https://ria.ru/20230617/kino-1878597194.html

Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене

Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене - РИА Новости, 17.06.2023

Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене

Энди Мускетти снимет проект "Batman: Brave and the Bold" ("Бэтмен: храбрый и наглый"), сообщает Deadline. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:28

2023-06-17T05:28

2023-06-17T05:28

культура

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кино и сериалы

бэтмен

роберт паттинсон

стивен кинг

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Энди Мускетти снимет проект "Batman: Brave and the Bold" ("Бэтмен: храбрый и наглый"), сообщает Deadline. Картина не связана с недавним фильмом Мэтта Ривза, в котором главную роль исполнил Роберт Паттинсон. В новой ленте расскажут о взаимоотношениях защитника Готэма и его сына Дэмиена. О том, что у него есть ребенок, по задумке создателей проекта, Бэтмен не знал первые восемь — десять лет жизни мальчика. Другие детали проекта пока не раскрывают. Известно лишь, что за основу возьмут работы Гранта Моррисона о супергерое. Энди Мускетти уже снимал супергероику. На днях прошла премьера его фильма о Флэше с Эзрой Миллером. Лента получила сдержанные отзывы критиков. Оценка проекта на агрегаторе Rotten Tomatoes — 67 процентов. Она выставлена на основе 236 рецензий. Зрители оценили шоу выше (87 процентов). Также зрители знают режиссера по экранизация романа Стивена Кинга "Оно" о демоническом клоуне.

https://ria.ru/20230605/serial-1876228273.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, бэтмен, роберт паттинсон, стивен кинг