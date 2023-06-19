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Как отдыхаем в августе 2023: официальные выходные и праздничные дни в России
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18:29 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html
Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать
Как отдыхаем в августе 2023: официальные выходные и праздничные дни в России
Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать
Как отдыхаем в августе 2023 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:29
2023-06-19T18:29
общество
россия
праздники
отдых
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2023 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в августеВ августе 2023 года в России самое большое число рабочих будней – 23, стандартных выходных 8. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:Выходные дниОфициально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – 4 дня за месяц.Производственный календарьПеречень рабочих, выходных и праздничных дней указан в производственном календаре, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск, выбрать лучший период и не потерять в оплате.Сколько рабочих днейСотрудникам на пятидневке в августе 2023 года придется работать 23 дня: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.Норма рабочего времени в августеСогласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:Когда выгодно взять отпуск в августеНаиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август — наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых.В 2023 году на конец лета приходится больше всего рабочих дат — 23 дня. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.Заявление на отпуск сотрудник должен подать за две недели до предполагаемой даты отдыха. Если начинать отпуск с пятницы или субботы, а завершать в воскресенье, то можно захватить больше выходных дней, за которые тоже начисляют отпускные.
https://ria.ru/20230619/oteli-1879204643.html
https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879146655.html
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общество, россия, праздники, отдых
Общество, Россия, праздники, Отдых

Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка смотрит праздничный салют в честь Дня Государственного флага России на Поклонной горе в Москве
Девушка смотрит праздничный салют в честь Дня Государственного флага России на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Оглавление
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Как отдыхаем в августе 2023 года, сколько будет рабочих и официальных выходных дней, есть ли в России в конце лета дополнительные дни отдыха в связи с государственными праздниками, какие нормы рабочих часов установлены для сотрудников в этом месяце — в материале РИА Новости.
© ИнфографикаКалендарь на 2023 год. Август
Календарь на 2023 год. Август
© Инфографика
Календарь на 2023 год. Август

Как отдыхаем в августе

В августе 2023 года в России самое большое число рабочих будней – 23, стандартных выходных 8. В последний месяц лета нет государственных праздников, дополнительных дней отдыха или сокращенных рабочих дней. В России в конце лета отмечаются различные религиозные, профессиональные, отраслевые торжества. Самые важные из них:
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДесантник в Парке Горького в Москве
Десантник в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Десантник в Парке Горького в Москве
  • на 1 число приходится день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, день инкассатора, а также день тыла Вооруженных Сил Российской Федерации;
  • 2 августа — День воздушно-десантных войск;
  • 6 августа свой профессиональный праздник отметят железнодорожники, а 14 августа — строители;
  • 19 августа — православный двунадесятый праздник Преображение Господне;
  • 22-го — День государственного флага Российской Федерации;
  • 28-го — Успение Пресвятой Богородицы.
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Вчера, 17:15

Выходные дни

Официально дополнительных выходных в конце лета нет, поэтому россиян, работающих на пятидневке, ожидают только стандартные дни отдыха по субботам и воскресеньям: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа. Граждане, трудящиеся шесть дней в неделю, будут отдыхать только по воскресеньям – 4 дня за месяц.

Производственный календарь

Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году
Вчера, 14:19
Перечень рабочих, выходных и праздничных дней указан в производственном календаре, который формируется с учетом требований трудового законодательства и ежегодно утверждается правительством РФ. Бухгалтеры и персонал отдела кадров использует эти данные для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут заранее планировать свой отпуск, выбрать лучший период и не потерять в оплате.

Сколько рабочих дней

© РИА Новости / Светлана Колоскова | Перейти в медиабанкДевушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Светлана Колоскова
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Девушки отдыхают в жаркую погоду в Парке Горького в Москве
Сотрудникам на пятидневке в августе 2023 года придется работать 23 дня: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.

Норма рабочего времени в августе

Согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели для сотрудников не должна превышать 40 часов, как для трудящихся на пятидневке, так и для тех, кто работает по шесть дней в неделю.
Нормы продолжительности рабочего времени в августе для трудящихся таковы:
  • при 40-часовой рабочей неделе — 184 часа;
  • при 36-часовой — 165,6 часа;
  • при 24-часовой — 110,4 часа.
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Вчера, 08:00

Когда выгодно взять отпуск в августе

Наиболее выгодными для отпуска являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней, в этом случае сотрудники меньше всего теряют в деньгах. С этой точки зрения август — наиболее выгодный месяц для того, чтобы отправиться на отдых.
В 2023 году на конец лета приходится больше всего рабочих дат — 23 дня. Август традиционно приходится на высокий сезон отпусков, поэтому стоит заранее позаботиться об оформлении бумаг и спланировать свой отдых.
Заявление на отпуск сотрудник должен подать за две недели до предполагаемой даты отдыха. Если начинать отпуск с пятницы или субботы, а завершать в воскресенье, то можно захватить больше выходных дней, за которые тоже начисляют отпускные.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
 
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