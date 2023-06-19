https://ria.ru/20230619/serial-1879089824.html
Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара"
Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара" - РИА Новости, 19.06.2023
Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара"
Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара". Тизер проекта появился на YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:52
2023-06-19T11:52
2023-06-19T11:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879082449_0:85:1500:929_1920x0_80_0_0_35f3309173341ecdae35f53c6b9669eb.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара". Тизер проекта появился на YouTube-канале стриминга. "В ноябре самая печально известная игра станет реальностью", – говорится в описании ролика.Судя по подписи под видео, на кадрах закулисная съемка. Показали, как строятся декорации. Появились на экране и люди в красных комбинезонах – в сериале они следили за игроками. Также на кадрах видна громадная кукла в виде девочки. Она тоже была в "Игре в кальмара". Известно, что в новом проекте будет 456 игроков. Они поборются за 4,56 миллиона долларов. Это самый большой денежный приз за всю историю реалити-шоу.Съемки начались в январе. Участники говорили о "нечеловеческих" условиях. К ним якобы относились как к животным. Некоторые утверждали, что получили травмы и собираются судиться с Netflix. Позже создатели шоу заверили, что следят за здоровьем игроков и никто из них серьезно не пострадал.Премьера южнокорейского сериала "Игра в кальмара" прошла в 2021 году. Его герои участвовали в игре на выживание, чтобы решить материальные трудности. Ранее сообщалось о том, что режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене.
https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879082449_32:0:1365:1000_1920x0_80_0_0_16bc2ea88691e5646c2a9ba45774b373.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара"
Появились кадры с реалити-шоу по южнокорейскому сериалу о выживании "Игра в кальмара"
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара". Тизер проекта появился на YouTube-канале стриминга.
«
"В ноябре самая печально известная игра станет реальностью", – говорится в описании ролика.
Судя по подписи под видео, на кадрах закулисная съемка. Показали, как строятся декорации. Появились на экране и люди в красных комбинезонах – в сериале они следили за игроками. Также на кадрах видна громадная кукла в виде девочки. Она тоже была в "Игре в кальмара".
Известно, что в новом проекте будет 456 игроков. Они поборются
за 4,56 миллиона долларов. Это самый большой денежный приз за всю историю реалити-шоу.
Съемки начались в январе. Участники говорили о "нечеловеческих" условиях. К ним якобы относились как к животным. Некоторые утверждали, что получили травмы и собираются судиться с Netflix.
Позже создатели шоу заверили, что следят за здоровьем игроков и никто из них серьезно не пострадал.
Премьера южнокорейского сериала "Игра в кальмара" прошла в 2021 году. Его герои участвовали в игре на выживание, чтобы решить материальные трудности.
Ранее сообщалось
о том, что режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене.
Не только "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом: самые ожидаемые фильмы лета