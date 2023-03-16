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Против семьи блогера Лерчек завели второе уголовное дело - РИА Новости, 16.03.2023
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15:31 16.03.2023 (обновлено: 17:01 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/lerchek-1858338287.html
Против семьи блогера Лерчек завели второе уголовное дело
Против семьи блогера Лерчек завели второе уголовное дело - РИА Новости, 16.03.2023
Против семьи блогера Лерчек завели второе уголовное дело
Следователи возбудили второе уголовное дело против блогера-миллионника Лерчек и ее мужа, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:31
2023-03-16T17:01
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело против блогера-миллионника Лерчек и ее мужа, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения". Как уточнила Иванова, подозреваемые пытались через эти финансовые операции придать "правомерность владению, пользованию и распоряжению" этими деньгами.Сейчас силовики проверяют фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.На прошлой неделе столичный главк СК сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и других своих родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230307/rassledovanie-1856358728.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Против семьи блогера Лерчек завели второе уголовное дело

Против семьи блогера Лерчек завели второе дело об отмывании 130 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело против блогера-миллионника Лерчек и ее мужа, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", — сказала она.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения". Как уточнила Иванова, подозреваемые пытались через эти финансовые операции придать "правомерность владению, пользованию и распоряжению" этими деньгами.
Сейчас силовики проверяют фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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На прошлой неделе столичный главк СК сообщил, что против блогера Валерии Чекалиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов. По версии следствия, Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и других своих родственников. В результате она не уплатила более чем 300 миллионов рублей.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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