https://ria.ru/20230307/lerchek-1856452202.html
Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов
Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов - РИА Новости, 07.03.2023
Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов
Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей, ее мужу - в пособничестве, сообщается в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:15
2023-03-07T17:15
2023-03-07T18:12
происшествия
шоубиз
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856314047_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_5a9c35b594235162d8f7ff01c9405294.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей, ее мужу - в пособничестве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей."Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину - по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа", - говорится в сообщении. По данным силовиков, индивидуальный предприниматель "Чекалина Валерия Валерьевна" при пособничестве Артема Чекалина уклонилась от уплаты НДС за период 3 и 4 кварталов 2020 года, 1-4 кварталов 2021 года, а также НДФЛ за 2020-2021 годы, на общую сумму более 311 миллионов рублей, что является особо крупным размером.Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба находятся на контроле в прокуратуре Москвы.
https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856314047_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_c0d0df59b788c158c9df466e5e75ac7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шоубиз, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей, ее мужу - в пособничестве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей.
"Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину - по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа", - говорится в сообщении. По данным силовиков, индивидуальный предприниматель "Чекалина Валерия Валерьевна" при пособничестве Артема Чекалина уклонилась от уплаты НДС за период 3 и 4 кварталов 2020 года, 1-4 кварталов 2021 года, а также НДФЛ за 2020-2021 годы, на общую сумму более 311 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба находятся на контроле в прокуратуре Москвы.
Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов