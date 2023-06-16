ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики

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Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".