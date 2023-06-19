https://ria.ru/20230619/ulan-1878634530.html
"Еще один сценарий для Запада". К границам России отправили "ядерное копье"
"Еще один сценарий для Запада". К границам России отправили "ядерное копье" - РИА Новости, 19.06.2023
"Еще один сценарий для Запада". К границам России отправили "ядерное копье"
Пока Украина дожидается поставок F-16, НАТО проводит военно-воздушные учения Air Defender 23 — крупнейшие в истории. О том, какие военные и политические задачи... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:00
2023-06-19T08:00
2023-06-19T08:16
в мире
россия
германия
европа
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Пока Украина дожидается поставок F-16, НАТО проводит военно-воздушные учения Air Defender 23 — крупнейшие в истории. О том, какие военные и политические задачи решает альянс, — в материале РИА Новости.Сигнал РоссииМаневры охватывают почти половину Европы — Нидерланды, Германию, Чехию, Прибалтийские страны. Готовились пять лет.Цель: боевое слаживание и проверка готовности ВВС к возможному конфликту. С кем — не уточняют, но и так все ясно."Эти учения произвели бы впечатление на любого, — сообщила посол США в Германии Эми Гутманн. — Я была бы очень удивлена, если бы кто-либо из мировых лидеров не заметил силу нашего духа. Включая господина Путина".Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин указывает на беспрецедентные масштабы учений."Это связано с общим курсом на милитаризацию европейских стран, — отмечает он. — И это, по сути, антироссийский демарш, связанный с конфликтом на Украине".Такого еще не былоВ маневрах задействовали десять тысяч военнослужащих из 25 стран — в том числе из Японии, которая не входит в НАТО. Участвуют около 250 самолетов, включая 190 истребителей, среди которых есть и новейшие F-35.Особенно активна Германия: шесть тысяч солдат и офицеров, все немецкие военные аэродромы. Местные СМИ называют эту операцию самым сложным вызовом для ВВС за десятилетия.От США — две тысячи военных и сотня самолетов.По легенде учений, НАТО применяет пресловутую пятую статью о совместной защите от агрессора. Отражают удар вымышленных сил OCCASUS, оккупировавших несуществующий регион Клебиус в Восточной Германии — примерно четверть страны.ВВС действуют в 26 локациях. Каждый день — до 200 вылетов и три комбинированные воздушные операции. В небо поднимаются разные типы самолетов: разведчики, бомбардировщики, заправщики. От 23 до 80 машин одновременно.Пилоты тренируются в перехвате ракет средней дальности, противодействии ПВО, радиоэлектронной борьбе для защиты от ракет "земля — воздух".Примечательно, что авиационные учения совпали с ежегодными наземными — Defender 23. Как отмечает Deutsche Welle*, летчики отрабатывают поддержку мотопехотных соединений на земле.Учли и уроки Афганистана — планируют провести эвакуацию с аэродрома. Вероятно, результаты такой операции в Кабуле оценили не слишком высоко.Опасный контекстЕще одно "совпадение" — киевский режим как раз сейчас пытается перейти в контрнаступление. И все больше разговоров о поставках для ВСУ западных истребителей. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, украинских летчиков уже учат на F-16.А за день до старта маневров, 11 июня, его предшественник Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые члены блока могут самостоятельно ввести войска на Украину.Этот сценарий возможен, если на саммите в Вильнюсе альянс откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. Инициаторами готовы выступить Польша и страны Прибалтики, уточнил экс-генсек."Запад не рассматривает вариант прямого конфликта с Россией. Это не входит в планы НАТО, — возражает доктор политических наук Александр Гусев. — Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Но если введут войска, конфликт зайдет слишком глубоко. Там это понимают".Как бы то ни было, в учениях участвуют и стратегические бомбардировщики — американские B-1 Lancer (по-английски — "улан", "копейщик"). В альянсе не исключают никаких сценариев. Вплоть до ядерного столкновения с Россией.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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россия
германия
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, европа, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, сша
В мире, Россия, Германия, Европа, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Пока Украина дожидается поставок F-16, НАТО проводит военно-воздушные учения Air Defender 23 — крупнейшие в истории. О том, какие военные и политические задачи решает альянс, — в материале РИА Новости.
Маневры охватывают почти половину Европы
— Нидерланды
, Германию
, Чехию
, Прибалтийские страны. Готовились пять лет.
Цель: боевое слаживание и проверка готовности ВВС к возможному конфликту. С кем — не уточняют, но и так все ясно.
"Эти учения произвели бы впечатление на любого, — сообщила
посол США
в Германии Эми Гутманн. — Я была бы очень удивлена, если бы кто-либо из мировых лидеров не заметил силу нашего духа. Включая господина Путина".
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН
Александр Камкин указывает на беспрецедентные масштабы учений.
"Это связано с общим курсом на милитаризацию европейских стран, — отмечает он. — И это, по сути, антироссийский демарш, связанный с конфликтом на Украине".
В маневрах задействовали десять тысяч военнослужащих из 25 стран — в том числе из Японии
, которая не входит в НАТО. Участвуют около 250 самолетов, включая 190 истребителей, среди которых есть и новейшие F-35
.
Особенно активна Германия: шесть тысяч солдат и офицеров, все немецкие военные аэродромы. Местные СМИ называют эту операцию самым сложным вызовом для ВВС за десятилетия.
От США — две тысячи военных и сотня самолетов.
По легенде учений, НАТО применяет пресловутую пятую статью о совместной защите от агрессора. Отражают удар вымышленных сил OCCASUS, оккупировавших несуществующий регион Клебиус в Восточной Германии — примерно четверть страны.
ВВС действуют в 26 локациях. Каждый день — до 200 вылетов и три комбинированные воздушные операции. В небо поднимаются разные типы самолетов: разведчики, бомбардировщики, заправщики. От 23 до 80 машин одновременно.
Пилоты тренируются в перехвате ракет средней дальности, противодействии ПВО, радиоэлектронной борьбе для защиты от ракет "земля — воздух".
Примечательно, что авиационные учения совпали с ежегодными наземными — Defender 23. Как отмечает Deutsche Welle*, летчики отрабатывают поддержку мотопехотных соединений на земле.
Учли и уроки Афганистана
— планируют провести эвакуацию с аэродрома. Вероятно, результаты такой операции в Кабуле оценили не слишком высоко.
Еще одно "совпадение" — киевский режим как раз сейчас пытается перейти в контрнаступление. И все больше разговоров о поставках для ВСУ
западных истребителей. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга
, украинских летчиков уже учат на F-16.
А за день до старта маневров, 11 июня, его предшественник Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые члены блока могут самостоятельно ввести войска на Украину
.
Этот сценарий возможен, если на саммите в Вильнюсе
альянс откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. Инициаторами готовы выступить Польша
и страны Прибалтики
, уточнил экс-генсек.
"Запад не рассматривает вариант прямого конфликта с Россией. Это не входит в планы НАТО, — возражает доктор политических наук Александр Гусев. — Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Но если введут войска, конфликт зайдет слишком глубоко. Там это понимают".
Как бы то ни было, в учениях участвуют и стратегические бомбардировщики — американские B-1 Lancer (по-английски — "улан", "копейщик"). В альянсе не исключают никаких сценариев. Вплоть до ядерного столкновения с Россией.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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