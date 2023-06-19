Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей
Лерчек объяснила, что не выплатила налоговой 311 миллионов рублей "по глупости"
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Блогер и автор фитнес-марафонов Лерчек (Валерия Чекалина) объяснила в интервью Вячеславу Манучарову, почему не выплатила 311 миллионов рублей долга налоговой службе.
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"Было много работы в последние четыре года. Не было времени даже вздохнуть. Всем занималась наша команда. Они использовали то, что сейчас называется "схемой Лерчек" – вместо 35 процентов выплачивалось шесть. Я жалею, что так произошло. Мне сложно, я устала", – пожаловалась бизнесвумен.
По словам Лерчек, они с супругом не придумывали схему обмана налоговой, а подсмотрели ее у знакомых.
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"Мы специально не придумывали никакую тему. Мы просто узнали о возможности дробить налоги. Это было вокруг нас. Коллеги по цеху также делали. Все произошло по глупости. Когда поняли, что делаем что-то неправильно, было уже поздно", – уточнила блогер.
Она рассказала, что долги ей удалось выплатить, но она все еще ждет начисления суммы штрафов.
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"Мы взяли деньги у лучшего друга, чтобы погасить долг. Мы хотели выплатить сразу деньги, но счета были заморожены. Было 311 миллионов налогов. Это основная часть долга. Мы еще ждем сумму штрафов", – призналась автор фитнес-марафонов.
Ее супруг Артем Чекалин в конце разговора поделился планами на жизнь после разморозки счетов.
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"Мы полетим на море. Надо как-то психику восстановить свою. Потом займемся косметикой. Нам предложили провести марафон по уплате налогов. Мы еще думаем", – заключил муж блогера.
В марте Лерчек обвинили в неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Затем стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США.
После этого Чекалиным запретили пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями и соучастниками уголовного дела. Но в свободе передвижения они не ограничены.