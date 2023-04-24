https://ria.ru/20230424/kortnev-1867312292.html

На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске

На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске - РИА Новости, 24.04.2023

На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске

Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:37

2023-04-24T12:37

2023-04-24T15:32

шоубиз

алексей кортнев

происшествия

новосибирск

несчастный случай

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что музыкант проходит по делу как подозреваемый.Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы до одного года.

https://ria.ru/20230328/vitas-1861202470.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей кортнев, происшествия, новосибирск, несчастный случай