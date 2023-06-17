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Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:27 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/turnir-1878869180.html
Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ
Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ
Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:27
2023-06-17T13:27
пмэф-2023
экономика
россия
всероссийская академия внешней торговли
ярославский государственный университет им. п.г. демидова
санкт-петербургский государственный экономический университет
вероника никишина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером, организованного Школой экспорта РЭЦ."Участниками турнира в этом год стали студенты Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Победу одержали студенты Всероссийской академии внешней торговли", - говорится в сообщении.Турнир состоялся 17 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ."Сегодняшний турнир отнюдь не рядовой – это встреча "всех звезд", команд-победителей прошлых турниров из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, практику которых Школа экспорта РЭЦ начала в 2021 году и успешно развивает по сей день. Особенно актуально наше мероприятие в текущих условиях, когда российские экспортеры испытывают острую потребность в подготовленных специалистах, которые смогли бы с первого дня своей работы начать выполнять конкретные задачи. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой турнира, всех участников, и, конечно, поздравляю вас, победителей", - сказала в ходе вручения наград Никишина.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина отметила, что межвузовский турнир был настоящим испытанием коммуникативных навыков для всех участников, и выразила уверенность, что он запомнится ребятам как интересный и динамичный практический опыт, а также выразила благодарность кураторам от каждого ВУЗа за отбор великолепных команд.Цель турнира, который организует Школа экспорта РЭЦ - наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта. Он прошел в формате переговорных поединков по системе плей-офф.Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе приняли участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководство Российского экспортного центра.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, всероссийская академия внешней торговли, ярославский государственный университет им. п.г. демидова, санкт-петербургский государственный экономический университет, вероника никишина
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Всероссийская академия внешней торговли, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Вероника Никишина
Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ

Студенты ВАВТ победили в турнире по международным переговорам Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Церемония награждения победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером
ПМЭФ-2023. Церемония награждения победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером, организованного Школой экспорта РЭЦ.
"Участниками турнира в этом год стали студенты Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Победу одержали студенты Всероссийской академии внешней торговли", - говорится в сообщении.
Турнир состоялся 17 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ.
"Сегодняшний турнир отнюдь не рядовой – это встреча "всех звезд", команд-победителей прошлых турниров из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, практику которых Школа экспорта РЭЦ начала в 2021 году и успешно развивает по сей день. Особенно актуально наше мероприятие в текущих условиях, когда российские экспортеры испытывают острую потребность в подготовленных специалистах, которые смогли бы с первого дня своей работы начать выполнять конкретные задачи. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой турнира, всех участников, и, конечно, поздравляю вас, победителей", - сказала в ходе вручения наград Никишина.
Подписание соглашений между АО Российский экспортный центр и Российским союзом выставок и ярмарок на ПМЭФ-2023
РЭЦ и Союз выставок и ярмарок будут продвигать знак "Сделано в России"
Вчера, 12:27
Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина отметила, что межвузовский турнир был настоящим испытанием коммуникативных навыков для всех участников, и выразила уверенность, что он запомнится ребятам как интересный и динамичный практический опыт, а также выразила благодарность кураторам от каждого ВУЗа за отбор великолепных команд.
Цель турнира, который организует Школа экспорта РЭЦ - наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта. Он прошел в формате переговорных поединков по системе плей-офф.
Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе приняли участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководство Российского экспортного центра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВсероссийская академия внешней торговлиЯрославский государственный университет им. П.Г. ДемидоваСанкт-Петербургский государственный экономический университетВероника Никишина
 
 
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