https://ria.ru/20230619/krasnikov-1879070745.html

Геннадий Красников: ни один иностранный член РАН не вышел из Академии наук

Геннадий Красников: ни один иностранный член РАН не вышел из Академии наук - РИА Новости, 19.06.2023

Геннадий Красников: ни один иностранный член РАН не вышел из Академии наук

Российская академия наук под руководством своего нового главы Геннадия Красникова намерена играть одну из ключевых ролей в системе науки и технологий в России,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:30

2023-06-19T12:30

2023-06-19T12:42

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Российская академия наук под руководством своего нового главы Геннадия Красникова намерена играть одну из ключевых ролей в системе науки и технологий в России, при этом поддерживая партнерские контакты со своими коллегами в мире. О ключевых задачах, стоящих перед РАН, и о том, как Академия наук готова помочь ответить на новые вызовы, стоящие перед страной, Геннадий Красников рассказал в интервью РИА Новости в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума. Беседовал Владимир Сычев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Геннадий Яковлевич, давайте вернемся на несколько месяцев назад, в осень прошлого года, когда проходили выборы президента Академии наук. В рамках свой предвыборной программы сетовали на то, что у РАН есть немалый шанс превратиться в "клуб ученых" и перестать быть одной из наиболее важных структур, которые определяют развитие сектора исследований и разработок в нашей стране. За прошедшее с тех пор время удалось ли в какой-либо мере купировать эти риски? Что, на ваш взгляд, удалось сделать к текущему моменту для того, чтобы РАН вновь заняла исторически подобающее ей место в системе нашей науки и технологий?– Действительно, было такое опасение. Потому что исторически, особенно после 2013 года, когда была начата реформа РАН, имел место отрицательный тренд на превращение Академии наук из могущественной опоры нашего государства в клубную систему, где выдающиеся ученые собираются, что-то обсуждают, принимают решения, но это не сильно влияет на принятие решений государством.Я могу сказать, что, наверное, уже можно первые итоги подвести, в этом направлении у нас сделано достаточно многое. Во-первых, мы имеем поручение Владимира Владимировича Путина от апреля этого года по двум, я считаю, очень важным пунктам. Первое: нам вместе с правительством предстоит выстроить экспертную деятельность Академии наук. Сегодня необходимо очень быстро, оперативно принимать решения для того, чтобы страна отвечала на те вызовы, которые сегодняшняя ситуация ставит перед нами. И экспертиза по широкому классу вопросов очень важна. В этом направлении была не то что недоработка, а определенный хаос, потому что у нас имелось много экспертиз – каждое ведомство делало свою экспертизу, причем зачастую экспертные советы были комфортными для этого ведомства. И поэтому первое поручение президента было о том, чтобы навести здесь порядок, провести оптимизацию экспертных советов, и ведущая роль здесь отводится Российской академии наук. Мы принимаем решение о том, что после РАН, после ее экспертизы не должно быть никаких изменений.Второй очень важный вопрос – это востребованность результатов научных исследований. Мы видим, что у нас зачастую не работала технологическая цепочка, когда от фундаментальной науки и дальнейших НИР, опытно-конструкторских работ и дальнейшего практического внедрения она была разорвана. И мы имеем поручение активно работать с правительством для того, чтобы результаты научных исследований были востребованы по тем приоритетным направлениям, задачам, которые стоят перед нашей страной.– А будет ли Академия наук выступать в качестве инициатора каких-либо очень крупных проектов по наиболее важным направлениям обеспечения технологического суверенитета и развития нашей страны?– Конечно. Это также основная задача. Мы обсуждаем с правительством, с вице-премьерами эти вопросы. Еще раз скажу, что, на наш взгляд, только Академия наук в состоянии сформулировать правильные ответы на сегодняшние вызовы. В основе всего мира, особенно современного меняющегося мира лежат фундаментальные исследования, поисковые исследования.– ПМЭФ – форум экономический. Что вам, как для руководителю Академии наук, да и в целом РАН дает участие в форуме? Возможны ли здесь выходы на какие-либо новые контакты с индустриальными партнерами, возможно ли возникновение новых идей?– Безусловно, это одна из возможностей, в том числе, для внедрения тех подходов, о которых я говорил. Мы подписали ряд соглашений, в том числе со Сбербанком. Вы знаете, что Сбербанк ведет важную "дорожную карту" по искусственному интеллекту, который сегодня очень бурно внедряется в нашу жизнь. И, естественно, здесь очень важны фундаментальные исследования. Потому что это развитие и вычислительных мощностей, это развитие нейронных сетей, новых видов памяти. И, конечно, с Академией наук здесь может получиться синергия.Также мы подписали соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Тут мы также хотим выстроить цепочку востребованности результатов научных исследований, чтобы они максимально быстро внедрились.РАН приняла участие и в дискуссиях, посвященных обсуждению технологической независимости нашей страны, а также другого широкого круга вопросов.– Форум не просто экономический, но при том и международный. И без обсуждения темы контактов с теми или странами здесь не обойтись. Как вы сейчас оцениваете уровень сотрудничества РАН со своими зарубежными партнерами в самых разных направлениях? Ведь мы понимаем, что нынешняя ситуация накладывает очень серьезные ограничения на развитие партнерства с теми или иными странами. Насколько у зарубежных ученых сохранилась потребность в общении с коллегами из Российской академии наук?– Я считаю, что в сегодняшней ситуации академическая площадка для международных контактов, наверное, самая комфортная. Во-первых, у нас почти 470 иностранных членов РАН из разных стран – европейских, из Америки, я уж не говорю о странах БРИКС, Китае. В прошлом году мы проводили выборы в том числе иностранных членов Академии. И никто не то что не ушел, но и написали заявления на конкурс для того, чтобы стать иностранными членами РАН. Это достаточно большая площадка, и они активно участвуют в деятельности академии, делают доклады.У нас очень хорошие контакты с национальными академиями других стран. Это страны не только евразийского союза и БРИКС – у нас хорошие контакты с американскими и европейскими учеными. У них нет политизированного подхода. По себе могу сказать – я член совета директоров международных организаций, в том числе из Европы. И там даже помыслов нет о том, чтобы как-то из советов директоров меня вывести. Поэтому я считаю, что и ученые должны в этом направлении сказать свое слово для нормализации отношений – сегодня мы видим буйство, когда эмоции берут верх над здравым смыслом.– Ну и в конце коснемся географической части названия форума – Петербургский. Буквально совсем недавно правительство нашей страны де-юре определило, что в городе будет создано Санкт-Петербургское отделение РАН. Что значит это решение для Академии наук, для ее развития?– Мы прошли достаточно большой путь к этому решению. Это важное событие для Академии наук, особенно в преддверии 300-летия со дня ее образования, которое мы будем отмечать 8 февраля следующего года. Надо сказать, что до 1934 года Академия наук базировалась в Ленинграде. И мечтой многих ученых, в том числе Жореса Ивановича Алферова, было создать отделение Российской академии наук в Санкт-Петербурге.В прошлом году на Общем собрании Академии наук мы приняли решение об изменении в нашем уставе, а именно о создании Санкт-Петербургского отделения, и в мае нынешнего года вышло соответствующее постановление правительства. Самое главное, что нам возвращается историческое здание Академии наук по адресу Университетская набережная, 5. Буквально на днях прошел президиум Академии наук, где мы назначили первым руководителем Санкт-Петербургского отделения академика Андрея Ивановича Рудского. И в рамках празднования 300-летия мы планируем в следующем году провести расширенное заседание президиума РАН здесь, в Петербурге, в ее историческом здании.Я считаю, что академические ученые Санкт-Петербурга, их около 200 в разных областях науки, начиная от филологии, истории, медицины, сельхознаук и кончая точными науками, сделают очень многое для развития региона. Потому что здесь тоже есть много проблем, вызовов, характерных для Санкт-Петербурга. Например, вопрос гидробаланса, связанный с городской дамбой. Потому что в связи с климатическими изменениями, потеплением, уровень воды повысился, и надо по-новому это учесть, все рассчитать, и этой проблемой надо заниматься очень быстро, принимать быстрые решения.

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https://ria.ru/20230531/uchenye-1875212435.html

https://ria.ru/20230531/neft-1875228318.html

https://ria.ru/20230523/nauka-1873578286.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, геннадий красников, российская академия наук, брикс