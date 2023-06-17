https://ria.ru/20230617/chernyshenko-1878846297.html

Дмитрий Чернышенко: ИИ поможет туристам подобрать уникальную путевку

Дмитрий Чернышенко: ИИ поможет туристам подобрать уникальную путевку - РИА Новости, 17.06.2023

Дмитрий Чернышенко: ИИ поможет туристам подобрать уникальную путевку

Туризм в России за несколько лет стал не только быстрорастущей, но и высокотехнологичной отраслью экономики. Насколько за два года сократились траты россиян на... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:30

2023-06-17T12:30

2023-06-17T12:33

пмэф-2023

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Туризм в России за несколько лет стал не только быстрорастущей, но и высокотехнологичной отраслью экономики. Насколько за два года сократились траты россиян на отдых за границей, что от этого получил внутрироссийский туризм, какими темпами он развивается сейчас, и как ему в этом поможет искусственный интеллект, в блиц-интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Беседовала Марина Первухина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– За счет чего, по вашему мнению, растет туристический поток по России?– Если в 2019 году наши граждане потратили на туризм за рубежом 35 миллиардов долларов, то в 2021 году эта цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли на более чем на 20 миллиардов до 94 миллиардов долларов. Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения – 7%. Задача – сделать так, чтобы этот спрос увеличивался. Для этого нужно создать инфраструктуру, и мы этим занимаемся в рамках нацпроекта: финансируя в сопутствующую инфраструктуру к туристическим местам и субсидируя процентные ставки, чтобы можно было инвестору построить гостиницу, а дальше все остальное – маршруты, туристические коды городов.Это про то, когда вкладываешь рубль, а получаешь десять внебюджетных. А также про то, что одно рабочее место создает пять рабочих мест в смежных областях, потому что туризм связан сразу с 53 различными сферами, это и питание, и логистика. Такой кумулятивный эффект получается.Однако сейчас вклад туризма в ВВП составляет 4%. Для сравнения в Испании – 14%, в Китае – 11%. Мы должны обеспечивать вклад ВВП за счет туризма гораздо больший, чем сейчас. В нацпроекте заложен двукратный рост. Это означает удвоение количества турпоездок. Но разница между нами и Китаем огромна. Мы должны еще развивать и развивать, потенциал очень большой.Но ситуация уже улучшается: за первый квартал выросла загрузка отелей в России на 14%, а турпоток – на 17%. Это, несмотря на то, что южные аэропорты закрыты.– За счет чего планируете продолжать развитие туризма в России?– Инфраструктуру начинаем создавать сейчас. Ожидаем очень большой скачок. А эффективность будем достигать с помощью искусственного интеллекта и сингулярности, которая позволит сделать очень доступными сервисы, которые были недоступны раньше.Сейчас такие услуги предоставляются владельцам платиновых карт в некоторых сервисах, а также тем, кто пользуется услугами турагентств и туроператоров, где за клиента добиваются бронирования удобного отеля, лучшей цены. Это прошлый век. Сейчас это уже должен делать искусственный интеллект.– Но кто, как не человек сможет найти лучшие варианты перелета, проживания или договориться о скидке?– Он не договорится, если это будет онлайн-биржа, на которой будут выставляться и мгновенно в онлайне меняться цены. Гостиницы будут демпинговать и давать лучшие предложения, либо динамически их повышать. Здесь будут уже справедливые механизмы работы. А онлайн-консьержи будут массовыми и доступны всем.Они подберут индивидуальный тур, в котором учтут тысячи нюансов и подстроят их под туриста. Еще главное – во время уже осуществления самого тура, если что-то идет не так: пошел дождь или какие-то обстоятельства изменились, онлайн-консьержи оперативно переконфигурируют и предложат другие варианты отдыха. Турист не будет на это тратить время.Со временем и у путешественников появится к таким сервисам вкус и привычка. Это как с электронной торговлей, доступность которой приводит к тому, что ты просто начинаешь больше покупать, хотя в обычный жизни не купил бы какие-то вещи. Эффективность эксплуатации той инфраструктуры, которую мы создаем – это как раз будущее.– А как в этом бизнесу будет помогать государство?– Для развития искусственного интеллекта государство, как агрегатор агрегаторов, предоставит один из главных инструментов – доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании.Но сегодня существует ключевой барьер – отсутствует механизм обмена данными, который бы позволял компаниям создавать кроссплатформенные решения в туризме. Для этого должны сначала соединиться все данные и цены, которые мы должны получать от гостиниц, транспортных компаний и других. Все цепочки клиентского пути должны сойтись на одной платформе.Задача государства – отрегулировать рынок так, чтобы эти данные были доступны агрегаторам. А дальше бизнес сам все сделает. Мы совместно с предпринимателями в ближайшее время проработаем механизм сбора таких данных в туризме.– На кого будут в первую очередь нацелены цифровые консьержи?– Около 70% нашего подрастающего поколения предпочитают искусственный интеллект личному общению. Поэтому они как раз и придут за этой эффективностью на платформы, на агрегаторы, которые будут моделировать чат-боты. Они будут давать наилучшие решения под конкретного туриста в соответствии с его моделями поведения на основе его же цифровых следов, которые он оставил в сети. Это как раз то, за что Ричард Тейлор получил в 2017 году Нобелевскую премию – за теорию либертарианского патернализма. Это как раз рекомендательные системы, которые будут работать, а с ними развиваться туризм.

https://ria.ru/20221219/puteshestviya-1839631250.html

https://ria.ru/20230516/roboty-1871951163.html

https://ria.ru/20230525/roskachestvo-1874039734.html

https://ria.ru/20230615/oteli-1878093625.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, туризм, дмитрий чернышенко, россия, китай, испания