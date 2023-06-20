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В Херсонской области назвали позицию США по Каховской ГЭС ересью - РИА Новости, 20.06.2023
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09:22 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/eres-1879278958.html
В Херсонской области назвали позицию США по Каховской ГЭС ересью
В Херсонской области назвали позицию США по Каховской ГЭС ересью - РИА Новости, 20.06.2023
В Херсонской области назвали позицию США по Каховской ГЭС ересью
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Малькевич в интервью РИА Новости назвал... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:22
2023-06-20T09:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
разрушение каховской гэс
сша
александр малькевич
карин жан-пьер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Малькевич в интервью РИА Новости назвал ересью заявление представителя США об ответственности России за разрушение Каховской ГЭС. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер США заявила, что США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России. "Понятно, что нас Запад назначил виноватыми фактически еще до того, как был совершен этот теракт. Никакие объяснения внятные им не нужны. Но так как никаких доказательств у них нет, поэтому для озвучивания обвинений они используют разных фриков и необразованных людей, которые несут всякую ересь", - сказал Малькевич РИА Новости. По его словам, Карин Жан-Пьер свойственно завышенное самомнение и нулевой кругозор, поэтому она является "идеальным персонажем для запугивания и чтения из бумажки любой галиматьи". "Плохо в этой истории то, что ни одна структура ООН или близкая к ней не стремится создать хотя бы видимость объективного расследования произошедшего теракта на Каховской ГЭС", - подчеркнул Малькевич и добавил, что в западных СМИ готовится целая серия фейков о якобы причастности России к разрушению ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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херсонская область , разрушение каховской гэс, сша, александр малькевич, карин жан-пьер
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, США, Александр Малькевич, Карин Жан-Пьер
В Херсонской области назвали позицию США по Каховской ГЭС ересью

Замглавы ОП Херсонской области Малькевич назвал позицию США по Каховской ГЭС ересью

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестная жительница на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Местная жительница на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Местная жительница на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области, заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Малькевич в интервью РИА Новости назвал ересью заявление представителя США об ответственности России за разрушение Каховской ГЭС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер США заявила, что США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России.
"Понятно, что нас Запад назначил виноватыми фактически еще до того, как был совершен этот теракт. Никакие объяснения внятные им не нужны. Но так как никаких доказательств у них нет, поэтому для озвучивания обвинений они используют разных фриков и необразованных людей, которые несут всякую ересь", - сказал Малькевич РИА Новости.
По его словам, Карин Жан-Пьер свойственно завышенное самомнение и нулевой кругозор, поэтому она является "идеальным персонажем для запугивания и чтения из бумажки любой галиматьи".
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
"Плохо в этой истории то, что ни одна структура ООН или близкая к ней не стремится создать хотя бы видимость объективного расследования произошедшего теракта на Каховской ГЭС", - подчеркнул Малькевич и добавил, что в западных СМИ готовится целая серия фейков о якобы причастности России к разрушению ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭССШААлександр МалькевичКарин Жан-Пьер
 
 
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