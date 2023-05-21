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Шоу "Игра в кальмара" объявило о самом крупном денежном призе в истории
Шоу "Игра в кальмара" объявило о самом крупном денежном призе в истории - РИА Новости, 21.05.2023
Шоу "Игра в кальмара" объявило о самом крупном денежном призе в истории
В реалити-шоу "Игра в кальмара" разыграют самый крупный денежный приз в истории телевидения на сумму свыше 4,5 миллиона долларов, сообщает Deadline. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:49
2023-05-21T10:49
2023-05-21T10:57
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В реалити-шоу "Игра в кальмара" разыграют самый крупный денежный приз в истории телевидения на сумму свыше 4,5 миллиона долларов, сообщает Deadline.Проект Squid Game: The Challenge будет состоять из десяти частей. В каждой из них игрокам предстоит проходить испытания по мотивам сериала и новые оригинальные состязания. В масштабном реалити-шоу примут участие 456 игроков. Премьера "Игры в кальмара" состоится в ноябре. Съемки проекта стартовали еще в январе. Участники реалити-шоу сразу сообщили о "нечеловеческих" условиях. По словам игроков, к ним относились как к животным и заставляли часами стоять на морозе. Некоторые из них заявили, что получили травмы и планируют подать в суд на производителя передачи Netflix. Позже создатели шоу сообщили, что на съемках никто серьезно не пострадал. Они отметили в своем обращении, что следят за здоровьем участников проекта. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", по мотивам которого создавалось реалити-шоу, вышел на экраны в 2021 году и обрел популярность во всем мире. По сюжету персонажи с финансовыми трудностями соглашаются принять участие в соревнованиях с денежным вознаграждением, которые оказываются игрой на выживание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, знаменитости, великобритания, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Netflix, Знаменитости, Великобритания, Новости шоу-бизнеса
Шоу "Игра в кальмара" объявило о самом крупном денежном призе в истории
В шоу "Игра в кальмара" разыграют денежный приз на сумму свыше 4,5 миллиона долларов
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости.
В реалити-шоу "Игра в кальмара" разыграют самый крупный денежный приз в истории телевидения на сумму свыше 4,5 миллиона долларов, сообщает
Deadline.
Проект Squid Game: The Challenge будет состоять из десяти частей. В каждой из них игрокам предстоит проходить испытания по мотивам сериала и новые оригинальные состязания.
В масштабном реалити-шоу примут участие 456 игроков. Премьера "Игры в кальмара" состоится в ноябре.
Съемки проекта стартовали еще в январе. Участники реалити-шоу сразу сообщили о "нечеловеческих" условиях. По словам игроков, к ним относились как к животным и заставляли часами стоять на морозе. Некоторые из них заявили, что получили травмы и планируют подать в суд на производителя передачи Netflix.
Позже создатели шоу сообщили, что на съемках никто серьезно не пострадал. Они отметили в своем обращении, что следят за здоровьем участников проекта.
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", по мотивам которого создавалось реалити-шоу, вышел на экраны в 2021 году и обрел популярность во всем мире. По сюжету персонажи с финансовыми трудностями соглашаются принять участие в соревнованиях с денежным вознаграждением, которые оказываются игрой на выживание.
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