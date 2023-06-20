https://ria.ru/20230620/lindemann-1879391658.html

Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы

Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы - РИА Новости, 20.06.2023

Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы

Заявившая о секс-вечеринках Тилля Линдеманна блогер Кайла Шикс пожаловалась на запугивания со стороны адвокатов артиста, сообщает Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:46

2023-06-20T17:46

2023-06-20T17:46

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тилль линдеманн

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Заявившая о секс-вечеринках Тилля Линдеманна блогер Кайла Шикс пожаловалась на запугивания со стороны адвокатов артиста, сообщает Spiegel со ссылкой на YouTube-канал девушки. Шикс рассказала, что ей на почту пришло письмо с угрозами от юридической фирмы, якобы представляющей интересы лидера Rammstein. Несмотря на это, девушка заявила, что готова повторить свои обвинения в адрес музыканта в суде. "Со своей стороны я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила все это в суде. Мне все равно, что будет дальше", – высказалась она.Ранее Шикс опубликовала видео, в котором сообщила, что бывший кастинг-директор Rammstein Алена Макеева пригласила ее и еще одну девушку встретиться с Линдеманном на концерте в прошлом году. По словам Кайлы, ее привели в комнату, где находились другие женщины, а также стоял алкоголь на столе. Его Макеева принуждала употреблять. В какой-то момент поклонница Rammstein вышла в туалет, где узнала от другой девушки, что сейчас придет Линдеманн и будет выбирать, с кем ему заняться сексом. Шикс испугалась, и вместе с подругой покинула вечеринку. Подобные заявления в адрес лидера Rammstein стали не первыми.Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько женщин обвинили Линдеманна в домогательствах. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.

https://ria.ru/20230609/rammstein-1877304675.html

https://ria.ru/20230617/rammstein-1878731216.html

германия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тилль линдеманн, rammstein, германия, знаменитости, слухи, новости шоу-бизнеса