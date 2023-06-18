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Глазьев оценил идею создания наднациональной валюты на платформе БРИКС - РИА Новости, 18.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:45 18.06.2023 (обновлено: 09:05 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/briks-1878964477.html
Глазьев оценил идею создания наднациональной валюты на платформе БРИКС
Глазьев оценил идею создания наднациональной валюты на платформе БРИКС - РИА Новости, 18.06.2023
Глазьев оценил идею создания наднациональной валюты на платформе БРИКС
Создание наднациональной валюты на платформе БРИКС - перспективная и уникальная по своей сути идея, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:45
2023-06-18T09:05
пмэф-2023
экономика
россия
юар
сергей глазьев
брикс
евразийская экономическая комиссия
банк "развитие"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Создание наднациональной валюты на платформе БРИКС - перспективная и уникальная по своей сути идея, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Страны БРИКС, как сообщалось ранее, ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите объединения в этом году в ЮАР. "Идея заключается в создании системы принципиально новых финансовых отношений, основанных на международном договоре. До сих пор такого в мире не было. Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, - это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах… Это очень перспективная идея", - сообщил Глазьев на полях международного форума. Министр ЕЭК напомнил, что у России уже есть схожий опыт - переводной рубль, который использовался в рамках СЭВ. Одно сейчас в рамках БРИКС речь идет о модели "международной валюты в цифровом виде, которая была бы основана на корзине национальных валют стран-участников, заинтересованных в этой системе". По словам Глазьева, сейчас странам БРИКС необходимо создать международную экспертную группу, которая начнет разрабатывать модель новой валюты. "Думаю, что такая группа может быть создана на базе Банка развития БРИКС, который имеет пул валютных резервов стран блока. Этот пул может стать основой для новой валюты. Россия как страна-председатель БРИКС в будущем году могла бы провести международную конференцию, посвященную учреждению такой валюты", - добавил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230618/peskov-1878946350.html
https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html
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экономика, россия, юар, сергей глазьев, брикс, евразийская экономическая комиссия, банк "развитие", пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, ЮАР, Сергей Глазьев, БРИКС, Евразийская экономическая комиссия, Банк "Развитие", ПМЭФ 2023
Глазьев оценил идею создания наднациональной валюты на платформе БРИКС

Глазьев назвал создание наднациональной валюты на платформе БРИКС перспективной идеей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Создание наднациональной валюты на платформе БРИКС - перспективная и уникальная по своей сути идея, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
Страны БРИКС, как сообщалось ранее, ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите объединения в этом году в ЮАР.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Песков сообщил об обсуждении расширения БРИКС
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"Идея заключается в создании системы принципиально новых финансовых отношений, основанных на международном договоре. До сих пор такого в мире не было. Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, - это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах… Это очень перспективная идея", - сообщил Глазьев на полях международного форума.
Министр ЕЭК напомнил, что у России уже есть схожий опыт - переводной рубль, который использовался в рамках СЭВ. Одно сейчас в рамках БРИКС речь идет о модели "международной валюты в цифровом виде, которая была бы основана на корзине национальных валют стран-участников, заинтересованных в этой системе".
По словам Глазьева, сейчас странам БРИКС необходимо создать международную экспертную группу, которая начнет разрабатывать модель новой валюты.
"Думаю, что такая группа может быть создана на базе Банка развития БРИКС, который имеет пул валютных резервов стран блока. Этот пул может стать основой для новой валюты. Россия как страна-председатель БРИКС в будущем году могла бы провести международную конференцию, посвященную учреждению такой валюты", - добавил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью >>
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияЮАРСергей ГлазьевБРИКСЕвразийская экономическая комиссияБанк "Развитие"ПМЭФ 2023
 
 
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