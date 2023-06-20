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Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие - РИА Новости, 20.06.2023
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14:20 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/odkb-1879353043.html
Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие
Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие - РИА Новости, 20.06.2023
Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД государств-членов ОДКБ во вторник подчеркнул необходимость наращивания... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:20
2023-06-20T14:20
белоруссия
россия
армения
александр лукашенко
одкб
нато
в мире
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД государств-членов ОДКБ во вторник подчеркнул необходимость наращивания информационно-аналитического потенциала организации, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии. "Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций, мы особенно это ощущаем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам надо научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом поле и в сотрудничестве со средствами массовой информации", - заявил Лукашенко. "Что касается предоставления информации, у нас вообще нет никаких проблем в сотрудничестве с вами, не только с Россией - тут у нас вообще совместные действия. Любую информацию, которая касается ваших государств - у нас это закон - мы направляем или президентам, или в МИД, или спецслужбам. Мы так будем поступать и впредь", - добавил белорусский лидер. Лукашенко также подчеркнул необходимость чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках. "Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то - то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш как военно-политического блока должен звучать", - сказал президент Белоруссии. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.
https://ria.ru/20230620/lukashenko-1879309854.html
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Белоруссия, Россия, Армения, Александр Лукашенко, ОДКБ, НАТО, В мире
Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие

Президент Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационно-аналитическое взаимодействие

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД государств-членов ОДКБ во вторник подчеркнул необходимость наращивания информационно-аналитического потенциала организации, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии.
"Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций, мы особенно это ощущаем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам надо научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом поле и в сотрудничестве со средствами массовой информации", - заявил Лукашенко.
"Что касается предоставления информации, у нас вообще нет никаких проблем в сотрудничестве с вами, не только с Россией - тут у нас вообще совместные действия. Любую информацию, которая касается ваших государств - у нас это закон - мы направляем или президентам, или в МИД, или спецслужбам. Мы так будем поступать и впредь", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко также подчеркнул необходимость чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках. "Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то - то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш как военно-политического блока должен звучать", - сказал президент Белоруссии.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Лукашенко предложил выработать план действий ОДКБ по экономике
Вчера, 12:03
 
БелоруссияРоссияАрменияАлександр ЛукашенкоОДКБНАТОВ мире
 
 
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