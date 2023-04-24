https://ria.ru/20230424/kortnev-1867312292.html
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске - РИА Новости, 24.04.2023
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске
Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:37
2023-04-24T12:37
2023-04-24T15:32
шоубиз
алексей кортнев
происшествия
новосибирск
несчастный случай
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что музыкант проходит по делу как подозреваемый.Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы до одного года.
https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кортнев, происшествия, новосибирск, несчастный случай
Шоубиз, Алексей Кортнев, Происшествия, Новосибирск, Несчастный случай
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске
Возбуждено уголовное дело против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Новосибирскими правоохранителями расследуется уголовное дело по статье 319 УК ("Оскорбление представителя власти") в отношении Алексея Кортнева", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что музыкант проходит по делу как подозреваемый.
Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы до одного года.
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