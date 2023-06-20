https://ria.ru/20230620/kortnev-1879313837.html

Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского

Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского - РИА Новости, 20.06.2023

Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского

Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев на своей странице в соцсети извинился за оскорбление полицейского в новосибирском Академгородке в феврале. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:17

2023-06-20T13:17

2023-06-20T14:14

шоубиз

несчастный случай

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев на своей странице в соцсети извинился за оскорбление полицейского в новосибирском Академгородке в феврале. "В феврале в Академгородке произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт, который был отменен по техническим причинам. Это привело меня в крайне нервное состояние. Я продемонстрировал непристойный жест сотруднику полиции, который находился при исполнении. Я сожалею о произошедшем и приношу извинения", – рассказал музыкант. Кортнев уточнил, что уже попросил прощения у сотрудника полиции лично. В феврале группа "Несчастный случай" собиралась выступить в Академгородке. Однако выступление не состоялось из-за предполагаемого задымления отделения почты по соседству с клубом. На концертную площадку прибыли представители МЧС и полиции. В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов Кортнев показал одному из них средний палец. После этого лидера коллектива и одного из музыкантов вызвали в полицию для выяснения обстоятельств. Концерт продолжить не удалось. Позже на Кортнева возбудили уголовное дело по статье 319 УК ("Оскорбление представителя власти").

https://ria.ru/20230111/kortnev-1844232161.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

несчастный случай