https://ria.ru/20230620/kchr-1879317596.html

Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек

Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 20.06.2023

Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек

В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:22

2023-06-20T12:22

2023-06-20T12:24

рашид темрезов

карачаевск

теберда

карачаево-черкесская республика

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ЧЕРКЕССК, 20 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.В 2022 году были досрочно завершены работы по капитальному ремонту дамб на реке Эшкакон в селе Джага и на реке Теберда в Карачаевске, а также строительство берегоукрепительной дамбы на реке Уруп в отдаленном населенном пункте – станице Преградной.В общей сложности, новые сооружения защищают от подтоплений 2,5 тысячи жителей республики и социальные учреждения.Кроме того, в этом году закончен капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы вдоль реки Малый Зеленчук протяженностью 2,4 километра."Проведенные здесь работы позволили защитить от потенциальных подтоплений почти 500 человек, а вместе с ними и их домовладения и приусадебные участки. Кроме того, вдоль дамбы находятся и объекты инфраструктуры, которые также защищены от возможных паводковых ситуаций", - написал Темрезов. Глава республики поручил этим летом оборудовать пешеходную набережную вдоль дамбы – обустроить широкий тротуар с ограждениями и освещением, установить лавочки, озеленить территорию.

https://ria.ru/20230518/dogazifikatsiya-1872598855.html

карачаевск

теберда

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Артем Смирнов

рашид темрезов, карачаевск, теберда