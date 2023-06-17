Чернышенко рассказал о тратах россиян на отдых за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 годы сократились на 23 миллиарда долларов, в то время как аналогичные расходы в России выросли на эту же величину, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 миллиардов долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 23 миллиарда до 94 миллиардов долларов", - сказал Чернышенко. "Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения - 7%. Задача - сделать так, чтобы этот спрос увеличивался", - добавил он. Вице-премьер отметил, что для этого нужно в первую очередь заниматься созданием инфраструктуры. "И мы этим занимаемся в рамках нацпроекта: финансируя в сопутствующую инфраструктуру к туристическим местам и субсидируя процентные ставки, чтобы можно было инвестору построить гостиницу, а дальше все остальное - маршруты, туристические коды городов", - указал Чернышенко. Пот этом вице-премьер отметил, что турпоток по России уже начал расти и приближаться к допандемийным показателям. "Ситуация уже улучшается: за первый квартал выросла загрузка отелей в России на 14%, а турпоток - на 17%. Это, несмотря на то, что южные аэропорты закрыты", - указал он. Читайте полный текст интервью Дмитрия Чернышенко >>
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 годы сократились на 23 миллиарда долларов, в то время как аналогичные расходы в России выросли на эту же величину, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 миллиардов долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 23 миллиарда до 94 миллиардов долларов", - сказал Чернышенко.
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"Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения - 7%. Задача - сделать так, чтобы этот спрос увеличивался", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что для этого нужно в первую очередь заниматься созданием инфраструктуры. "И мы этим занимаемся в рамках нацпроекта: финансируя в сопутствующую инфраструктуру к туристическим местам и субсидируя процентные ставки, чтобы можно было инвестору построить гостиницу, а дальше все остальное - маршруты, туристические коды городов", - указал Чернышенко.
Пот этом вице-премьер отметил, что турпоток по России уже начал расти и приближаться к допандемийным показателям. "Ситуация уже улучшается: за первый квартал выросла загрузка отелей в России на 14%, а турпоток - на 17%. Это, несмотря на то, что южные аэропорты закрыты", - указал он.
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