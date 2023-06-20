Рейтинг@Mail.ru
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:46 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/lindemann-1879391658.html
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы - РИА Новости, 20.06.2023
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы
Заявившая о секс-вечеринках Тилля Линдеманна блогер Кайла Шикс пожаловалась на запугивания со стороны адвокатов артиста, сообщает Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:46
2023-06-20T17:46
шоубиз
тилль линдеманн
rammstein
германия
знаменитости
слухи
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879401110_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0c83ade5bb9208190e91b3f68544aef4.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Заявившая о секс-вечеринках Тилля Линдеманна блогер Кайла Шикс пожаловалась на запугивания со стороны адвокатов артиста, сообщает Spiegel со ссылкой на YouTube-канал девушки. Шикс рассказала, что ей на почту пришло письмо с угрозами от юридической фирмы, якобы представляющей интересы лидера Rammstein. Несмотря на это, девушка заявила, что готова повторить свои обвинения в адрес музыканта в суде. &quot;Со своей стороны я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила все это в суде. Мне все равно, что будет дальше&quot;, – высказалась она.Ранее Шикс опубликовала видео, в котором сообщила, что бывший кастинг-директор Rammstein Алена Макеева пригласила ее и еще одну девушку встретиться с Линдеманном на концерте в прошлом году. По словам Кайлы, ее привели в комнату, где находились другие женщины, а также стоял алкоголь на столе. Его Макеева принуждала употреблять. В какой-то момент поклонница Rammstein вышла в туалет, где узнала от другой девушки, что сейчас придет Линдеманн и будет выбирать, с кем ему заняться сексом. Шикс испугалась, и вместе с подругой покинула вечеринку. Подобные заявления в адрес лидера Rammstein стали не первыми.Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько женщин обвинили Линдеманна в домогательствах. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.
https://ria.ru/20230609/rammstein-1877304675.html
https://ria.ru/20230617/rammstein-1878731216.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879401110_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_352511c195e741d686b1a185a0331e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тилль линдеманн, rammstein, германия, знаменитости, слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Тилль Линдеманн, Rammstein, Германия, Знаменитости, слухи, Новости шоу-бизнеса
Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы

Заявившая о секс-вечеринках Линдеманна блогер пожаловалась на угрозы адвокатов артиста

© Фото : AFP/Tobias Schwarz, @kayla_shyxТилль Линдеманн и Кайла Шикс
Тилль Линдеманн и Кайла Шикс - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : AFP/Tobias Schwarz, @kayla_shyx
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Заявившая о секс-вечеринках Тилля Линдеманна блогер Кайла Шикс пожаловалась на запугивания со стороны адвокатов артиста, сообщает Spiegel со ссылкой на YouTube-канал девушки.
Шикс рассказала, что ей на почту пришло письмо с угрозами от юридической фирмы, якобы представляющей интересы лидера Rammstein. Несмотря на это, девушка заявила, что готова повторить свои обвинения в адрес музыканта в суде.
«

"Со своей стороны я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила все это в суде. Мне все равно, что будет дальше", – высказалась она.

Ранее Шикс опубликовала видео, в котором сообщила, что бывший кастинг-директор Rammstein Алена Макеева пригласила ее и еще одну девушку встретиться с Линдеманном на концерте в прошлом году.
По словам Кайлы, ее привели в комнату, где находились другие женщины, а также стоял алкоголь на столе. Его Макеева принуждала употреблять.
В какой-то момент поклонница Rammstein вышла в туалет, где узнала от другой девушки, что сейчас придет Линдеманн и будет выбирать, с кем ему заняться сексом. Шикс испугалась, и вместе с подругой покинула вечеринку.
Концерт группы Rammstein в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Швейцарии потребовали отменить концерты Rammstein
9 июня, 18:56
Подобные заявления в адрес лидера Rammstein стали не первыми.
Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько женщин обвинили Линдеманна в домогательствах.
Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.
По данным СМИ, фигуранткой уголовного дела стала и Алена Макеева, которую подозревают в поиске девушек для Линдеманна.
Тилль Линдеманн / Кристоф Шнайдер - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна
17 июня, 00:35
 
ШоубизТилль ЛиндеманнRammsteinГерманияЗнаменитостислухиНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала