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Чернышенко рассказал о тратах россиян на отдых за рубежом - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:51 17.06.2023 (обновлено: 13:39 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/traty-1878856591.html
Чернышенко рассказал о тратах россиян на отдых за рубежом
Чернышенко рассказал о тратах россиян на отдых за рубежом - РИА Новости, 17.06.2023
Чернышенко рассказал о тратах россиян на отдых за рубежом
Траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 годы сократились на 23 миллиарда долларов, в то время как аналогичные расходы в России выросли на эту же... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:51
2023-06-17T13:39
пмэф-2023
россия
дмитрий чернышенко
экономика
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 годы сократились на 23 миллиарда долларов, в то время как аналогичные расходы в России выросли на эту же величину, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 миллиардов долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 23 миллиарда до 94 миллиардов долларов", - сказал Чернышенко. "Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения - 7%. Задача - сделать так, чтобы этот спрос увеличивался", - добавил он. Вице-премьер отметил, что для этого нужно в первую очередь заниматься созданием инфраструктуры. "И мы этим занимаемся в рамках нацпроекта: финансируя в сопутствующую инфраструктуру к туристическим местам и субсидируя процентные ставки, чтобы можно было инвестору построить гостиницу, а дальше все остальное - маршруты, туристические коды городов", - указал Чернышенко. Пот этом вице-премьер отметил, что турпоток по России уже начал расти и приближаться к допандемийным показателям. "Ситуация уже улучшается: за первый квартал выросла загрузка отелей в России на 14%, а турпоток - на 17%. Это, несмотря на то, что южные аэропорты закрыты", - указал он. Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко &gt;&gt;
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россия, дмитрий чернышенко, экономика, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Россия, Дмитрий Чернышенко, Экономика, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал о тратах россиян на отдых за рубежом

Чернышенко: траты россиян на отдых за рубежом снизились на 23 миллиарда долларов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 годы сократились на 23 миллиарда долларов, в то время как аналогичные расходы в России выросли на эту же величину, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 миллиардов долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 23 миллиарда до 94 миллиардов долларов", - сказал Чернышенко.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Эксперты узнали, сколько тратят россияне на горнолыжный отдых
26 января, 18:36
"Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения - 7%. Задача - сделать так, чтобы этот спрос увеличивался", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что для этого нужно в первую очередь заниматься созданием инфраструктуры. "И мы этим занимаемся в рамках нацпроекта: финансируя в сопутствующую инфраструктуру к туристическим местам и субсидируя процентные ставки, чтобы можно было инвестору построить гостиницу, а дальше все остальное - маршруты, туристические коды городов", - указал Чернышенко.
Пот этом вице-премьер отметил, что турпоток по России уже начал расти и приближаться к допандемийным показателям. "Ситуация уже улучшается: за первый квартал выросла загрузка отелей в России на 14%, а турпоток - на 17%. Это, несмотря на то, что южные аэропорты закрыты", - указал он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко >>
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияДмитрий ЧернышенкоЭкономикаНовости - Туризм
 
 
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