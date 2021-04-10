https://ria.ru/20210410/pogoda-1727651850.html

Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?

Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?

Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?

2021-04-10T12:00

2021-04-10T12:00

2021-04-10T12:00

мы все умрём. но это не точно

погода

подкаст

долгосрочные последствия аномальной жары и пожаров в россии

технологии

общество

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Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать? Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть? audio/mpeg

Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать? Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечала Дарья Гущина - доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Дарья ГущинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, погода, подкаст, долгосрочные последствия аномальной жары и пожаров в россии, технологии, общество