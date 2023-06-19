https://ria.ru/20230619/serial-1879089824.html

Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара"

Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара" - РИА Новости, 19.06.2023

Появились кадры с реалити-шоу по "Игре в кальмара"

Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара". Тизер проекта появился на YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:52

2023-06-19T11:52

2023-06-19T11:52

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Netflix представил первые кадры реалити-шоу по "Игре в кальмара". Тизер проекта появился на YouTube-канале стриминга. "В ноябре самая печально известная игра станет реальностью", – говорится в описании ролика.Судя по подписи под видео, на кадрах закулисная съемка. Показали, как строятся декорации. Появились на экране и люди в красных комбинезонах – в сериале они следили за игроками. Также на кадрах видна громадная кукла в виде девочки. Она тоже была в "Игре в кальмара". Известно, что в новом проекте будет 456 игроков. Они поборются за 4,56 миллиона долларов. Это самый большой денежный приз за всю историю реалити-шоу.Съемки начались в январе. Участники говорили о "нечеловеческих" условиях. К ним якобы относились как к животным. Некоторые утверждали, что получили травмы и собираются судиться с Netflix. Позже создатели шоу заверили, что следят за здоровьем игроков и никто из них серьезно не пострадал.Премьера южнокорейского сериала "Игра в кальмара" прошла в 2021 году. Его герои участвовали в игре на выживание, чтобы решить материальные трудности. Ранее сообщалось о том, что режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене.

https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы