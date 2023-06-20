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В Казахстане отменили концерт группы "Би-2"
В Казахстане отменили концерт группы "Би-2" - РИА Новости, 20.06.2023
В Казахстане отменили концерт группы "Би-2"
Запланированный на 21 июня концерт российской группы "Би-2" в Семее, административном центре казахстанской области Абай, не состоится, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:19
2023-06-20T07:19
2023-06-20T11:12
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АСТАНА, 20 июн — РИА Новости. Запланированный на 21 июня концерт российской группы "Би-2" в Семее, административном центре казахстанской области Абай, не состоится, сообщила пресс-служба городской администрации."В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в МКСК "Арена", отменяется. Просим всех отнестись с пониманием к принятому решению", —говорится в сообщении мэрии в соцсетях.В июне в Абае возник масштабный лесной пожар площадью несколько десятков тысяч гектаров, в ходе тушения которого погибли 15 человек, в том числе 14 работников природного заповедника "Семей орманы". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня в республике днем общенационального траура по жертвам трагедии. Концерты "Би-2" прошли 14 июня в Астане и 17 июня — в Алма-Ате. В ходе выступлений музыканты выразили соболезнования и пообещали перечислить все полученные от продажи билетов на концерт в Семее средства пострадавшим при пожаре. В мае Министерство юстиции России включило солиста группы "Би-2" Леву* (Егор Бортник) в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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би-2, касым-жомарт токаев, казахстан, астана, алма-ата
Шоубиз, Би-2, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана, Алма-Ата
В Казахстане отменили концерт группы "Би-2"
Мэрия казахстанского Семея отменила концерт группы "Би-2"