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Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 20.06.2023
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21:26 20.06.2023 (обновлено: 22:07 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/gusev-1879449745.html
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы - РИА Новости, 20.06.2023
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы
Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме и руководителя московского отделения партии Дмитрия РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T21:26
2023-06-20T22:07
политика
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москва
леонид слуцкий (политик)
борис чернышов (депутат)
госдума рф
кпрф
единая россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева на выборы в мэры Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии во вторник. "Это энергичный, эффективный, очень грамотный, современный политик и депутат. Он мой первый заместитель руководителя фракции, человек с активной гражданской позицией, и что очень приятно, активной законодательной. Он молод, у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве города москвы. Я думаю, что это ему пригодится", - сказал руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в ходе конференции.Главной задачей предвыборной кампании Гусев назвал обеспечение безопасности столицы, а также ужесточение квот для мигрантов во всех отраслях городской экономики."Подводя итоги, скажу так, что "Справедливая России" в Москве и лично я будем слушать, слышать и помогать тем, чье мнение не принимается в расчет, чей голос не слышат, то есть каждому простому человеку, независимо от статуса, возраста, достатка или положения в обществе. На этом мы стояли, стоим и будем стоять", - сказал Гусев.Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин. Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
https://ria.ru/20230614/vybory-1878188956.html
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политика, сергей собянин, москва, леонид слуцкий (политик), борис чернышов (депутат), госдума рф, кпрф, единая россия
Политика, Сергей Собянин, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, КПРФ, Единая Россия
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы

СРЗП выдвинула первого замруководителя фракции в Госдуме Гусева на выборы мэра Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДмитрий Гусев
Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дмитрий Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме и руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева на выборы в мэры Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии во вторник.
«
"Это энергичный, эффективный, очень грамотный, современный политик и депутат. Он мой первый заместитель руководителя фракции, человек с активной гражданской позицией, и что очень приятно, активной законодательной. Он молод, у него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве города москвы. Я думаю, что это ему пригодится", - сказал руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в ходе конференции.
Главной задачей предвыборной кампании Гусев назвал обеспечение безопасности столицы, а также ужесточение квот для мигрантов во всех отраслях городской экономики.
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«
"Подводя итоги, скажу так, что "Справедливая России" в Москве и лично я будем слушать, слышать и помогать тем, чье мнение не принимается в расчет, чей голос не слышат, то есть каждому простому человеку, независимо от статуса, возраста, достатка или положения в обществе. На этом мы стояли, стоим и будем стоять", - сказал Гусев.
Кандидаты от некоторых парламентских партий уже известны. "Единая Россия" в июне приняла решение выдвинуть на пост столичного градоначальника действующего мэра Москвы Сергея Собянина. "Новые люди" 18 июня приняли решение о выдвижении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В КПРФ, в свою очередь, могут выдвинуть внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, он рекомендован в качестве кандидатуры, сообщил ранее депутат ГД Юрий Афонин.
Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
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ПолитикаСергей СобянинМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Борис Чернышов (депутат)Госдума РФКПРФЕдиная Россия
 
 
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