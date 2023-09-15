https://ria.ru/20230915/keshbek-1896619082.html

Кешбэк: как получить, выгодно использовать, плюсы и минусы программы

Кэшбэк: что это такое простыми словами, суть, как получить, принцип работы

Кешбэк: как получить, выгодно использовать, плюсы и минусы программы

Кешбэк – привлекательный финансовый инструмент, который позволяет получать часть потраченных средств обратно. Что это за услуга и как она работает, основные... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:16

2023-09-15T20:16

2023-09-15T20:16

экономика

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наличные деньги

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Кешбэк – привлекательный финансовый инструмент, который позволяет получать часть потраченных средств обратно. Что это за услуга и как она работает, основные виды, условия и правила начисления, как и кто может подключить, сколько процентов можно вернуть, в чем выгода для банков и покупателей, есть ли минусы у кешбэк-программ, – в материале "РИА Новости".КешбэкВ переводе с английского слово "cashback" означает "возврат денег". Эта финансовая услуга представляет собой частичный возврат средств за совершенную покупку, который, в основном, существует в безналичной форме. Может начисляться клиенту в виде денег, баллов и специальных бонусов - миль."Российские банки начали массово применять этот механизм, чтобы привлечь внимание клиентов к своим картам. С его помощью они стали стимулировать людей перейти от наличных к активному использованию безналичных расчетов", – поясняет Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Выберу.ру.Суть и как работаетКешбэк можно назвать отложенной скидкой, которая предоставляется клиенту не в момент оплаты товара или услуги, а после нее. Как правило, пользоваться им могут только физические лица в рамках своих повседневных трат и при приобретении товаров и услуг личного потребления. Использование программ лояльности в коммерческих целях обычно не допускается."Систему кешбэка активно используют, прежде всего, банки и торговые (главным образом, сетевые) компании. Причем выгоду получают все участники транзакционной цепочки. Банк – доход от каждой совершенной покупки по выпущенной им карте (в рамках комиссии за эквайринговое обслуживание компаний-клиентов). А покупатели – отложенную скидку (в виде возврата части уплаченной ранее суммы), которая может достигать 10%", – комментирует Константин Андрианов, доцент ГУУ, эксперт Государственной думы и ЦБ РФ.Ирина Андриевская поясняет, что по видам трансакций в торгово-сервисных предприятиях кэшбэк закодирован по категориям. Четырехзначный номер есть у любой операции – супермаркеты, аптеки, АЗС и т.д. Весь перечень содержит список МСС-кодов (MCC, Merchant Category Code), который используют банки. Номер или MCC-код каждый банк-эквайер присваивает продавцу, которого подключает к своей сети расчётов.Чем выгоден банкамПо мнению Алексея Толстика, сооснователя и генерального директора финтех-платформы Mandarin, кешбэк выгоден всем: кредитно-финансовым организациям, кешбэк-сервисам, бизнесу и потребителям.Выгода для покупателей, продавцов и банков достигается посредством интерчейнджа (от англ. interchange – взаимообмен). Это комиссия, которую банки платят друг другу за обработку безналичных расчетов.Банки, как посредники между продавцом и покупателем, получают комиссию за свои услуги. Чем больше оплат совершают клиенты, тем больше зарабатывают кредитно-финансовые организации. Кроме того, благодаря кешбэку банки привлекают новых клиентов и повышают лояльность существующих."К тому же это дополнительный аналитический инструмент, который позволяет лучше понимать потребительское поведение граждан и формировать привлекательные предложения в долгосрочной перспективе", – говорит Екатерина Звонова, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.Кешбэк-сервисы – это сайты и приложения, которые размещают предложения интернет-магазинов. Они, как и банки, получают доход от того, что выступают посредниками между бизнесом и клиентами. Интернет-магазины перечисляют им комиссию за рекламу и привлечение покупателей.Компании, работающие в офлайне и онлайне, используют кешбэк как инструмент маркетинга. С его помощью они привлекают новых покупателей, сохраняют постоянных клиентов, увеличивают сумму среднего чека и повышают прибыль.Клиенты благодаря кешбэку могут вернуть часть потраченных денег и в результате сэкономить. При этом денежный его эквивалент потребители могут потратить так, как хотят сами, а бонусы, мили и баллы списать только у определенной компании-продавца или ее партнеров."По оценкам ЦБ, в 2022-м году доля безналичных расчётов достигла 77,7% и превысила ожидания регулятора почти на 5%. К концу 2023 года Центробанк прогнозирует дальнейшее увеличение безналичных платежей в розничной торговле и считает, что оплата наличными сократится до 20%-22%", – отмечает Ирина Андриевская.- Поскольку сегодня конкуренция между банками остается высокой, дополнительные преимущества, которые дают выгоду клиентам – важное условие дальнейшей успешной работы на рынке, – говорит Алексей Толстик. – Кроме того, ряд банков создали собственные экосистемы с большим количеством сервисов: от интернет-магазинов до туристических агентств. Для привлечения туда новых пользователей и повышения продаж кредитно-финансовые организации предлагают очень выгодные кешбэк-программы.ВидыКешбэк от кредитно-финансовой организации – лишь одна из возможностей вернуть часть потраченных средств. В среднем, клиенты получают от 1 до 5% от стоимости покупок по карте. Каждая кредитная организация прописывает правила обмена бонусов на рубли и устанавливает лимиты максимальных выплат, оговаривая все условия."Поскольку условия возврата денежных средств устанавливаются самим банком, общих правил, закрепленных в законодательстве, нет, то клиенту приходится соглашаться с ними или не участвовать в таких программах. Если он выполняет все заявленные банком условия, то вправе требовать выплаты кешбэка вплоть до судебных исков", – поясняет старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва.Банк вправе определить:● форму кешбэка (возврат денежных средств, баллов, бонусов, милей и т.д.);● варианты распоряжения (конвертируются ли мили, бонусы и баллы в деньги или нет);● правила подключения (надо ли совершать клиенту специфические действия для того, чтобы участвовать в программе или нет);● пределы использования (какие услуги или товары вправе получить клиент, у которого есть кешбэк, есть ли ограничения, специальные предложения и т.д.);● размер и порядок его определения (есть варианты, когда банк самостоятельно устанавливает размер кешбэка и виды товаров и услуг, за покупку которых он начисляется, а есть варианты, когда клиент имеет возможность выбора, за какие операции и в каком размере возврат он получит).Помимо банковского, существуют и другие виды: от кешбэк-сервиса, магазина и государства. Пример последнего – за покупку туров по России. Существует также смешанный кешбэк, который можно получить от банка или сервиса и от магазина. Он побуждает клиентов приобретать определенные товары и услуги, расплачиваться за них картами у конкретного продавца. Часть магазинов выплачивает кешбэк покупателям самостоятельно. В зависимости от условий каждой торговой организации бонусы могут начисляться на банковскую карту клиента или на карту лояльности. По ней также можно получить дополнительные бонусы от определенных брендов.Деньги на счетПреимущество кешбэка деньгами заключается в том, что на карту клиента возвращается несгораемая сумма. Она будет небольшой, обычно от 0,5 до 2% от стоимости покупки. Однако по ряду товаров сумма может быть выше и достигать 30%. Деньги приходят на счет не сразу, обычно, в следующем месяце.БонусыПосле совершения оплаты они начисляются на специальный бонусный счет. У клиентов часто есть возможность выбрать категории покупок, по которым они будут получать повышенные бонусы (до 15%). Обычно это образование, развлечения и другие."Кроме того, в рамках специальных предложений партнеров банка покупателям могут начислять бонусы до 30% от стоимости товаров и услуг. Многие кредитно-финансовые организации разрешают прикрепить несколько карт к одному бонусному счету, что позволяет копить бонусы всей семьей", – дополняет Алексей Толстик.Однако бонусами можно расплачиваться не везде, а только в определенных кафе, онлайн- и офлайн-магазинах. При этом счета все равно придется частично оплачивать деньгами. Система переводов бонусов в рубли тоже не всегда бывает прозрачной. Так, если клиент захочет что-то приобрести на бонусы, в одном случае 1 бонус равен 1 рублю, а в другом – 10 копейкам.Согласно условиям многих программ, бонусы сгорают, если клиент не потратит их в определенный период времени, например, в течение года.МилиДля путешественников многие банки создают предложения со специальными бонусными баллами – милями. Часто сумма возврата милями больше, чем деньгами – до 30% в определенных магазинах и до 2% за остальные покупки независимо от их категории."Если кредитно-финансовая организация предлагает такую программу лояльности в партнерстве с определенным перевозчиком, например, авиакомпанией, расплатиться милями можно только за билеты этой компании", – уточняет Алексей Толстик.Эксперт отмечает, что ряд банков предлагают "Карты путешественников". Накопленные мили в этом случае можно обменять на билеты разных перевозчиков, а также проживание в отелях и туры. Однако речь идет только о предложениях партнеров. Обычно мили сгорают через определенное время, но не у всех банков."Сегодня для клиентов банковские карты с кэшбэком милями менее привлекательны, чем дебетовые, где начисляемый кешбэк напрямую конвертируется в рубли", - говорит эксперт.Плюсы и минусыГлавным плюсом кешбэка можно считать сам факт возврата денег, что позволяет людям немного сэкономить на безналичных расчетах. Этот инструмент взяли на вооружение все розничные банки, включили его в свои программы лояльности и договорились со своими партнерами – магазинами, АЗС, кафе, предприятиями по оказанию услуг (торгово-сервисные предприятия ТСП) о том, чтобы за покупки по картам клиенты получали бонусы в виде процентов или "живыми" рублями."В результате все участники цепочки имеют плюсы. Банки делятся частью эквайринговой комиссии и получают новых лояльных клиентов, денежные потоки, ведь люди активно пополняют карты с кэшбэком и тратят по ним деньги. Магазины и ТСП привлекают новых покупателей их товаров и услуг. А сами клиенты немного экономят на расходах, зарабатывая бонусы, а иногда акционный суперкэшбэк по дебетовым и с недавнего времени даже по кредитным картам", – говорит Ирина Андриевская.Но есть и минусы. Основной из них – лимит, который есть у всех банков. Больше оговоренной программой лояльности суммы никто не вернёт. Кроме того, человек привязан к сети конкретного банка или экосистемы, где получает больше бонусов. На все покупки кешбэк будет совсем небольшим 1%-2%.- Минусом является и то, что сами банки постоянно меняют категории повышенного кешбэка. В результате люди не успевают вовремя переключиться и теряют деньги. Логика банков понятна, они хотят платить меньше, а привлекать внимание клиентов больше. Но в итоге последние проигрывают, ведь правила устанавливают не они, а банки, – говорит Ирина Андриевская.Константин Андрианов отмечает минусы отдельных форм кешбэка. Некоторые банки конвертируют бонусы в рубли с пониженным коэффициентом (например, за 1 бонус клиент получает лишь 85 копеек.). Главный минус кешбэка у магазинов заключается в том, что можно оплатить бонусами лишь часть стоимости товаров.Как подключить кешбэк и получать деньгиПодключить услугу и менять категории можно в мобильном приложении или в личном кабинете на веб-сайте кредитной организации."У банков разные условия подключения кешбэка. Мы принципиально не подключаем клиентов автоматически – важно, чтобы люди вступали в программу лояльности осознанно и использовали бонусы под свои потребительские привычки. Чтобы стать участником, нужно просто зарегистрироваться в программе. Если клиент привык оплачивать покупки картами нашего банка, то практически ничего не изменится — достаточно продолжать совершать до 90% расходов по карте, и бонусы будут копиться. Можно увеличить размер привилегий, если активно пользоваться услугами мобильного банка, например, открыть и пополнить вклад", – комментирует Екатерина Звонова.Эксперт отмечает, что некоторые финансово-кредитные организации дают возможность копить и обменивать бонусы на скидки не только своим клиентам. Любой человек может зарегистрироваться в программе и иметь возможность распоряжаться бонусами у их партнеров.С кешбэком в торговых точках, по мнению Константина Андрианова, сложнее. Как правило, он предоставляется, когда покупка совершается по дисконтной (фирменной) карте, выпускаемой самим магазином. Зачастую требуется регистрация (либо в приложении смартфона, либо на сайте компании). Для получения кешбэка магазинов нужно выбирать определенные товарные категории.За что начисляютНачисляют кешбэк ежемесячно или через определенное время за оплату товаров из выбранных категорий. Распоряжаться бонусами чаще всего можно со следующего месяца.Как выгодно использовать кешбэк и можно ли на нем заработатьКешбэк можно использовать с выгодой, покупая товары в партнерской сети банка или его экосистеме. Копить мили, оплачивая билеты конкретной авиакомпании. Но говорить о заработке на нем не приходится. Ведь, по сути, возвращается лишь часть потраченных денег."Кешбэк — это не форма заработка, а способ получения определенной выгоды от совершаемых покупок", – говорит Константин Андрианов.Ирина Андриевская советует распределять деньги по разным картам с бонусами. С одной карты тратить на оплату АЗС, с другой – в супермаркетах, по третьей – получать бонусные мили. Соблюдая правила всех трёх банков по сумме расходов в итоге можно удваивать или утраивать бонусы, получая суммы от разных кредитных организаций.

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https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20221107/sinara-shopping-1826912861.html

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, деньги, наличные деньги