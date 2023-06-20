Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы
СРЗП выдвинула первого замруководителя фракции в Госдуме Гусева на выборы мэра Москвы
Дмитрий Гусев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева на выборы в мэры Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии во вторник.
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"Это энергичный, эффективный, очень грамотный, современный политик и депутат. Он мой первый заместитель руководителя фракции, человек с активной гражданской позицией, и что очень приятно, активной законодательной. Он молод, у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве города москвы. Я думаю, что это ему пригодится", - сказал руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в ходе конференции.
Главной задачей предвыборной кампании Гусев назвал обеспечение безопасности столицы, а также ужесточение квот для мигрантов во всех отраслях городской экономики.
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"Подводя итоги, скажу так, что "Справедливая России" в Москве и лично я будем слушать, слышать и помогать тем, чье мнение не принимается в расчет, чей голос не слышат, то есть каждому простому человеку, независимо от статуса, возраста, достатка или положения в обществе. На этом мы стояли, стоим и будем стоять", - сказал Гусев.
Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин.
Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.