https://ria.ru/20230620/bessonnitsa-1879259971.html

Диетолог назвала напиток, помогающий справиться с бессонницей

Диетолог назвала напиток, помогающий справиться с бессонницей - РИА Новости, 20.06.2023

Диетолог назвала напиток, помогающий справиться с бессонницей

В борьбе с бессонницей может помочь "лунное молоко", считает диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. В интервью радио Sputnik она объяснила, что это за... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T02:10

2023-06-20T02:10

2023-06-20T02:10

общество

екатерина матыскина

сон

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В борьбе с бессонницей может помочь "лунное молоко", считает диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. В интервью радио Sputnik она объяснила, что это за напиток и как он действует на организм.В блогах часто встречаются рекомендации употреблять "лунное молоко" для улучшения сна, при этом популяризаторы напитка утверждают, что он был изобретен древнеиндийскими медиками. Состав средства может отличаться в зависимости от страны, где живет автор рецепта, и его личных предпочтений. В основе российских вариантов напитка – теплое молоко, мед и корица.Белки, которые содержатся в подобной смеси, действительно могут иметь успокаивающий и расслабляющий эффект, отметила член сообщества "Диетологи России" и Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина."Основой напитка является теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся", – сказала она.По словам диетолога, растительное молоко тоже можно использовать для приготовления "лунного", если в его составе нет чрезмерного количества углеводов и жиров."Банановое молоко не подойдет, потому что в нем содержится много сахара. Рисовое молоко делается из простого белого риса с низким содержанием клетчатки и тоже воспринимается нашим организмом как набор простых углеводов. В ореховом молоке есть большое количество жиров, которые очень долго перерабатываются и ночью могут создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь", – предупредила Матыскина.Мед – не лучший ингредиент для средства от бессонницы, поскольку в нем много глюкозы, продолжила она."Глюкоза дает прилив энергии. Соответственно, мед для большинства людей – это скорее бодрящая история, нежели успокаивающая. Но если добавлять его понемногу, одну чайную ложку, то мы не почувствуем возбуждения нервной системы", – уточнила Матыскина.Вместо корицы диетолог рекомендует дополнить "лунное молоко" мятой, ромашкой или пищевым экстрактом лаванды. Эти растения сделают напиток более эффективным средством от бессонницы, уверена она.При сахарном диабете или аллергии на мед от "лунного молока" стоит отказаться, добавила Матыскина. Она также посоветовала ограничивать употребление этого напитка людям, желающим избавиться от лишних килограммов."Если подобных противопоказаний нет, то можно пить "лунное молоко" два-три раза в неделю", – заключила Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220705/bessonnitsa-1800405759.html

https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html

https://ria.ru/20220723/khrap-1804473009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, екатерина матыскина, сон, здоровье - общество