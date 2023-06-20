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Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже - РИА Новости, 20.06.2023
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08:00 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/amerika-1879221036.html
Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже
Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже - РИА Новости, 20.06.2023
Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже
Расшифровкой смысла закончившегося вчера визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай занят сейчас без преувеличения весь политический мир. И получается, что РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:00
2023-06-20T08:00
аналитика
сша
китай
си цзиньпин
энтони блинкен
америка
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Расшифровкой смысла закончившегося вчера визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай занят сейчас без преувеличения весь политический мир. И получается, что смысл оказался весьма скромный. Это, скажем так, были успешные переговоры о необходимости начала переговоров между двумя сверхдержавами на тему полной перезагрузки их отношений.Заметим, что в американском публичном пространстве вы на эту тему много не прочитаете, что означает: публика в США не очень счастлива происходящим. Это глобальный проигрыш, и надо подобрать много слов в чисто американском стиле, чтобы довести такую неприятную мысль до народа. Другое дело, что и спешки нет, поскольку в Пекине, по сути, ничего и не произошло: встретились, поговорили, обещали разговор продолжить.А вот в мире в целом, и тем более в самом Китае, суть события обозначают довольно точно. В основном цитируют ключевые фразы из сказанного главой государства Си Цзиньпином и прочими высшими и не высшими чиновниками, принимавшими Блинкена: пора "сделать выбор между конфронтацией или сотрудничеством"; договорились "продвигать консультации по ключевым принципам американо-китайских отношений"; надо "найти правильный путь к сосуществованию"; оба государства "должны правильно понимать внутреннюю и внешнюю политику друг друга и стратегические намерения, уважать друг друга, сосуществовать в мире, выгодно сотрудничать и изучать правильные пути, чтобы уметь договариваться друг с другом". И так далее. То есть разговор пока только о самих принципах и стиле поведения двух стран друг с другом, а все прочее — то есть конкретные договоренности — оно вторично.С американской стороны еще до начала визита говорили по большей части только о том, что надо срочно установить нужные каналы связи двух стран, чтобы избежать непредвиденных военных столкновений. То есть дело дошло до такой точки, когда надо решать — продолжать ссориться (а дальше уже некуда, только война) или как минимум зафиксировать все на нынешней низкой точке.Из действительно интересных высказываний на эту тему выделим вот какое (принадлежит частному лицу, обозревателю гонконгской South China Morning Post): американцам придется признать, что их имперский стиль ведения переговоров с Пекином неприемлем не только для Китая, но и для стран Глобального Юга.Тут, собственно, не одна хорошая мысль, а две. Первая: Пекин больше не намерен терпеть (и может себе позволить не терпеть) типично американское хамство по отношению ко всем прочим странам. В этот хамский стиль вписывается не только фразеология, но и раздача санкций — так, будто одна страна имеет право миловать и наказывать все остальные. Воспитывать Вашингтон таким образом — все равно что заставлять Америку перестать быть Америкой. Но китайцы это делали, на глазах всего мира издеваясь над США, в частности, долго отказывая тому же Блинкену и другим во встрече.А вот вторая мысль — насчет Глобального Юга, то есть незападного мира — это еще интереснее. Вообще-то, отмечают в Пекине, весь проводимый США уже несколько лет курс на экономический развод с Китаем вызвал на нынешней точке недовольство американских корпораций. Главы их в последние недели зачастили в Пекин. Но есть еще внешний мир, который для США важен, как бы они ни описывали его в своем "имперском стиле".И тут произошло вот что: этот мир обломил Америке ее замысел двух гибридных войн одновременно. Против Китая этот "гибрид" расцвел первым начиная примерно с 2017 года (попытки администрации Трампа развести две экономики). Против России точкой отсчета можно считать осень 2021 года, когда стало ясно, что Украину отправят на настоящую войну. А дальше должны были в обоих случаях заработать санкции и сломить наше сопротивление.Но все пошло не так — опять же в обоих случаях. И заметно это стало прежде всего по поведению Глобального Юга, который не пожелал нести ущерб и подчиняться санкционным режимам, а наоборот, начал выстраивать новую — в обход Запада — модель экономического взаимодействия. Теперь Америке надо как-то выруливать из этой ситуации, подгонять ее к своим бесконечным президентским и прочим выборам. В общем, это надолго, на годы. Но Китай, как и Россия, не спешит.
https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879132272.html
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аналитика, сша, китай, си цзиньпин, энтони блинкен, америка
Аналитика, США, Китай, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Америка

Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже

© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Расшифровкой смысла закончившегося вчера визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай занят сейчас без преувеличения весь политический мир. И получается, что смысл оказался весьма скромный. Это, скажем так, были успешные переговоры о необходимости начала переговоров между двумя сверхдержавами на тему полной перезагрузки их отношений.
Заметим, что в американском публичном пространстве вы на эту тему много не прочитаете, что означает: публика в США не очень счастлива происходящим. Это глобальный проигрыш, и надо подобрать много слов в чисто американском стиле, чтобы довести такую неприятную мысль до народа. Другое дело, что и спешки нет, поскольку в Пекине, по сути, ничего и не произошло: встретились, поговорили, обещали разговор продолжить.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Мир обеспокоен отношениями КНР и США, заявил Си Цзиньпин
19 июня, 13:39
А вот в мире в целом, и тем более в самом Китае, суть события обозначают довольно точно. В основном цитируют ключевые фразы из сказанного главой государства Си Цзиньпином и прочими высшими и не высшими чиновниками, принимавшими Блинкена: пора "сделать выбор между конфронтацией или сотрудничеством"; договорились "продвигать консультации по ключевым принципам американо-китайских отношений"; надо "найти правильный путь к сосуществованию"; оба государства "должны правильно понимать внутреннюю и внешнюю политику друг друга и стратегические намерения, уважать друг друга, сосуществовать в мире, выгодно сотрудничать и изучать правильные пути, чтобы уметь договариваться друг с другом". И так далее. То есть разговор пока только о самих принципах и стиле поведения двух стран друг с другом, а все прочее — то есть конкретные договоренности — оно вторично.
С американской стороны еще до начала визита говорили по большей части только о том, что надо срочно установить нужные каналы связи двух стран, чтобы избежать непредвиденных военных столкновений. То есть дело дошло до такой точки, когда надо решать — продолжать ссориться (а дальше уже некуда, только война) или как минимум зафиксировать все на нынешней низкой точке.
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США
19 июня, 14:13
Из действительно интересных высказываний на эту тему выделим вот какое (принадлежит частному лицу, обозревателю гонконгской South China Morning Post): американцам придется признать, что их имперский стиль ведения переговоров с Пекином неприемлем не только для Китая, но и для стран Глобального Юга.
Тут, собственно, не одна хорошая мысль, а две. Первая: Пекин больше не намерен терпеть (и может себе позволить не терпеть) типично американское хамство по отношению ко всем прочим странам. В этот хамский стиль вписывается не только фразеология, но и раздача санкций — так, будто одна страна имеет право миловать и наказывать все остальные. Воспитывать Вашингтон таким образом — все равно что заставлять Америку перестать быть Америкой. Но китайцы это делали, на глазах всего мира издеваясь над США, в частности, долго отказывая тому же Блинкену и другим во встрече.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Китай и США достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил Си Цзиньпин
19 июня, 12:28
А вот вторая мысль — насчет Глобального Юга, то есть незападного мира — это еще интереснее. Вообще-то, отмечают в Пекине, весь проводимый США уже несколько лет курс на экономический развод с Китаем вызвал на нынешней точке недовольство американских корпораций. Главы их в последние недели зачастили в Пекин. Но есть еще внешний мир, который для США важен, как бы они ни описывали его в своем "имперском стиле".
И тут произошло вот что: этот мир обломил Америке ее замысел двух гибридных войн одновременно. Против Китая этот "гибрид" расцвел первым начиная примерно с 2017 года (попытки администрации Трампа развести две экономики). Против России точкой отсчета можно считать осень 2021 года, когда стало ясно, что Украину отправят на настоящую войну. А дальше должны были в обоих случаях заработать санкции и сломить наше сопротивление.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
США не намерены передавать Китаю ядерные технологии, заявил Блинкен
19 июня, 15:05
Но все пошло не так — опять же в обоих случаях. И заметно это стало прежде всего по поведению Глобального Юга, который не пожелал нести ущерб и подчиняться санкционным режимам, а наоборот, начал выстраивать новую — в обход Запада — модель экономического взаимодействия. Теперь Америке надо как-то выруливать из этой ситуации, подгонять ее к своим бесконечным президентским и прочим выборам. В общем, это надолго, на годы. Но Китай, как и Россия, не спешит.
 
АналитикаСШАКитайСи ЦзиньпинЭнтони БлинкенАмерика
 
 
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