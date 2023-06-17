https://ria.ru/20230617/pmef-1878872128.html
Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ
Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2023
Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ
В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:47
2023-06-17T13:47
2023-06-17T14:33
пмэф-2023
дмитрий песков
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878874049_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7a2e7f3b728554d6d96b49ca426a6659.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Ну и видим, что в большей части мира, которая не сводится к коллективному Западу, также огромный интерес к этому мероприятию", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878874049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8a0513aedb50794f0dcfeb523a09917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Дмитрий Песков, Россия, Санкт-Петербург
Песков заявил об огромном интересе большей части мира к ПМЭФ
Пресс-секретарь президента Песков: в большей части мира имеется огромный интерес к ПМЭФ МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В большей части мира огромный интерес к ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Ну и видим, что в большей части мира, которая не сводится к коллективному Западу, также огромный интерес к этому мероприятию", - сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Чем запомнился ПМЭФ-2023 © Фотохост-агентство РИА Новости
Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.
Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.
Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.
Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.
Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.
Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.
10 из 10
Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.
1 из 10
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
2 из 10
Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.
3 из 10
Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
4 из 10
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.
5 из 10
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс
6 из 10
Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
8 из 10
Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.
9 из 10
Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.
10 из 10