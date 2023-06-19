https://ria.ru/20230619/zelenskiy-1879073328.html

Сенатор заявил, что Зеленский вел себя по-хамски с африканскими лидерами

Сенатор заявил, что Зеленский вел себя по-хамски с африканскими лидерами - РИА Новости, 19.06.2023

Сенатор заявил, что Зеленский вел себя по-хамски с африканскими лидерами

Владимир Зеленский, в отличие от России, на встрече с лидерами африканских стран вел себя весьма по-хамски, показав, кто на самом деле заинтересован в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:38

2023-06-19T10:38

2023-06-19T10:38

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, в отличие от России, на встрече с лидерами африканских стран вел себя весьма по-хамски, показав, кто на самом деле заинтересован в конфликте, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Визит лидеров африканских стран в Киев и в Москву был очень полезным уже потому, что одно дело, когда мы что-то говорим о позиции Украины, и иное - услышать все это из первых уст", - написал политик. По его мнению, Зеленский четко показывает, за чем именно нынешняя Украина стремится в НАТО: чтобы не вести переговоры, не идти на компромиссы, не учитывать ничьи интересы по формуле: "как я хочу или никак". "(Зеленский - ред.)... на полном серьезе заявил африканским гостям, что "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском". Как будто не было откровений Олланда и Меркель, всех этих признаний Киева о невыгодных ему минских соглашениях. За кого же надо считать высоких гостей, чтобы в 2023 году по-прежнему пытаться "продать" им сказку про Россию, не выполняющую Минск?", - отметил Косачев. При этом Зеленский "явно уже считает себя обладающим западной "крышей", а потому говорит с африканцами весьма по-хамски: никаких дорожных карт, никаких переговоров, в конфликте есть только одна правильная позиция, и лучше ее принять по-хорошему", написал сенатор. По словам законодателя, в этом радикальное отличие от того, что гости услышали в Москве, которая никого не заставляет следовать каким-то санкциям, не давит, не угрожает, не подкупает. "Наша миссия в том, чтобы мировое большинство узнавало правду о происходящем на Украине и вокруг нее не в надрывном изложении Запада или Киева, а на основе фактов и с учетом всей предыстории", - подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230618/peregovory-1878985343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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