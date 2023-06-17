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Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ

Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023

Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ

В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:47

2023-06-17T13:47

2023-06-17T14:33

пмэф-2023

дмитрий песков

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Ну и видим, что в большей части мира, которая не сводится к коллективному Западу, также огромный интерес к этому мероприятию", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

россия

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2023

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дмитрий песков, россия, санкт-петербург