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В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
00:48 17.06.2023 (обновлено: 02:40 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/sbp-1878814863.html
В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах
В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах - РИА Новости, 17.06.2023
В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах
Некоторые банки препятствуют развитию Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах, однако ЦБ ведет разъяснительную работу с бизнесом, чтобы магазины понимали... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:48
2023-06-17T02:40
пмэф-2023
экономика
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
рбк (медиагруппа)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Некоторые банки препятствуют развитию Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах, однако ЦБ ведет разъяснительную работу с бизнесом, чтобы магазины понимали свою выгоду от работы с этой системой, заявила в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Мы видим, что есть ряд финансовых игроков, банков, которые препятствуют развитию СБП в торгово-сервисной сети, и мы с такими участниками ведем дискуссии, чтобы наш бизнес реально выбирал лучшее для него", - сказала она. При этом ЦБ активно работает над внедрением бонусной программы в рамках Системы быстрых платежей. "Мы сейчас договариваемся, в том числе, с торгово-сервисными предприятиями, чтобы это был, во-первых, существенный кешбэк, и чтобы человек сразу увидел, на первом этапе, в течение одного-двух дней возврат уже средств к нему на счет, а в ближайшее время мы вообще хотим, чтобы это было в онлайне. То есть, вы пойдете в магазин, оплатите СБП, и вам вернется сразу на счет 7 или 10% от покупки - мне кажется, это очень круто", - поделилась планами первый зампред ЦБ. Кроме того, она добавила, что регулятор не возражает, если участники рынка захотят создать конкурента Системе быстрых платежей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа)
ПМЭФ-2023, Экономика, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа)
В ЦБ рассказали, как некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах

Первый зампред ЦБ: некоторые банки препятствуют развитию СБП в магазинах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Некоторые банки препятствуют развитию Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах, однако ЦБ ведет разъяснительную работу с бизнесом, чтобы магазины понимали свою выгоду от работы с этой системой, заявила в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
«
"Мы видим, что есть ряд финансовых игроков, банков, которые препятствуют развитию СБП в торгово-сервисной сети, и мы с такими участниками ведем дискуссии, чтобы наш бизнес реально выбирал лучшее для него", - сказала она.
При этом ЦБ активно работает над внедрением бонусной программы в рамках Системы быстрых платежей.
"Мы сейчас договариваемся, в том числе, с торгово-сервисными предприятиями, чтобы это был, во-первых, существенный кешбэк, и чтобы человек сразу увидел, на первом этапе, в течение одного-двух дней возврат уже средств к нему на счет, а в ближайшее время мы вообще хотим, чтобы это было в онлайне. То есть, вы пойдете в магазин, оплатите СБП, и вам вернется сразу на счет 7 или 10% от покупки - мне кажется, это очень круто", - поделилась планами первый зампред ЦБ.
Кроме того, она добавила, что регулятор не возражает, если участники рынка захотят создать конкурента Системе быстрых платежей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра совместно с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедбеном Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Сессия: Отечественные бренды - новые возможности для роста

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

Сессия Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО НСПК

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Валерий Мишарин, Исполнительный директор, ООО Русский лен и Сергей Анохин, Первый вице-президент финансовый директор, ПАО Ростелеком

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

Нарек Терян, Заместитель Министра экономики Республики Армении, Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Дмитрий Вахруков, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РБК (медиагруппа)
 
 
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