https://ria.ru/20210410/pogoda-1727651850.html
Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?
2021-04-10T12:00
2021-04-10T12:00
2021-04-10T12:00
мы все умрём. но это не точно
погода
подкаст
долгосрочные последствия аномальной жары и пожаров в россии
технологии
общество
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Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?
audio/mpeg
Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечала Дарья Гущина - доктор географических наук, профессор РАН, профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Дарья ГущинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, погода, подкаст, долгосрочные последствия аномальной жары и пожаров в россии, технологии, общество
Прогноз погоды и погодные аномалии. Почему нельзя просто просчитать?
Зима 20-21 стала самой холодной в Москве за последние 10 лет: морозы опускались до -23,6. А предыдущая зима, наоборот, была самой тёплой в истории столицы. Почему бывают такие перепады? Как далеко наперёд и насколько точно можно предсказать погоду? Почему в Сахаре и в Техасе выпал снег, а в Греции в январе было +31? Такие аномалии можно предвидеть?