https://ria.ru/20230620/amerika-1879221036.html

Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже

Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже - РИА Новости, 20.06.2023

Америка проиграла не только на Украине — в Азии тоже

Расшифровкой смысла закончившегося вчера визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай занят сейчас без преувеличения весь политический мир. И получается, что РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:00

аналитика

сша

китай

си цзиньпин

энтони блинкен

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879121640_412:158:2534:1352_1920x0_80_0_0_7fb68c6be89d7e5d50fd05e9d3410313.jpg

Расшифровкой смысла закончившегося вчера визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай занят сейчас без преувеличения весь политический мир. И получается, что смысл оказался весьма скромный. Это, скажем так, были успешные переговоры о необходимости начала переговоров между двумя сверхдержавами на тему полной перезагрузки их отношений.Заметим, что в американском публичном пространстве вы на эту тему много не прочитаете, что означает: публика в США не очень счастлива происходящим. Это глобальный проигрыш, и надо подобрать много слов в чисто американском стиле, чтобы довести такую неприятную мысль до народа. Другое дело, что и спешки нет, поскольку в Пекине, по сути, ничего и не произошло: встретились, поговорили, обещали разговор продолжить.А вот в мире в целом, и тем более в самом Китае, суть события обозначают довольно точно. В основном цитируют ключевые фразы из сказанного главой государства Си Цзиньпином и прочими высшими и не высшими чиновниками, принимавшими Блинкена: пора "сделать выбор между конфронтацией или сотрудничеством"; договорились "продвигать консультации по ключевым принципам американо-китайских отношений"; надо "найти правильный путь к сосуществованию"; оба государства "должны правильно понимать внутреннюю и внешнюю политику друг друга и стратегические намерения, уважать друг друга, сосуществовать в мире, выгодно сотрудничать и изучать правильные пути, чтобы уметь договариваться друг с другом". И так далее. То есть разговор пока только о самих принципах и стиле поведения двух стран друг с другом, а все прочее — то есть конкретные договоренности — оно вторично.С американской стороны еще до начала визита говорили по большей части только о том, что надо срочно установить нужные каналы связи двух стран, чтобы избежать непредвиденных военных столкновений. То есть дело дошло до такой точки, когда надо решать — продолжать ссориться (а дальше уже некуда, только война) или как минимум зафиксировать все на нынешней низкой точке.Из действительно интересных высказываний на эту тему выделим вот какое (принадлежит частному лицу, обозревателю гонконгской South China Morning Post): американцам придется признать, что их имперский стиль ведения переговоров с Пекином неприемлем не только для Китая, но и для стран Глобального Юга.Тут, собственно, не одна хорошая мысль, а две. Первая: Пекин больше не намерен терпеть (и может себе позволить не терпеть) типично американское хамство по отношению ко всем прочим странам. В этот хамский стиль вписывается не только фразеология, но и раздача санкций — так, будто одна страна имеет право миловать и наказывать все остальные. Воспитывать Вашингтон таким образом — все равно что заставлять Америку перестать быть Америкой. Но китайцы это делали, на глазах всего мира издеваясь над США, в частности, долго отказывая тому же Блинкену и другим во встрече.А вот вторая мысль — насчет Глобального Юга, то есть незападного мира — это еще интереснее. Вообще-то, отмечают в Пекине, весь проводимый США уже несколько лет курс на экономический развод с Китаем вызвал на нынешней точке недовольство американских корпораций. Главы их в последние недели зачастили в Пекин. Но есть еще внешний мир, который для США важен, как бы они ни описывали его в своем "имперском стиле".И тут произошло вот что: этот мир обломил Америке ее замысел двух гибридных войн одновременно. Против Китая этот "гибрид" расцвел первым начиная примерно с 2017 года (попытки администрации Трампа развести две экономики). Против России точкой отсчета можно считать осень 2021 года, когда стало ясно, что Украину отправят на настоящую войну. А дальше должны были в обоих случаях заработать санкции и сломить наше сопротивление.Но все пошло не так — опять же в обоих случаях. И заметно это стало прежде всего по поведению Глобального Юга, который не пожелал нести ущерб и подчиняться санкционным режимам, а наоборот, начал выстраивать новую — в обход Запада — модель экономического взаимодействия. Теперь Америке надо как-то выруливать из этой ситуации, подгонять ее к своим бесконечным президентским и прочим выборам. В общем, это надолго, на годы. Но Китай, как и Россия, не спешит.

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879132272.html

https://ria.ru/20230619/knr-1879144568.html

https://ria.ru/20230619/progress-1879111756.html

https://ria.ru/20230619/blinken-1879169324.html

сша

китай

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, сша, китай, си цзиньпин, энтони блинкен, америка