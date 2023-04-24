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На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске - РИА Новости, 24.04.2023
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Шоубиз
 
12:37 24.04.2023 (обновлено: 15:32 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/kortnev-1867312292.html
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске - РИА Новости, 24.04.2023
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске
Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:37
2023-04-24T15:32
шоубиз
алексей кортнев
происшествия
новосибирск
несчастный случай
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что музыкант проходит по делу как подозреваемый.Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы до одного года.
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алексей кортнев, происшествия, новосибирск, несчастный случай
Шоубиз, Алексей Кортнев, Происшествия, Новосибирск, Несчастный случай
На Алексея Кортнева завели дело после ЧП с полицейским в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Кортнев
Алексей Кортнев - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Кортнев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Против основателя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело из-за инцидента с полицейским в баре в Новосибирске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Новосибирскими правоохранителями расследуется уголовное дело по статье 319 УК ("Оскорбление представителя власти") в отношении Алексея Кортнева", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что музыкант проходит по делу как подозреваемый.
Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы до одного года.
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ШоубизАлексей КортневПроисшествияНовосибирскНесчастный случай
 
 
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