https://ria.ru/20230618/glazev-1878893613.html

Сергей Глазьев: Россия готова дать АСЕАН новые инструменты для расчетов

Сергей Глазьев: Россия готова дать АСЕАН новые инструменты для расчетов - РИА Новости, 18.06.2023

Сергей Глазьев: Россия готова дать АСЕАН новые инструменты для расчетов

На фоне введения странами Запада санкций против России и российских банков, обеспечивать бесперебойную торговлю со странами Юго-Восточной Азии, все еще... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:00

2023-06-18T09:00

2023-06-18T09:01

пмэф-2023

экономика

россия

мьянма

сергей глазьев

евразийский экономический союз

брикс

евразийская экономическая комиссия

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На фоне введения странами Запада санкций против России и российских банков, обеспечивать бесперебойную торговлю со странами Юго-Восточной Азии, все еще зависимых от доллара, становится все сложнее. Мешает как фактическое отсутствие функционирующих инструментов, позвовляющих обходить санкции, так и присоединение некоторых стран АСЕАН к финансовой блокаде России. Однако подавляющее большинство стран региона не готовы отказаться от выгодного для себя партнерства с Россией и находятся в поиске новых, освобождающих от долларовой зависимости инструментов.Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил в интервью корреспонденту РИА новости Ульяне Мирошкиной в рамках ПМЭФ-2023, что Россия уже готова предоставить АСЕАН новые инструменты для взаимной торговли.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– В рамках ПМЭФ Евразийская экономическая комиссия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве. От кого в первую очередь исходила эта инициатива? Какие ожидания стороны возлагают на этот меморандум? Можно ли считать, что подписание документа стало первым шагом на пути к соглашению о свободной торговле?– Прежде всего стоит сказать, что с АСЕАН у нас очень хорошо отлажены связи, уже давно и очень хорошо действует меморандум о сотрудничестве между Евразийской комиссией и секретариатом АСЕАН. Этому соглашению, кстати, в этом году исполнилось пять лет, и за этот срок мы накопили достаточно объемный опыт работы с АСЕАН, в том числе по созданию зон свободной торговли с рядом государств блока. Как раз первая зона свободной торговли была с Вьетнамом, потом у нас пошли переговоры с Сингапуром, сейчас начинаются переговоры с Индонезией. Со вчерашним подписанием меморандума с Мьянмой осталось только две страны, которые пока не имеют с нами соглашения о сотрудничестве, это Лаос и Филиппины. Правительство Лаоса сейчас рассматривает этот вопрос, и я думаю, что в ближайшее время они обратятся к нам с этой просьбой.Что касается меморандума с Мьянмой, то это была инициатива правительства Мьянмы. Полтора года назад наша делегация посетила эту замечательную страну, переговоры были проведены по широкому кругу вопросов торгово-экономического сотрудничества. Таким образом, довольно быстро, всего лишь за год, мы завершили переговоры и подписали меморандум. Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая уже к осени разработает план совместной деятельности правительства Мьянмы и Евразийской экономической комиссии и в ноябре, в Москве, мы должны будем провести первое заседание этой рабочей группы.– Ожидаете ли вы, что на этом заседании будет обсуждаться вопрос подписания соглашения о зоне свободной торговле?– Нет, это другой процесс, более сложный, чем просто меморандум о сотрудничестве, поскольку вопрос торгового режима находится в совместном ведении Евразийской комиссии и государств-членов ЕАЭС. Для того, чтобы это стало возможным, необходим консенсус, для этого нужно провести исследование. В целом эта процедура которая занимает от трех до пяти лет, и старт этой процедуры пока не дан. Нам нужно будет наработать опыт сотрудничества по конкретным вопросам, будет обсуждаться, в частности, упрощение и гармонизация таможенного регулирования. Мы объясним партнёрам из Мьянмы, как устроено техническое регулирование в Евразийском союзе, как у нас ведётся работа по санитарным мерам.У нас состоится некий обмен информацией по регулированию внешнеэкономических связей, на основании которого будет отработан анализ проблемных зон и барьеров. В конечном результате это может привести к созданию преференциального режима, но для этого нужны специальные политические решения и другие процедуры.– Тема перехода к расчету в национальных валютах сейчас активно обсуждается как в странах ЕАЭС, так и в странах АСЕАН. Как вы считаете, насколько Россия в составе ЕАЭС близка к торговле в местных валютах со странами АСЕАН?– В рамках Евразийского экономического союза мы уже этот переход осуществили, наша торговля ведётся уже практически полностью в национальных валютах, по крайней мере там, где участвуют российские предприятия. Также с нашими главными партнерами в Азии, с Китаем, прежде всего, мы практически перешли на национальные валюты. Такой же процесс идёт с Индией, хотя медленнее – пока наши центральные банки не создали удобный платежный механизм, но, надеюсь, в скором времени создадут.Мы видим, что там, где у нас осуществляется переход на национальные валюты, резко возрастает объем торговли. Скажем, с Китаем он растет на 30% каждый год, с Индией он вырос в три раза за один только прошлый год. И это связано с тем, что работа в долларах, евро и прочих западных валютных сегодня крайне осложнена: не проходят платежи, блокируются платежи через систему SWIFT, арестовываются счета. И надо сказать, что у США есть достаточно механизмов, чтобы воздействовать на иностранные банки в обход национальной юрисдикции. Если коммерческий банк имеет связи с западным миром, то он уязвим для санкций.И у нас фактически два пути: первый – это переход на национальные валюты, а второй – создание автономной платежной инфраструктуры.Россия предлагает и то, и другое. У нас есть система электронных сообщений Банка России, которая полностью заменяет SWIFT, она открыта для банков третьих стран. Поэтому любой банк страны АСЕАН, заинтересованный в том, чтобы обслуживать торговлю с Россией, может войти в эту систему.Одновременно нужно выстраивать прямые корреспондентские отношения между банками. Конечно, важны и национальные валюты. Здесь мы можем, допустим, создать специальные банки, которые будут работать только в национальных валютах и вообще не будут зависеть от санкций. С Китаем по этой дороге мы уже прошли. Во-первых, у нас есть много корреспондентских отношений с банками Китая, во вторых, они знают про нашу расчётную систему, а некоторые подключаются к ней. Наконец, есть банки, которые не боятся санкций. В Китае есть банки, которые уже "обожглись" в Иране, и теперь никак от американцев не зависят. А нашим банкам, которые сейчас под санкциями, уже нечего терять.С АСЕАН таких шагов еще не было сделано вообще. И это главная причина, почему торговля с АСЕАН не растёт.В прошлом году мы получили бум торговли с Китаем из Индией, а также с Ираном. И практически все, что мы потеряли на Западе, мы восстановили на Востоке и на Юге. В этом году мы ожидаем, что импорт полностью восстановится. С АСЕАН, к сожалению, такого опыта нет. Самая развитая страна региона – Сингапур – присоединилась к санкциям. Другие страны ассоциации привыкли работать с долларом. Их банки изначально сидят в этой долларовой системе, и для них переход непонятен, они не знают, как перейти на национальные валюты.Они привыкли пользоваться западными инструментами финансовой поддержки, например, страховыми инструментами и страховыми гарантиями. Понятно, что ни один танкер не сможет пройти, если нет страховки. Английские страховки нам больше не дают, а страны Юго-Восточной Азии до сих порт не знают, что Россия может давать страховки в рублях. Мы им их предлагаем, а они не понимают, что страхование экспорта в рублях осуществляется при государственной поддержке. Требуется время, чтобы они в этом разобрались. И как раз работа через меморандумы позволяет нам как можно быстрее погрузить в эту тематику наших партнёров из АСЕАН. Вчера у нас была сессия с АСЕАН, и я предложил наш очередной семинар со странами АСЕАН посвятить именно этой проблеме.– Одна из идей, поднятых вами на той сессии, заключалась в создании принципиально новой расчетной валюты на платформе БРИКС. Как вы думаете, был ли бы этот вопрос интересен странам АСЕАН, уставшим от доллара и его волатильности?– Эта идея заключается в создании системы принципиально новых финансовых отношений, основанных на международном договоре. До сих пор такого в мире не было. Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах. У нашей страны есть опыт такой валюты – это переводной рубль, который использовался в рамках СЭВ. Сейчас мы хотим предложить модель международной валюты в цифровом виде, которая была бы основана на корзине национальных валют стран-участников, заинтересованных в этой системе. Вторая корзина заключала бы в себя биржевые товары. У наших партнеров по ШОС и АСЕАН, взятых вместе, в принципе есть вся гамма биржевых товаров, которые производятся и потребляется. Примерно 20 товаров нашей модели формируют вторую корзину, и такая синтетическая расчётная валюта показывает потенциально крайне высокую устойчивость.Она нужна не только для расчётов, но и для ценообразования. Мы очень сильно зависим от западных механизмов ценообразования, а там очень высока манипуляция рынком со страны спекулянтов, оттуда высокая волатильность цен и невозможность выстраивать долгосрочное сотрудничество.Это очень перспективная идея. В этом году главы государств БРИКС соберутся в ЮАР, и глава ЮАР уже говорил о том, что этот вопрос будет там обсуждаться. Сейчас мы должны создать международную экспертную группу, которая начнёт разрабатывать эту модель. Думаю, что такая группа может быть создана на базе Банка развития БРИКС, который имеет пул валютных резервов стран блока. Этот пул может стать основой для новой валюты.Россия как страна-председатель БРИКС в будущем году могла бы провести международную конференцию, посвященную учреждению такой валюты.

https://ria.ru/20230617/polyakov-1878888163.html

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230126/dollar-1847436104.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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мьянма

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мьянма, сергей глазьев, евразийский экономический союз, брикс, евразийская экономическая комиссия