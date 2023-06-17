https://ria.ru/20230617/turnir-1878869180.html

Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ

Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

Студенты ВАВТ победили в турнире Школы экспорта РЭЦ на ПМЭФ

Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:27

2023-06-17T13:27

2023-06-17T13:27

пмэф-2023

экономика

россия

всероссийская академия внешней торговли

ярославский государственный университет им. п.г. демидова

санкт-петербургский государственный экономический университет

вероника никишина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе ПМЭФ-2023 наградила победителей турнира по международным переговорам с иностранным партнером, организованного Школой экспорта РЭЦ."Участниками турнира в этом год стали студенты Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Победу одержали студенты Всероссийской академии внешней торговли", - говорится в сообщении.Турнир состоялся 17 июня в рамках молодежного дня ПМЭФ."Сегодняшний турнир отнюдь не рядовой – это встреча "всех звезд", команд-победителей прошлых турниров из вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, практику которых Школа экспорта РЭЦ начала в 2021 году и успешно развивает по сей день. Особенно актуально наше мероприятие в текущих условиях, когда российские экспортеры испытывают острую потребность в подготовленных специалистах, которые смогли бы с первого дня своей работы начать выполнять конкретные задачи. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался подготовкой турнира, всех участников, и, конечно, поздравляю вас, победителей", - сказала в ходе вручения наград Никишина.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина отметила, что межвузовский турнир был настоящим испытанием коммуникативных навыков для всех участников, и выразила уверенность, что он запомнится ребятам как интересный и динамичный практический опыт, а также выразила благодарность кураторам от каждого ВУЗа за отбор великолепных команд.Цель турнира, который организует Школа экспорта РЭЦ - наладить практическое взаимодействие между высшими учебными заведениями, бизнесом, а также государственными институтами поддержки и развития экспорта. Он прошел в формате переговорных поединков по системе плей-офф.Специально для него эксперты РЭЦ разработали специализированные кейсы на основе реальных ситуаций из практики отечественных компаний-экспортеров. В судействе приняли участие представители инфраструктуры поддержки экспорта, бизнеса, а также руководство Российского экспортного центра.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, всероссийская академия внешней торговли, ярославский государственный университет им. п.г. демидова, санкт-петербургский государственный экономический университет, вероника никишина