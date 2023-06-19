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ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 19.06.2023 (обновлено: 09:09 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/yuar-1879055742.html
ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров
ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров - РИА Новости, 19.06.2023
ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров
В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:52
2023-06-19T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
юар
украина
сирил рамафоса
движение неприсоединения
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил президент республики Сирил Рамафоса по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину."Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте его администрации.Он также добавил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на жителей их стран, а также считают, что они могут способствовать международным усилиям по его урегулированию.Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, юар, украина, сирил рамафоса, движение неприсоединения, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Сирил Рамафоса, Движение неприсоединения, Россия
ЮАР призвала завершить конфликт на Украине путем переговоров

Президент ЮАР Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем переговоров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам, заявил президент республики Сирил Рамафоса по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину.
"Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех", - говорится в заявлении Рамафосы, опубликованном на сайте его администрации.
Он также добавил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на жителей их стран, а также считают, что они могут способствовать международным усилиям по его урегулированию.
Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРУкраинаСирил РамафосаДвижение неприсоединенияРоссия
 
 
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