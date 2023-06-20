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Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского - РИА Новости, 20.06.2023
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Шоубиз
 
13:17 20.06.2023 (обновлено: 14:14 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kortnev-1879313837.html
Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского
Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского - РИА Новости, 20.06.2023
Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского
Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев на своей странице в соцсети извинился за оскорбление полицейского в новосибирском Академгородке в феврале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:17
2023-06-20T14:14
шоубиз
несчастный случай
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев на своей странице в соцсети извинился за оскорбление полицейского в новосибирском Академгородке в феврале. "В феврале в Академгородке произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт, который был отменен по техническим причинам. Это привело меня в крайне нервное состояние. Я продемонстрировал непристойный жест сотруднику полиции, который находился при исполнении. Я сожалею о произошедшем и приношу извинения", – рассказал музыкант. Кортнев уточнил, что уже попросил прощения у сотрудника полиции лично. В феврале группа "Несчастный случай" собиралась выступить в Академгородке. Однако выступление не состоялось из-за предполагаемого задымления отделения почты по соседству с клубом. На концертную площадку прибыли представители МЧС и полиции. В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов Кортнев показал одному из них средний палец. После этого лидера коллектива и одного из музыкантов вызвали в полицию для выяснения обстоятельств. Концерт продолжить не удалось. Позже на Кортнева возбудили уголовное дело по статье 319 УК ("Оскорбление представителя власти").
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несчастный случай
Шоубиз, Несчастный случай
Лидер "Несчастного случая" извинился за оскорбление полицейского

Алексей Кортнев извинился за то, что показал средний палец полицейскому в Академгородке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев
Музыкант, актер, солист и лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Лидер "Несчастного случая" Алексей Кортнев на своей странице в соцсети извинился за оскорбление полицейского в новосибирском Академгородке в феврале.
«
"В феврале в Академгородке произошел крайне неприятный эпизод. У нас там должен был состояться концерт, который был отменен по техническим причинам. Это привело меня в крайне нервное состояние. Я продемонстрировал непристойный жест сотруднику полиции, который находился при исполнении. Я сожалею о произошедшем и приношу извинения", – рассказал музыкант.
Кортнев уточнил, что уже попросил прощения у сотрудника полиции лично.
В феврале группа "Несчастный случай" собиралась выступить в Академгородке. Однако выступление не состоялось из-за предполагаемого задымления отделения почты по соседству с клубом. На концертную площадку прибыли представители МЧС и полиции. В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов Кортнев показал одному из них средний палец.
После этого лидера коллектива и одного из музыкантов вызвали в полицию для выяснения обстоятельств. Концерт продолжить не удалось. Позже на Кортнева возбудили уголовное дело по статье 319 УК ("Оскорбление представителя власти").
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ШоубизНесчастный случай
 
 
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