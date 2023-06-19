США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заявил Си Цзиньпину, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином
© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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"США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — отметил американский чиновник.
По его словам, Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая.
Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что страны смогут преодолеть трудности в отношениях, поскольку конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. Для этого США должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам страны, указал председатель КНР.
При этом Китай, продолжил он, не будет бросать вызов американской стороне, а также призывает Вашингтон занять прагматичную позицию и работать с Пекином в одном направлении.
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"От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества", — подчеркнул китайский лидер.
Си Цзиньпин в понедельник принял Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Госсекретарь США во время визита в Китай 18-19 июня провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка американского госсекретаря в КНР, она проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия стран в торговой и технологической областях.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.