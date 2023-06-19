https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html

Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать

Как отдыхаем в августе 2023: официальные выходные и праздничные дни в России

Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать

Как отдыхаем в августе 2023 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:29

2023-06-19T18:29

2023-06-19T18:29

общество

россия

праздники

отдых

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2023 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в августеВ августе 2023 года в России самое большое число рабочих будней – 23, стандартных выходных 8. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:Выходные дниОфициально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – 4 дня за месяц.Производственный календарьПеречень рабочих, выходных и праздничных дней указан в производственном календаре, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск, выбрать лучший период и не потерять в оплате.Сколько рабочих днейСотрудникам на пятидневке в августе 2023 года придется работать 23 дня: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.Норма рабочего времени в августеСогласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:Когда выгодно взять отпуск в августеНаиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август — наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых.В 2023 году на конец лета приходится больше всего рабочих дат — 23 дня. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.Заявление на отпуск сотрудник должен подать за две недели до предполагаемой даты отдыха. Если начинать отпуск с пятницы или субботы, а завершать в воскресенье, то можно захватить больше выходных дней, за которые тоже начисляют отпускные.

https://ria.ru/20230619/oteli-1879204643.html

https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, праздники, отдых