https://ria.ru/20230307/lerchek-1856452202.html

Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов

Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов - РИА Новости, 07.03.2023

Блогера Лерчек обвинили в уклонении от налогов

Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей, ее мужу - в пособничестве, сообщается в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:15

2023-03-07T17:15

2023-03-07T18:12

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогеру-миллионнику Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей, ее мужу - в пособничестве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Ранее столичный главк СК РФ сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей."Валерии Чекалиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере), а Артему Чекалину - по части 5 статьи 33, части 2 статьи 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов). Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северного административного округа", - говорится в сообщении. По данным силовиков, индивидуальный предприниматель "Чекалина Валерия Валерьевна" при пособничестве Артема Чекалина уклонилась от уплаты НДС за период 3 и 4 кварталов 2020 года, 1-4 кварталов 2021 года, а также НДФЛ за 2020-2021 годы, на общую сумму более 311 миллионов рублей, что является особо крупным размером.Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)