https://ria.ru/20230620/kchr-1879317596.html
Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек
Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек - РИА Новости, 20.06.2023
Темрезов: в КЧР в 2022 году защитили от подтоплений 2,5 тысячи человек
В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:22
2023-06-20T12:22
2023-06-20T12:24
рашид темрезов
карачаевск
теберда
карачаево-черкесская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879312715_0:50:1500:894_1920x0_80_0_0_b2c492ce65a55bc56a5a1809c629ff1a.jpg
ЧЕРКЕССК, 20 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.В 2022 году были досрочно завершены работы по капитальному ремонту дамб на реке Эшкакон в селе Джага и на реке Теберда в Карачаевске, а также строительство берегоукрепительной дамбы на реке Уруп в отдаленном населенном пункте – станице Преградной.В общей сложности, новые сооружения защищают от подтоплений 2,5 тысячи жителей республики и социальные учреждения.Кроме того, в этом году закончен капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы вдоль реки Малый Зеленчук протяженностью 2,4 километра."Проведенные здесь работы позволили защитить от потенциальных подтоплений почти 500 человек, а вместе с ними и их домовладения и приусадебные участки. Кроме того, вдоль дамбы находятся и объекты инфраструктуры, которые также защищены от возможных паводковых ситуаций", - написал Темрезов. Глава республики поручил этим летом оборудовать пешеходную набережную вдоль дамбы – обустроить широкий тротуар с ограждениями и освещением, установить лавочки, озеленить территорию.
https://ria.ru/20230518/dogazifikatsiya-1872598855.html
карачаевск
теберда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879312715_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0f977454250a8be9ede0aaa404360175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаевск, теберда
Рашид Темрезов, Карачаевск, Теберда, Карачаево-Черкесская Республика
ЧЕРКЕССК, 20 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за последний год построены берегоукрепительные сооружения, способные защитить от подтоплений более 2,5 тысячи жителей республики, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
В 2022 году были досрочно завершены работы по капитальному ремонту дамб на реке Эшкакон в селе Джага и на реке Теберда
в Карачаевске
, а также строительство берегоукрепительной дамбы на реке Уруп в отдаленном населенном пункте – станице Преградной.
В общей сложности, новые сооружения защищают от подтоплений 2,5 тысячи жителей республики и социальные учреждения.
Кроме того, в этом году закончен капитальный ремонт берегоукрепительной дамбы вдоль реки Малый Зеленчук протяженностью 2,4 километра.
В Карачаево-Черкесии выполнены почти 85% принятых на догазификацию заявок
"Проведенные здесь работы позволили защитить от потенциальных подтоплений почти 500 человек, а вместе с ними и их домовладения и приусадебные участки. Кроме того, вдоль дамбы находятся и объекты инфраструктуры, которые также защищены от возможных паводковых ситуаций", - написал Темрезов.
Глава республики поручил этим летом оборудовать пешеходную набережную вдоль дамбы – обустроить широкий тротуар с ограждениями и освещением, установить лавочки, озеленить территорию.