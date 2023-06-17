https://ria.ru/20230617/sbp-1878814863.html

В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах

В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах - РИА Новости, 17.06.2023

В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах

Некоторые банки препятствуют развитию Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах, однако ЦБ ведет разъяснительную работу с бизнесом, чтобы магазины понимали... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:48

2023-06-17T00:48

2023-06-17T02:40

пмэф-2023

экономика

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

рбк (медиагруппа)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Некоторые банки препятствуют развитию Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах, однако ЦБ ведет разъяснительную работу с бизнесом, чтобы магазины понимали свою выгоду от работы с этой системой, заявила в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Мы видим, что есть ряд финансовых игроков, банков, которые препятствуют развитию СБП в торгово-сервисной сети, и мы с такими участниками ведем дискуссии, чтобы наш бизнес реально выбирал лучшее для него", - сказала она. При этом ЦБ активно работает над внедрением бонусной программы в рамках Системы быстрых платежей. "Мы сейчас договариваемся, в том числе, с торгово-сервисными предприятиями, чтобы это был, во-первых, существенный кешбэк, и чтобы человек сразу увидел, на первом этапе, в течение одного-двух дней возврат уже средств к нему на счет, а в ближайшее время мы вообще хотим, чтобы это было в онлайне. То есть, вы пойдете в магазин, оплатите СБП, и вам вернется сразу на счет 7 или 10% от покупки - мне кажется, это очень круто", - поделилась планами первый зампред ЦБ. Кроме того, она добавила, что регулятор не возражает, если участники рынка захотят создать конкурента Системе быстрых платежей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)