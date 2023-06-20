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Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 20.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:22 20.06.2023 (обновлено: 12:24 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kchr-1879317596.html
Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек
Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 20.06.2023
Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек
В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:22
2023-06-20T12:24
рашид темрезов
карачаевск
теберда
карачаево-черкесская республика
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ЧЕРКЕССК, 20 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.В 2022 году были досрочно завершены работы по капитальному ремонту дамб на реке Эшкакон в селе Джага и на реке Теберда в Карачаевске, а также строительство берегоукрепительной дамбы на реке Уруп в отдаленном населенном пункте – станице Преградной.В общей сложности, новые сооружения защищают от подтоплений 2,5 тысячи жителей республики и социальные учреждения.Кроме того, в этом году закончен капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы вдоль реки Малый Зеленчук протяженностью 2,4 километра."Проведенные здесь работы позволили защитить от потенциальных подтоплений почти 500 человек, а вместе с ними и их домовладения и приусадебные участки. Кроме того, вдоль дамбы находятся и объекты инфраструктуры, которые также защищены от возможных паводковых ситуаций", - написал Темрезов. Глава республики поручил этим летом оборудовать пешеходную набережную вдоль дамбы – обустроить широкий тротуар с ограждениями и освещением, установить лавочки, озеленить территорию.
https://ria.ru/20230518/dogazifikatsiya-1872598855.html
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рашид темрезов, карачаевск, теберда
Рашид Темрезов, Карачаевск, Теберда, Карачаево-Черкесская Республика

Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
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ЧЕРКЕССК, 20 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
В 2022 году были досрочно завершены работы по капитальному ремонту дамб на реке Эшкакон в селе Джага и на реке Теберда в Карачаевске, а также строительство берегоукрепительной дамбы на реке Уруп в отдаленном населенном пункте – станице Преградной.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРБерегоукрепительные сооружения Карачаево-Черкесии
Берегоукрепительные сооружения Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Берегоукрепительные сооружения Карачаево-Черкесии
В общей сложности, новые сооружения защищают от подтоплений 2,5 тысячи жителей республики и социальные учреждения.
Кроме того, в этом году закончен капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы вдоль реки Малый Зеленчук протяженностью 2,4 километра.
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"Проведенные здесь работы позволили защитить от потенциальных подтоплений почти 500 человек, а вместе с ними и их домовладения и приусадебные участки. Кроме того, вдоль дамбы находятся и объекты инфраструктуры, которые также защищены от возможных паводковых ситуаций", - написал Темрезов.
Глава республики поручил этим летом оборудовать пешеходную набережную вдоль дамбы – обустроить широкий тротуар с ограждениями и освещением, установить лавочки, озеленить территорию.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаевскТеберда
 
 
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