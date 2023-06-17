Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна
Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер сказал, что его потрясли новости о Тилле Линдеманне
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обвинения со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна.
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"Обвинения глубоко потрясли меня и группу. Я не думаю, что происходило что-то противозаконное, я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего подобного ни от кого из нашей команды из 100 человек. Все, что я слышал про вечеринки у Тилля, – это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе", – поделился музыкант.
Он отметил, что Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива. По словам Шнайдера, группа и вокалист устраивали разные вечеринки для поклонников.
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"В последние годы Тилль дистанцировался от нас и создал свой собственный пузырь. Со своими людьми, своими партиями, своими проектами. Это определенно опечалило меня. Для нас важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с нашими официальными вечеринками после шоу", – уточнил барабанщик.
Он также сообщил, что Rammstein обеспечивает безопасность для своих фанатов на встречах.
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"Согласно заявлениям женщин, они чувствовали себя некомфортно. Я испытываю сострадание. Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь", – заключил Шнайдер.
Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем с запрещенными веществами. По ее словам, после этого музыкант собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько девушек заявили, что лидер Rammstein домогался до них. Сам Линдеманн не прокомментировал их обвинения.
Позже прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.