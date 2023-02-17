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Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта - РИА Новости, 17.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230217/kortnev-1852619175.html
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта - РИА Новости, 17.02.2023
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта
Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:10
2023-02-17T12:10
шоубиз
алексей кортнев
несчастный случай
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске. Причиной несостоявшегося мероприятия послужило предполагаемое задымление рядом с клубом. Однако концерт возобновить не удалось. По данным группы, инцидент был исчерпан. В прошлом году Кортнев осудил спецоперацию. По словам артиста, остальные участники коллектива поддержали его позицию. После этого несколько концертов группы были отменены. Кроме того, в июле активисты попытались сорвать выступление "Несчастного случая" в Нижнем Новгороде. Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист перенес мероприятия на осень 2023 года.
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алексей кортнев, несчастный случай, новосибирск
Шоубиз, Алексей Кортнев, Несчастный случай, Новосибирск
12:10 17.02.2023
 
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта

Алексея Кортнева вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске.

"Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий", – сообщили на странице коллектива во "Вконтакте".

Причиной несостоявшегося мероприятия послужило предполагаемое задымление рядом с клубом.

"Концерт не получилось доиграть в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение Почты России). В клубе произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы", – заявили представители "Несчастного случая".

Однако концерт возобновить не удалось. По данным группы, инцидент был исчерпан.
В прошлом году Кортнев осудил спецоперацию. По словам артиста, остальные участники коллектива поддержали его позицию.
После этого несколько концертов группы были отменены. Кроме того, в июле активисты попытались сорвать выступление "Несчастного случая" в Нижнем Новгороде.
Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист перенес мероприятия на осень 2023 года.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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ШоубизАлексей КортневНесчастный случайНовосибирск
 
 
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