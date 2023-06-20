https://ria.ru/20230620/bi-2-1879347335.html

Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится

Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится - РИА Новости, 20.06.2023

Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится

Отмененный ранее концерт группы "Би-2" в Казахстане состоится в городе Семей в назначенную дату 21 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:18

2023-06-20T14:18

2023-06-20T14:19

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Отмененный ранее концерт группы "Би-2" в Казахстане состоится в городе Семей в назначенную дату 21 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. "Друзья! Завтрашний концерт в Семее точно состоится. Время и место выступления прежние", – говорится в сообщении. В официальном Telegram-канале города Семей и области Абай тоже подтвердили информацию о том, что выступление "Би-2" состоится."По согласованию с родными погибших лесников и после получения их согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе "Абай Арена", – отметили представители местных властей.Ранее детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2" из-за трагических событий в стране. После этого в административном центре сообщили, что выступление коллектива не состоится. Восьмого июня в Абайской области начался лесной пожар после ударов молний. В результате погибли 15 человек, в том числе 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в республике днем общенационального траура по жертвам трагедии.

https://ria.ru/20230615/bi2-1878312662.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

би-2, казахстан, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса