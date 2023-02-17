https://ria.ru/20230217/kortnev-1852619175.html

Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта

Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта - РИА Новости, 17.02.2023

Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта

Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:10

2023-02-17T12:10

2023-02-17T12:10

шоубиз

алексей кортнев

несчастный случай

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске. Причиной несостоявшегося мероприятия послужило предполагаемое задымление рядом с клубом. Однако концерт возобновить не удалось. По данным группы, инцидент был исчерпан. В прошлом году Кортнев осудил спецоперацию. По словам артиста, остальные участники коллектива поддержали его позицию. После этого несколько концертов группы были отменены. Кроме того, в июле активисты попытались сорвать выступление "Несчастного случая" в Нижнем Новгороде. Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист перенес мероприятия на осень 2023 года.

https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html

новосибирск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алексей кортнев, несчастный случай, новосибирск