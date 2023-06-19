ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров
Президент ЮАР Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем переговоров
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил президент республики Сирил Рамафоса по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину.
"Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте его администрации.
Он также добавил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на жителей их стран, а также считают, что они могут способствовать международным усилиям по его урегулированию.
Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.