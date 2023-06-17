https://ria.ru/20230617/varshava-1878844409.html
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете - РИА Новости, 17.06.2023
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете
Южноафриканский журналист с застрявшего в Варшаве рейса сравнил свое положение с пребыванием в чистилище и признался в Twitter, что испытал полное отчаяние. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T09:47
2023-06-17T09:47
2023-06-17T15:48
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сирил рамафоса
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Южноафриканский журналист с застрявшего в Варшаве рейса сравнил свое положение с пребыванием в чистилище и признался в Twitter, что испытал полное отчаяние. "От полного отчаяния, оттого, что застряли на чартерном рейсе, до выхода из чистилища и в конце концов попадания в район Старого города Варшавы для передышки. Сумасшедший день. Завтра Санкт-Петербург?" — написал Питер Дю Туа.Как отмечает телеканал SABC, мытарства журналистов длились более 24 часов. Резонансный инцидент произошел в Варшаве 15 июня: охранники президента ЮАР Сирила Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, и журналисты на сутки застряли в аэропорту. Польская Погранстража утверждает, что охранники добровольно остались в самолете, так как у них не было разрешения на ввоз оружия. Журналистов в ведомстве не упомянули, но те жаловались, что их тоже не выпустили из самолета. В итоге вместо освещения визита лидера ЮАР на Украину cотрудники СМИ провели ночь на борту лайнера без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA. Глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в попытке сорвать мирную миссию Рамафосы и в том, что жизнь главы государства была подвергнута опасности.
https://ria.ru/20230616/konflikt-1878787754.html
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в мире, варшава, юар, польша, сирил рамафоса
В мире, Варшава, ЮАР, Польша, Сирил Рамафоса
"Чистилище". Журналист из ЮАР рассказал о застрявшем в Варшаве самолете
Журналист Дю Туа с застрявшего в Варшаве рейса сравнил нахождение в самолете с чистилищем