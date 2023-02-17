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Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта - РИА Новости, 17.02.2023
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта
Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:10
2023-02-17T12:10
2023-02-17T12:10
шоубиз
алексей кортнев
несчастный случай
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске. Причиной несостоявшегося мероприятия послужило предполагаемое задымление рядом с клубом. Однако концерт возобновить не удалось. По данным группы, инцидент был исчерпан. В прошлом году Кортнев осудил спецоперацию. По словам артиста, остальные участники коллектива поддержали его позицию. После этого несколько концертов группы были отменены. Кроме того, в июле активисты попытались сорвать выступление "Несчастного случая" в Нижнем Новгороде. Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист перенес мероприятия на осень 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кортнев, несчастный случай, новосибирск
Шоубиз, Алексей Кортнев, Несчастный случай, Новосибирск
Лидера "Несчастного случая" вызвали в полицию после сорванного концерта
Алексея Кортнева вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева и его коллегу Дмитрия Чувелова вызвали в полицию после сорванного концерта в Новосибирске.
"Алексей и Дмитрий были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий", – сообщили на странице коллектива во "Вконтакте".
Причиной несостоявшегося мероприятия послужило предполагаемое задымление рядом с клубом.
"Концерт не получилось доиграть в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении (отделение Почты России). В клубе произошло отключение электричества, а после на место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы", – заявили представители "Несчастного случая".
Однако концерт возобновить не удалось. По данным группы, инцидент был исчерпан.
В прошлом году Кортнев осудил спецоперацию. По словам артиста, остальные участники коллектива поддержали его позицию.
После этого несколько концертов группы были отменены. Кроме того, в июле активисты попытались сорвать выступление "Несчастного случая" в Нижнем Новгороде.
Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили
концерты Александра Реввы. Артист перенес мероприятия на осень 2023 года.