Рейтинг@Mail.ru
Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:18 20.06.2023 (обновлено: 14:19 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/bi-2-1879347335.html
Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится
Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится - РИА Новости, 20.06.2023
Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится
Отмененный ранее концерт группы "Би-2" в Казахстане состоится в городе Семей в назначенную дату 21 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:18
2023-06-20T14:19
шоубиз
би-2
казахстан
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800916866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60f6f54df9f17c7864f0748068cc3240.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Отмененный ранее концерт группы "Би-2" в Казахстане состоится в городе Семей в назначенную дату 21 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети. "Друзья! Завтрашний концерт в Семее точно состоится. Время и место выступления прежние", – говорится в сообщении. В официальном Telegram-канале города Семей и области Абай тоже подтвердили информацию о том, что выступление "Би-2" состоится.&quot;По согласованию с родными погибших лесников и после получения их согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе &quot;Абай Арена&quot;, – отметили представители местных властей.Ранее детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2" из-за трагических событий в стране. После этого в административном центре сообщили, что выступление коллектива не состоится. Восьмого июня в Абайской области начался лесной пожар после ударов молний. В результате погибли 15 человек, в том числе 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в республике днем общенационального траура по жертвам трагедии.
https://ria.ru/20230615/bi2-1878312662.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800916866_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5b3c5b2faf9c7fbe1bfe12213d85ac65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
би-2, казахстан, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Би-2, Казахстан, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Участники "Би-2" объявили, что их отмененный концерт в Казахстане состоится

Отмененный концерт "Би-2" состоится в Казахстане в назначенную дату

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист рок группы "Би-2" Лева
Солист рок группы Би-2 Лева - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Отмененный ранее концерт группы "Би-2" в Казахстане состоится в городе Семей в назначенную дату 21 июня. Об этом сообщили музыканты на своей странице в соцсети.
© @b2bandПубликация со страницы группы "Би-2" в соцсети
Публикация со страницы группы Би-2 в соцсети
© @b2band
Публикация со страницы группы "Би-2" в соцсети
«
"Друзья! Завтрашний концерт в Семее точно состоится. Время и место выступления прежние", – говорится в сообщении.
В официальном Telegram-канале города Семей и области Абай тоже подтвердили информацию о том, что выступление "Би-2" состоится.
«

"По согласованию с родными погибших лесников и после получения их согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе "Абай Арена", – отметили представители местных властей.

Ранее детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2" из-за трагических событий в стране. После этого в административном центре сообщили, что выступление коллектива не состоится.
Восьмого июня в Абайской области начался лесной пожар после ударов молний. В результате погибли 15 человек, в том числе 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в республике днем общенационального траура по жертвам трагедии.
Группа Би-2 после финального матча Суперкубка России между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Киргизии отменили концерт "Би-2"
15 июня, 14:23
 
ШоубизБи-2КазахстанЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала