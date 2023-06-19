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Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей - РИА Новости, 19.06.2023
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Шоубиз
 
14:47 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/lerchek-1879075241.html
Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей
Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей - РИА Новости, 19.06.2023
Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей
Блогер и автор фитнес-марафонов Лерчек (Валерия Чекалина) объяснила в интервью Вячеславу Манучарову, почему не выплатила 311 миллионов рублей долга налоговой... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:47
2023-06-19T14:47
шоубиз
валерия чекалина
вячеслав манучаров
знаменитости
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Блогер и автор фитнес-марафонов Лерчек (Валерия Чекалина) объяснила в интервью Вячеславу Манучарову, почему не выплатила 311 миллионов рублей долга налоговой службе. "Было много работы в последние четыре года. Не было времени даже вздохнуть. Всем занималась наша команда. Они использовали то, что сейчас называется "схемой Лерчек" – вместо 35 процентов выплачивалось шесть. Я жалею, что так произошло. Мне сложно, я устала", – пожаловалась бизнесвумен. По словам Лерчек, они с супругом не придумывали схему обмана налоговой, а подсмотрели ее у знакомых. "Мы специально не придумывали никакую тему. Мы просто узнали о возможности дробить налоги. Это было вокруг нас. Коллеги по цеху также делали. Все произошло по глупости. Когда поняли, что делаем что-то неправильно, было уже поздно", – уточнила блогер. Она рассказала, что долги ей удалось выплатить, но она все еще ждет начисления суммы штрафов. &quot;Мы взяли деньги у лучшего друга, чтобы погасить долг. Мы хотели выплатить сразу деньги, но счета были заморожены. Было 311 миллионов налогов. Это основная часть долга. Мы еще ждем сумму штрафов&quot;, – призналась автор фитнес-марафонов.Ее супруг Артем Чекалин в конце разговора поделился планами на жизнь после разморозки счетов. "Мы полетим на море. Надо как-то психику восстановить свою. Потом займемся косметикой. Нам предложили провести марафон по уплате налогов. Мы еще думаем", – заключил муж блогера. В марте Лерчек обвинили в неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Затем стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. После этого Чекалиным запретили пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями и соучастниками уголовного дела. Но в свободе передвижения они не ограничены.
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валерия чекалина, вячеслав манучаров, знаменитости, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Шоубиз, Валерия Чекалина, Вячеслав Манучаров, Знаменитости, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Лерчек объяснила, почему не выплатила налоговой 311 миллионов рублей

Лерчек объяснила, что не выплатила налоговой 311 миллионов рублей "по глупости"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Блогер и автор фитнес-марафонов Лерчек (Валерия Чекалина) объяснила в интервью Вячеславу Манучарову, почему не выплатила 311 миллионов рублей долга налоговой службе.
«
"Было много работы в последние четыре года. Не было времени даже вздохнуть. Всем занималась наша команда. Они использовали то, что сейчас называется "схемой Лерчек" – вместо 35 процентов выплачивалось шесть. Я жалею, что так произошло. Мне сложно, я устала", – пожаловалась бизнесвумен.
По словам Лерчек, они с супругом не придумывали схему обмана налоговой, а подсмотрели ее у знакомых.
«
"Мы специально не придумывали никакую тему. Мы просто узнали о возможности дробить налоги. Это было вокруг нас. Коллеги по цеху также делали. Все произошло по глупости. Когда поняли, что делаем что-то неправильно, было уже поздно", – уточнила блогер.
Она рассказала, что долги ей удалось выплатить, но она все еще ждет начисления суммы штрафов.
«

"Мы взяли деньги у лучшего друга, чтобы погасить долг. Мы хотели выплатить сразу деньги, но счета были заморожены. Было 311 миллионов налогов. Это основная часть долга. Мы еще ждем сумму штрафов", – призналась автор фитнес-марафонов.

Ее супруг Артем Чекалин в конце разговора поделился планами на жизнь после разморозки счетов.
«
"Мы полетим на море. Надо как-то психику восстановить свою. Потом займемся косметикой. Нам предложили провести марафон по уплате налогов. Мы еще думаем", – заключил муж блогера.
В марте Лерчек обвинили в неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Затем стало известно о том, что на Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США.
После этого Чекалиным запретили пользоваться средствами связи, а также общаться со свидетелями и соучастниками уголовного дела. Но в свободе передвижения они не ограничены.
Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками после возбуждения уголовного дела
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ШоубизВалерия ЧекалинаВячеслав МанучаровЗнаменитостиФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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