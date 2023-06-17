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Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна - РИА Новости, 17.06.2023
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Шоубиз
 
00:35 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/rammstein-1878731216.html
Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна
Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна - РИА Новости, 17.06.2023
Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна
Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обвинения со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:35
2023-06-17T00:35
шоубиз
rammstein
тилль линдеманн
германия
знаменитости
домогательство
музыка
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обвинения со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна. &quot;Обвинения глубоко потрясли меня и группу. Я не думаю, что происходило что-то противозаконное, я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего подобного ни от кого из нашей команды из 100 человек. Все, что я слышал про вечеринки у Тилля, – это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе&quot;, – поделился музыкант.Он отметил, что Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива. По словам Шнайдера, группа и вокалист устраивали разные вечеринки для поклонников. "В последние годы Тилль дистанцировался от нас и создал свой собственный пузырь. Со своими людьми, своими партиями, своими проектами. Это определенно опечалило меня. Для нас важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с нашими официальными вечеринками после шоу", – уточнил барабанщик. Он также сообщил, что Rammstein обеспечивает безопасность для своих фанатов на встречах. "Согласно заявлениям женщин, они чувствовали себя некомфортно. Я испытываю сострадание. Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь", – заключил Шнайдер. Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем с запрещенными веществами. По ее словам, после этого музыкант собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. Затем еще несколько девушек заявили, что лидер Rammstein домогался до них. Сам Линдеманн не прокомментировал их обвинения. Позже прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.
https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html
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rammstein, тилль линдеманн, германия, знаменитости, домогательство, музыка
Шоубиз, Rammstein, Тилль Линдеманн, Германия, Знаменитости, домогательство, Музыка
Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер сказал, что его потрясли новости о Тилле Линдеманне

© РИА Новости / Владимир Вяткин/Алексей Юшенков Тилль Линдеманн / Кристоф Шнайдер
 Тилль Линдеманн / Кристоф Шнайдер - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин/Алексей Юшенков
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обвинения со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна.
«

"Обвинения глубоко потрясли меня и группу. Я не думаю, что происходило что-то противозаконное, я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего подобного ни от кого из нашей команды из 100 человек. Все, что я слышал про вечеринки у Тилля, – это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе", – поделился музыкант.

Он отметил, что Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива. По словам Шнайдера, группа и вокалист устраивали разные вечеринки для поклонников.
«
"В последние годы Тилль дистанцировался от нас и создал свой собственный пузырь. Со своими людьми, своими партиями, своими проектами. Это определенно опечалило меня. Для нас важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с нашими официальными вечеринками после шоу", – уточнил барабанщик.
Он также сообщил, что Rammstein обеспечивает безопасность для своих фанатов на встречах.
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5 июня, 11:18
«
"Согласно заявлениям женщин, они чувствовали себя некомфортно. Я испытываю сострадание. Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь", – заключил Шнайдер.
Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем с запрещенными веществами. По ее словам, после этого музыкант собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько девушек заявили, что лидер Rammstein домогался до них. Сам Линдеманн не прокомментировал их обвинения.
Позже прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.
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ШоубизRammsteinТилль ЛиндеманнГерманияЗнаменитостидомогательствоМузыка
 
 
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