Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационное взаимодействие
Президент Лукашенко призвал ОДКБ наращивать информационно-аналитическое взаимодействие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами МИД государств-членов ОДКБ во вторник подчеркнул необходимость наращивания информационно-аналитического потенциала организации, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии.
"Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций, мы особенно это ощущаем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам надо научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом поле и в сотрудничестве со средствами массовой информации", - заявил Лукашенко.
"Что касается предоставления информации, у нас вообще нет никаких проблем в сотрудничестве с вами, не только с Россией - тут у нас вообще совместные действия. Любую информацию, которая касается ваших государств - у нас это закон - мы направляем или президентам, или в МИД, или спецслужбам. Мы так будем поступать и впредь", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко также подчеркнул необходимость чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках. "Конечно, нас специально не хотят слышать. Мы как кость в горле для кого-то - то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но тем не менее голос наш как военно-политического блока должен звучать", - сказал президент Белоруссии.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.