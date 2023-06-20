https://ria.ru/20230620/odkb-1879353043.html

Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие

Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие - РИА Новости, 20.06.2023

Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД государств-членов ОДКБ во вторник подчеркнул необходимость наращивания... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:20

2023-06-20T14:20

2023-06-20T14:20

белоруссия

россия

армения

александр лукашенко

одкб

нато

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД государств-членов ОДКБ во вторник подчеркнул необходимость наращивания информационно-аналитического потенциала организации, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии. "Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций, мы особенно это ощущаем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам надо научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом поле и в сотрудничестве со средствами массовой информации", - заявил Лукашенко. "Что касается предоставления информации, у нас вообще нет никаких проблем в сотрудничестве с вами, не только с Россией - тут у нас вообще совместные действия. Любую информацию, которая касается ваших государств - у нас это закон - мы направляем или президентам, или в МИД, или спецслужбам. Мы так будем поступать и впредь", - добавил белорусский лидер. Лукашенко также подчеркнул необходимость чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках. "Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то - то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш как военно-политического блока должен звучать", - сказал президент Белоруссии. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.

https://ria.ru/20230620/lukashenko-1879309854.html

белоруссия

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, армения, александр лукашенко, одкб, нато, в мире