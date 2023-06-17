https://ria.ru/20230617/kino-1878597194.html
Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене
Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене - РИА Новости, 17.06.2023
Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене
Энди Мускетти снимет проект "Batman: Brave and the Bold" ("Бэтмен: храбрый и наглый"), сообщает Deadline. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:28
2023-06-17T05:28
2023-06-17T05:28
культура
новости культуры
кино и сериалы
бэтмен
роберт паттинсон
стивен кинг
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Энди Мускетти снимет проект "Batman: Brave and the Bold" ("Бэтмен: храбрый и наглый"), сообщает Deadline. Картина не связана с недавним фильмом Мэтта Ривза, в котором главную роль исполнил Роберт Паттинсон. В новой ленте расскажут о взаимоотношениях защитника Готэма и его сына Дэмиена. О том, что у него есть ребенок, по задумке создателей проекта, Бэтмен не знал первые восемь — десять лет жизни мальчика. Другие детали проекта пока не раскрывают. Известно лишь, что за основу возьмут работы Гранта Моррисона о супергерое. Энди Мускетти уже снимал супергероику. На днях прошла премьера его фильма о Флэше с Эзрой Миллером. Лента получила сдержанные отзывы критиков. Оценка проекта на агрегаторе Rotten Tomatoes — 67 процентов. Она выставлена на основе 236 рецензий. Зрители оценили шоу выше (87 процентов). Также зрители знают режиссера по экранизация романа Стивена Кинга "Оно" о демоническом клоуне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, бэтмен, роберт паттинсон, стивен кинг
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Бэтмен, Роберт Паттинсон, Стивен Кинг
Режиссер хоррора "Оно" снимет новый фильм о Бэтмене
Режиссер "Оно" Энди Мускетти снимет фильм о Бэтмене и его сыне
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Энди Мускетти снимет проект "Batman: Brave and the Bold" ("Бэтмен: храбрый и наглый"), сообщает
Deadline.
Картина не связана с недавним фильмом Мэтта Ривза, в котором главную роль исполнил Роберт Паттинсон.
В новой ленте расскажут о взаимоотношениях защитника Готэма и его сына Дэмиена. О том, что у него есть ребенок, по задумке создателей проекта, Бэтмен не знал первые восемь — десять лет жизни мальчика.
Другие детали проекта пока не раскрывают. Известно лишь, что за основу возьмут работы Гранта Моррисона о супергерое.
Энди Мускетти уже снимал супергероику. На днях прошла премьера его фильма о Флэше с Эзрой Миллером. Лента получила
сдержанные отзывы критиков. Оценка проекта на агрегаторе Rotten Tomatoes — 67 процентов. Она выставлена на основе 236 рецензий. Зрители оценили шоу выше (87 процентов).
Также зрители знают режиссера по экранизация романа Стивена Кинга "Оно" о демоническом клоуне.
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