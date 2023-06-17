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Мезенцев заявил о предложениях по символике Союзного государства

Мезенцев заявил о предложениях по символике Союзного государства - РИА Новости, 17.06.2023

Мезенцев заявил о предложениях по символике Союзного государства

Разработка предложений символики Союзного государства России и Белоруссии ведётся, её утверждение находится в компетенции Парламентского собрания союза,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:25

2023-06-17T07:25

2023-06-17T07:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Разработка предложений символики Союзного государства России и Белоруссии ведётся, её утверждение находится в компетенции Парламентского собрания союза, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Ведется разработка предложений символики Союзного государства. Обсуждение и утверждение символики отнесено к компетенции Парламентского собрания Союзного государства", - сказал Мезенцев на форуме в Петербурге. Ранее, в ноябре 2021 года, Мезенцев сообщал, что Союзное государство России и Белоруссии работает над созданием общего символа, связанного с совместной историей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, белоруссия, союзное государство, дмитрий мезенцев, санкт-петербург, политика