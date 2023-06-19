https://ria.ru/20230619/sammit-1879117020.html

Песков заявил о продолжении диалога по Украине на саммите Россия — Африка

Песков заявил о продолжении диалога по Украине на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 19.06.2023

Песков заявил о продолжении диалога по Украине на саммите Россия — Африка

Диалог по инициативам африканских лидеров по урегулированию конфликта с Украиной продолжится на саммите Россия-Африка, есть темы, которые вполне могут... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:53

2023-06-19T12:53

2023-06-19T12:53

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африка

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Диалог по инициативам африканских лидеров по урегулированию конфликта с Украиной продолжится на саммите Россия-Африка, есть темы, которые вполне могут реализовываться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. "Об этом достаточно подробно рассказал по делегации министр иностранных дел Лавров. Но в целом диалог с африканцами будет продолжаться в тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин. Эта работа будет продолжаться, в том числе и на саммите Россия-Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова позиция президента по изложенной инициативе.

https://ria.ru/20230616/sammit-1878791460.html

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украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, африка, в мире