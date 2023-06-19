https://ria.ru/20230619/yuar-1879055742.html

ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров

ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров - РИА Новости, 19.06.2023

ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров

В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:52

2023-06-19T08:52

2023-06-19T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

юар

украина

сирил рамафоса

движение неприсоединения

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил президент республики Сирил Рамафоса по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину."Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте его администрации.Он также добавил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на жителей их стран, а также считают, что они могут способствовать международным усилиям по его урегулированию.Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

юар

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, украина, сирил рамафоса, движение неприсоединения, россия