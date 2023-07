https://ria.ru/20230712/sbp-1883698230.html

Система быстрых платежей: как подключить онлайн и отправлять деньги по СБП

Система быстрых платежей: что это, как подключить СБП, перевод денег онлайн

Система быстрых платежей: как подключить онлайн и отправлять деньги по СБП

Система быстрых платежей (СБП) – что это за сервис, чем отличается от других способов денежных переводов, как подключить онлайн, можно ли отправлять и принимать РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:11

2023-07-12T12:11

2023-07-12T12:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

система быстрых платежей (сбп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Система быстрых платежей (СБП) – что это за сервис, чем отличается от других способов денежных переводов, как подключить онлайн, можно ли отправлять и принимать средства с карт и счетов в разных банках без комиссии, как вернуть деньги при ошибке и сбое в транзакции, преимущества и недостатки платежной системы – в материале РИА Новости.Система быстрых платежей"Система быстрых платежей (СБП) – это инновационная платежная система, которая позволяет осуществлять мгновенные платежи между банками. Это означает, что клиенты разных банков могут осуществлять переводы в режиме реального времени", – комментирует Станислав Сидоров, генеральный директор Pro Control.Кто создал СБП"Разработка новейших цифровых сервисов происходит при непосредственном участии Банка России. В 2014 году с целью внедрения национальной банковской карты МИР, и в том числе во избежание ограничений со стороны международных платёжных систем, ЦБ РФ была создана национальная система платежных карт – НСПК. Это клиринговый и расчетный центр, в котором обрабатываются расчёты по всем банковским картам на территории России", – поясняет Михаил Петров, начальник управления по контролю за внедрением и технологическим развитием ПАО "РосДорБанк".В 2020 году НСПК выпустила новый технологичный проект – Систему Быстрых Платежей (СБП) - цифровой платежный сервис Банка России. По словам эксперта, первым продуктом от СБП, получившим к настоящему моменту широкое распространение, стала возможность осуществления переводов в формате С2С (Client to Client) - переводы между частными лицами по номеру телефона. Такую возможность с 1 октября 2021 года обязаны предоставлять все российские банки.В 2021 году вышло в свет новое предложение от СБП – переводы в формате С2В (Client to Business), так называемая оплата по QR-коду. По словам Михаила Петрова, данный сервис применяется в розничном бизнесе для расчетов с покупателями или получателями услуг – частными лицами. "За сравнительно небольшой период уже можно привести массу примеров использования новейшего сервиса: большинство крупных торговых сетей, туристическая индустрия, компании среднего и малого бизнеса от небольших магазинов до продажи авиа- и железнодорожных билетов и многие другие", – говорит эксперт.Для чего нужнаДанила Тропин, системный аналитик направления "Интеграционные банковские сервисы" в банке "Точка" отмечает, что СБП предназначена для действительно моментальных (до 15 секунд) переводов между физлицами, от физлица — бизнесу, и наоборот. По словам эксперта, в 2024 году банки предоставляют клиентам возможность совершать переводы от бизнеса к бизнесу (B2B), что еще упростит и ускорит платежи.Принцип работы системыПринцип работы СБП, по словам Станислава Сидорова, основан на использовании уникальных идентификаторов (например, номера мобильного телефона) для идентификации участников перевода. Это обеспечивает быстрое и простое выполнение операций без необходимости запоминать или вводить длинные банковские реквизиты."Для проведения перевода по номеру телефона (С2С) клиенту достаточно в интерфейс банка ввести номер получателя, выбрать банк и отправить запрос. Банк уже посылает запрос в операционно-клиринговый процессинговый центр (ОПКЦ) СБП, а он — запрос в банк получателя и спрашивает, есть ли в этом банке нужный клиент для перевода. Если есть, то банк получателя в ответе вернет имя, отчество и первую букву фамилии и эту информацию ОПКЦ СБП возвращает в банк отправителя, а он показывает ее клиенту. Далее клиент сверяет данные, убеждается, что перевод уходит нужному человеку и отправляет платеж. Запрос на платеж так же посылается в ОПКЦ СБП, а ОПКЦ СБП делает запрос на проведение платежа в Банк России. Он перечисляет деньги со счета банка отправителя на счет банка получателя. После этого ОПКЦ СБП сообщает финальный статус операции обоим банкам, чтобы они могли отправить уведомления своим клиентам", – поясняет Данила Тропин.Какие банки подключеныПолный перечень банков-участников есть на официальном сайте СБП. Подключен ли ваш банк к системе, можно также проверить на сайте обслуживающего банка или в мобильном приложении.Лимиты при переводахМаксимальный лимит операций через СБП повысили до миллиона рублей. Но банки вправе накладывать собственные ограничения. По словам Михаила Петрова, лимиты при переводах физическому лицу по номеру телефона в системе быстрых платежей обычно устанавливают следующие:Лимиты могут различаться в зависимости от статуса клиента и типа аккаунта (обычный текущий счет, дебетовая карта, кредитная карта и т. д.).Размер комиссииРазмер комиссии при переводах в системе быстрых платежей зависит от банка и установленных им условий. Рекомендованная ЦБ РФ и НСПК процентная комиссия – 0,5% от переводов свыше 100 000 рублей в месяц, но не более 1500 рублей. Переводы до 100 000 рублей в месяц для клиентов бесплатны.Данила Тропин поясняет, что размер комиссии зависит от вида деятельности клиента. Для ЖКУ она составляет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия 0,4% (но не более 1 500 рублей) — для потребительских товаров, лекарств и БАДов, медицинских, образовательных, страховых и благотворительных организаций, оплаты услуг связи и транспорта. Для остальных видов деятельности — 0,7%, но не более 1 500 рублей.Как подключить системуДля подключения к СБП нужно обратиться в свой банк. В большинстве случаев подключение происходит через интернет-банк или мобильное приложение банка.Подключением юридических лиц, по словам Михаила Петрова, занимаются коммерческие банки. На сайте НСПК есть список банковских доверенных агентов СБП. Необходимым условием для этого является соответствие техническим спецификациям и требованиям Национальной системы платежных карт."При желании подключиться к СБП компании нужно обратиться в выбранный банк, открыть расчетный счет или использовать имеющийся, подать заявку на подключение (она заполняется в электронном виде и включает несколько несложных пунктов) и отправить ее в банк. Банк производит верификацию полученных данных и отправляет заявку в НСПК. 10 минут, и клиент подключен", – комментирует эксперт.Перевод денег через СБПЧтобы пользоваться сервисом, необходимо иметь счёт в любом банке и его приложение. Зайти в опцию приложения "перевод или платеж", нужно выбрать "по номеру телефона" или "через СБП" (в разных приложениях называется по-разному) и далее ввести номер телефона получателя средств. После подтверждения данных платежа поступление происходит практически мгновенно.Оплата по QR-коду через СБП"Через систему можно совершать платежи за товары или услуги с QR-кода. Графический код – это изображение, которое при расшифровке через программные средства мобильного телефона дает сразу все детали для проведения транзакции – в нем зашифрованы банковские реквизиты, назначение платежа, данные получателя и даже сумма", – поясняет Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.Для оплаты по QR-коду покупателю достаточно отсканировать код, проверить данные и отправить платеж. Другой вариант – перейти по платежной кнопке-ссылке в приложении магазина или в интернете – схема работы точно такая же, клиент увидит реквизиты для перевода и отправит платеж. При оплатах в интернете это действительно удобный вариант, так как не нужно искать карту или вспоминать ее реквизиты.Проведение оплат таким способом, по мнению Руслана Спинки, не опаснее расчета наличными деньгами. Безопасность транзакций обеспечивают все современные технические разработки на уровне Банка России и банков, лицензируемых регулятором.Возврат денег после ошибочного перевода"При ошибочном переводе необходимо обратиться в свой банк и узнать, как можно вернуть деньги. Сейчас деньги возвращаются только с согласования получателя, однако в 2024 году запустится система “Диспут” для СБП – с ее помощью разбор спорных случаев станет проще и быстрее", – говорит Данила Тропин.Система функционирует во всех сферах бизнеса и отвечает всем требованиям смежного законодательства – о хранении персональных данных, о защите прав потребителей, о контрольно-кассовой технике, налоговому и т.д. Поэтому в случае, когда платеж произведен за товар, а затем покупатель воспользовался правом его вернуть, то и уплаченная за него сумма через СБП также возвращается отправителю через эту систему.Управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев говорит, что при любом сбое в транзакции придется обращаться в банк отправителя или банк получателя денег – возвраты, ошибочные переводы, подозрения на мошеннические действия и т.д., все это должно решаться уже в рамках рассмотрения конкретного случая с сотрудниками банков.Отличие СБП от существующих переводов"Главные отличия СБП от других переводов – это удобство подключения для бизнеса, скорость платежей и небольшие комиссии. Также платежи зачисляются в режиме 24/7/365, что позволяет получателю сразу пользоваться деньгами, а не ждать расчетов по несколько дней", – говорит Данила Тропин.СБП для бизнеса"В СБП есть понятие ТСП – торгово-сервисное предприятие. Его можно условно назвать аналогом pos-терминала, так как ТСП означает точку приема платежей. У одного юрлица может быть несколько таких точек, и на каждой можно зафиксировать отдельный вид деятельности и адрес (МСС-код)", – поясняет Михаил Петров.Для того чтобы сервис заработал во всей полноте своих возможностей юридические лица прибегают к услугам технологических компаний, задача которых интегрировать новый сервис в информационную систему, в которой клиент работает. Такие компании называются небанковскими доверенными агентами, они должны иметь разрешение на соответствующую деятельность. Список размещен на сайте НСПК."С их помощью клиент может совместить собственные автоматизированные системы с финансовым сервисом банка, создать конфигурацию дополнительных сервисов, подходящих каждому конкретному бизнесу. Существует огромное количество вариаций ПО – одних только версий 1С насчитываются тысячи", – комментирует специалист.Столь высокие темпы распространения СБП в бизнесе можно связать с очевидными преимуществами нового способа оплаты.При оплате по QR-коду через СБП покупателю не нужна карта, а продавцу — терминал эквайринга. Данила Тропин отмечает, что это стало особенно актуально, когда отключили ApplePay и Google Pay. Покупателям было сложно перестроиться, а СБП позволяет совершать покупки со смартфона. К тому же технологии не стоят на месте: если раньше нужно было отсканировать QR-код, то сейчас большую популярность набирают NFC-метки, к которым достаточно приложить телефон, чтобы открылось банковское приложение для оплаты.С точки зрения продавца — это способ сэкономить, т.к. комиссия по СБП в 3-5 раз ниже комиссии эквайринга. Также деньги по СБП зачисляются в моменте 24/7/365, что позволяет избежать кассовых разрывов.Алексей Мурашев поясняет, что для бизнеса действуют достаточно лояльные тарифы, что позволяет охватить гораздо большую аудиторию, не носящую с собой наличные деньги для покупок. "Все транзакции защищены современными криптографическими средствами. Это не означает, что в межбанковских расчетах отсутствует мошенничество, но риски не превышают таковые в любых других способах расчетов", - говорит эксперт."Еще одно преимущество - простота и оперативность подключения без лишних затрат на приобретение и дальнейший ремонт и обслуживание дорогостоящего оборудования, которое с уходом с рынка известных производителей стало почти недоступным", - дополняет Михаил Петров.Недостатки СБПК основным недостаткам эксперт относит отсутствие кешбэка – в индивидуальной конфигурации возможно сформировать собственную программу лояльности. При этом ЦБ РФ уже во втором полугодии 2023 года запускает тестирование кешбэка при оплате через СБП."Также сложен процесс возврата ошибочных переводов. С 30 июня 2023 года все банки обязаны подключиться к системе "Диспут", разработанной специально для оспаривания транзакций", – говорит эксперт. До сих пор процесс оспаривания происходил так: при ошибочном переводе по номеру телефона получателя (что случается достаточно редко по причине многоэтапного подтверждения данных получателя) отправитель обращается в банк с официальным письмом, где указывает причину ошибочного перевода. Банк отправителя принимает заявку и согласно своему внутреннему регламенту обрабатывает ее.Главным ограничением, которое не позволяет в настоящий момент распространить цифровые сервисы на абсолютное большинство резидентов нашей страны, по мнению Михаила Петрова, является доступ к оплате через СБП только в режиме онлайн.

https://radiosputnik.ria.ru/20230329/sbp-1861614804.html

https://ria.ru/20221206/aeroekspress-1836602214.html

https://ria.ru/20221117/sbp-1832285771.html

https://ria.ru/20230613/turtsiya-1877838754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, система быстрых платежей (сбп)