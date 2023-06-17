Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером, организованного Школой экспорта РЭЦ."Участниками турнира в этом год стали студенты Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Победу одержали студенты Всероссийской академии внешней торговли", - говорится в сообщении.Турнир состоялся 17 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ."Сегодняшний турнир отнюдь не рядовой – это встреча "всех звезд", команд-победителей прошлых турниров из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, практику которых Школа экспорта РЭЦ начала в 2021 году и успешно развивает по сей день. Особенно актуально наше мероприятие в текущих условиях, когда российские экспортеры испытывают острую потребность в подготовленных специалистах, которые смогли бы с первого дня своей работы начать выполнять конкретные задачи. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой турнира, всех участников, и, конечно, поздравляю вас, победителей", - сказала в ходе вручения наград Никишина.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина отметила, что межвузовский турнир был настоящим испытанием коммуникативных навыков для всех участников, и выразила уверенность, что он запомнится ребятам как интересный и динамичный практический опыт, а также выразила благодарность кураторам от каждого ВУЗа за отбор великолепных команд.Цель турнира, который организует Школа экспорта РЭЦ - наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта. Он прошел в формате переговорных поединков по системе плей-офф.Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе приняли участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководство Российского экспортного центра.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
экономика, россия, всероссийская академия внешней торговли, ярославский государственный университет им. п.г. демидова, санкт-петербургский государственный экономический университет, вероника никишина
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Всероссийская академия внешней торговли, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Вероника Никишина
Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ
Студенты ВАВТ победили в турнире по международным переговорам Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером, организованного Школой экспорта РЭЦ.
Турнир состоялся 17 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ.
"Сегодняшний турнир отнюдь не рядовой – это встреча "всех звезд", команд-победителей прошлых турниров из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, практику которых Школа экспорта РЭЦ начала в 2021 году и успешно развивает по сей день. Особенно актуально наше мероприятие в текущих условиях, когда российские экспортеры испытывают острую потребность в подготовленных специалистах, которые смогли бы с первого дня своей работы начать выполнять конкретные задачи. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой турнира, всех участников, и, конечно, поздравляю вас, победителей", - сказала в ходе вручения наград Никишина.
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Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина отметила, что межвузовский турнир был настоящим испытанием коммуникативных навыков для всех участников, и выразила уверенность, что он запомнится ребятам как интересный и динамичный практический опыт, а также выразила благодарность кураторам от каждого ВУЗа за отбор великолепных команд.
Цель турнира, который организует Школа экспорта РЭЦ - наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта. Он прошел в формате переговорных поединков по системе плей-офф.
Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе приняли участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководство Российского экспортного центра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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