https://ria.ru/20230619/tayvan-1879120030.html

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкен

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.06.2023

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Блинкен

Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:09

2023-06-19T13:09

2023-06-19T16:09

энтони блинкен

сша

в мире

тайвань

китай

цинь ган

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином."США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — отметил американский чиновник.По его словам, Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая.Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что страны смогут преодолеть трудности в отношениях, поскольку конкуренция крупных держав не соответствует веяниям времени. Для этого США должны уважать Китай и не наносить ущерб законным правам и интересам страны, указал председатель КНР.При этом Китай, продолжил он, не будет бросать вызов американской стороне, а также призывает Вашингтон занять прагматичную позицию и работать с Пекином в одном направлении."От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества", — подчеркнул китайский лидер.Си Цзиньпин в понедельник принял Энтони Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Госсекретарь США во время визита в Китай 18-19 июня провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка американского госсекретаря в КНР, она проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия стран в торговой и технологической областях.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит американского политика. Пекин увидел в этом шаге поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230524/tayvan-1873794033.html

https://ria.ru/20230603/tayvan-1875898713.html

https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энтони блинкен, сша, в мире, тайвань, китай, цинь ган, си цзиньпин