https://ria.ru/20230619/bi-2-1879219763.html

"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2"

"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2" - РИА Новости, 19.06.2023

"Не ко времени": в Казахстане призвали отменить концерт "Би-2"

Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2", запланированный на 21 июня в городе Семей. Она отметила РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:57

2023-06-19T18:57

2023-06-19T19:05

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы "Би-2", запланированный на 21 июня в городе Семей. Она отметила в интервью Press.kz, что считает неуместным проводить шоу во время трагических событий в стране. "Вчера мы простились с последними погибшими в ходе лесного пожара. Весьма прискорбно об этом писать. На днях увидела информацию о том, что в наш город Семей едет группа "Би-2". Концерт уже состоится через два дня. Думаю, это будет некорректно по отношению к погибшим", – высказалась Жунусова.Она призвала организаторов выступления и зрителей, купивших билеты, с пониманием отнестись к ее инициативе и ситуации в целом."В данное время концерт не ко времени. Думаю, организаторы и те, кто уже купил билеты, не зная о том, что мы внезапно потеряем наших земляков, поймут нас. Просто еще не прошла горечь от утраты, шок и боль. Придет время и возобновятся празднества", – заключила омбудсмен.Лесной пожар в Абайской области начался восьмого июня после ударов молний. В результате погибли 14 работников заповедника "Семей орманы". По последним данным, площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230615/bi2-1878312662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

би-2, казахстан, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса