Истории.doc, Подкаст, Погода
Тысячи математиков и волос блондинки. Прогнозы погоды. Часть 2
Сегодня прогноз погоды - это результат работы тысяч метеорологов со всего мира и сложнейших вычислений на мощнейших суперкомпьютерах. Почему даже с такими ресурсами прогнозы не всегда сбываются, зачем в измерительном приборе волос блондинки, почему метеорологи шифруют данные измерений, и кто такие синоптики?