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"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2" - РИА Новости, 19.06.2023
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Шоубиз
 
18:57 19.06.2023 (обновлено: 19:05 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/bi-2-1879219763.html
"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2"
"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2" - РИА Новости, 19.06.2023
"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2"
Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2", запланированный на 21 июня в городе Семей. Она отметила РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:57
2023-06-19T19:05
шоубиз
би-2
казахстан
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музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2", запланированный на 21 июня в городе Семей. Она отметила в интервью Press.kz, что считает неуместным проводить шоу во время трагических событий в стране. &quot;Вчера мы простились с последними погибшими в ходе лесного пожара. Весьма прискорбно об этом писать. На днях увидела информацию о том, что в наш город Семей едет группа &quot;Би-2&quot;. Концерт уже состоится через два дня. Думаю, это будет некорректно по отношению к погибшим&quot;, – высказалась Жунусова.Она призвала организаторов выступления и зрителей, купивших билеты, с пониманием отнестись к ее инициативе и ситуации в целом.&quot;В данное время концерт не ко времени. Думаю, организаторы и те, кто уже купил билеты, не зная о том, что мы внезапно потеряем наших земляков, поймут нас. Просто еще не прошла горечь от утраты, шок и боль. Придет время и возобновятся празднества&quot;, – заключила омбудсмен.Лесной пожар в Абайской области начался восьмого июня после ударов молний. В результате погибли 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров.
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би-2, казахстан, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Би-2, Казахстан, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2"

В Казахстане призвали отменить концерт "Би-2" на фоне трагических событий в стране

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
Слева направо: участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2", запланированный на 21 июня в городе Семей. Она отметила в интервью Press.kz, что считает неуместным проводить шоу во время трагических событий в стране.
«

"Вчера мы простились с последними погибшими в ходе лесного пожара. Весьма прискорбно об этом писать. На днях увидела информацию о том, что в наш город Семей едет группа "Би-2". Концерт уже состоится через два дня. Думаю, это будет некорректно по отношению к погибшим", – высказалась Жунусова.

Она призвала организаторов выступления и зрителей, купивших билеты, с пониманием отнестись к ее инициативе и ситуации в целом.
«

"В данное время концерт не ко времени. Думаю, организаторы и те, кто уже купил билеты, не зная о том, что мы внезапно потеряем наших земляков, поймут нас. Просто еще не прошла горечь от утраты, шок и боль. Придет время и возобновятся празднества", – заключила омбудсмен.

Лесной пожар в Абайской области начался восьмого июня после ударов молний. В результате погибли 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров.
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