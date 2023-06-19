"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2"
В Казахстане призвали отменить концерт "Би-2" на фоне трагических событий в стране
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСлева направо: участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) выступают на фестивале "Нашествие"
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2", запланированный на 21 июня в городе Семей. Она отметила в интервью Press.kz, что считает неуместным проводить шоу во время трагических событий в стране.
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"Вчера мы простились с последними погибшими в ходе лесного пожара. Весьма прискорбно об этом писать. На днях увидела информацию о том, что в наш город Семей едет группа "Би-2". Концерт уже состоится через два дня. Думаю, это будет некорректно по отношению к погибшим", – высказалась Жунусова.
Она призвала организаторов выступления и зрителей, купивших билеты, с пониманием отнестись к ее инициативе и ситуации в целом.
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"В данное время концерт не ко времени. Думаю, организаторы и те, кто уже купил билеты, не зная о том, что мы внезапно потеряем наших земляков, поймут нас. Просто еще не прошла горечь от утраты, шок и боль. Придет время и возобновятся празднества", – заключила омбудсмен.
Лесной пожар в Абайской области начался восьмого июня после ударов молний. В результате погибли 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров.