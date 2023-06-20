Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского
Алексей Кортнев извинился за то, что показал средний палец полицейскому в Академгородке
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев на своей странице в соцсети извинился за оскорбление полицейского в новосибирском Академгородке в феврале.
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"В феврале в Академгородке произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт, который был отменен по техническим причинам. Это привело меня в крайне нервное состояние. Я продемонстрировал непристойный жест сотруднику полиции, который находился при исполнении. Я сожалею о произошедшем и приношу извинения", – рассказал музыкант.
Кортнев уточнил, что уже попросил прощения у сотрудника полиции лично.
В феврале группа "Несчастный случай" собиралась выступить в Академгородке. Однако выступление не состоялось из-за предполагаемого задымления отделения почты по соседству с клубом. На концертную площадку прибыли представители МЧС и полиции. В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов Кортнев показал одному из них средний палец.
После этого лидера коллектива и одного из музыкантов вызвали в полицию для выяснения обстоятельств. Концерт продолжить не удалось. Позже на Кортнева возбудили уголовное дело по статье 319 УК ("Оскорбление представителя власти").