https://ria.ru/20230617/rammstein-1878731216.html

Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна

Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна - РИА Новости, 17.06.2023

Барабанщик Rammstein впервые прокомментировал скандал вокруг Линдеманна

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обвинения со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:35

2023-06-17T00:35

2023-06-17T00:35

шоубиз

rammstein

тилль линдеманн

германия

знаменитости

домогательство

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878735217_0:0:3177:1787_1920x0_80_0_0_055b6baa2feb1bbd7a44d966917e9869.jpg

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер на своей странице в соцсети впервые прокомментировал обвинения со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна. "Обвинения глубоко потрясли меня и группу. Я не думаю, что происходило что-то противозаконное, я никогда не видел ничего подобного и не слышал ничего подобного ни от кого из нашей команды из 100 человек. Все, что я слышал про вечеринки у Тилля, – это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе", – поделился музыкант.Он отметил, что Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива. По словам Шнайдера, группа и вокалист устраивали разные вечеринки для поклонников. "В последние годы Тилль дистанцировался от нас и создал свой собственный пузырь. Со своими людьми, своими партиями, своими проектами. Это определенно опечалило меня. Для нас важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с нашими официальными вечеринками после шоу", – уточнил барабанщик. Он также сообщил, что Rammstein обеспечивает безопасность для своих фанатов на встречах. "Согласно заявлениям женщин, они чувствовали себя некомфортно. Я испытываю сострадание. Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь", – заключил Шнайдер. Весной девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем с запрещенными веществами. По ее словам, после этого музыкант собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ. Затем еще несколько девушек заявили, что лидер Rammstein домогался до них. Сам Линдеманн не прокомментировал их обвинения. Позже прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном домогательстве, сексуальном принуждении и изнасиловании.

https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html

https://ria.ru/20230609/rammstein-1877304675.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

rammstein, тилль линдеманн, германия, знаменитости, домогательство, музыка